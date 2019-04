Federação holandesa investigará relação entre Chelsea e Vitesse

A KNVB, federação holandesa de futebol, investigará as ligações entre Chelsea eVitesse. O clube de Londres também é acusado de manipular a Eredivisie. Em seu elenco, o Vitesse tem Lucas Piázon, Bertrand, Atsu e Aanholt, Gael Kakuta eSam Hutchinson estiveram no clube por empréstimo até janeiro.

"O Chelsea assume parte da folha salarial do Vitesse e empresta alguns jogadores. O que conta para o Chelsea é o desenvolvimento desses jogadores e não que o Vitesse seja campeão" acusou o ex-diretor técnico do Vitesse, Ted van Leeuwen. A Uefa impede que dois clubes sejam administrados pelo mesmo proprietário. A KNVB vai investigar Alexander Chigrinsky, que é sócio de Roman Abramovitch. O Chelsea também foi acusado de manipular a Eredivisie, segundo Merab Jordania, ex-presidente do clube aurinegro, os Blues proibiram o Vitesse de conquistar o título do campeonato holandês, o motivo é que o clube se classificaria para a Champions League, e a Uefa proíbe que clubes com ligações financeiras participem da competição no mesmo ano, o que causaria problemas para o Chelsea, que vem participando frequentemente da competição. Segundo Chigrinsky, as afirmações são "mentiras provocadas por inveja". A KNVB disse em sua página oficial que deseja esclarecer todas as acusações. O Vitesse vinha disputado o título com o Ajax até o final do primeiro turno, mas o time caiu muito de produção e saiu de disputa, agora o time atua na terceira colocação e tem 12 pontos atrás do líder Ajax.