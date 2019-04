Em duelo recheado de brasileiros, Chelsea e PSG decidem o futuro na Champios League

“Um resultado louco”, é isso que José Mourinho afirmou que o Chelsea precisa para continuar vivo na Champions League. Nesta terça-feira (8), os ingleses voltam a campo para fazer a segunda partida das quartas-de-final contra o Paris Saint-Germain, no Stamford Bridge, em Londres. Depois da derrota por 3 a 1 no Parc des Princes, só a vitória por 2 a 0 ou por três gols de vantagem interessa aos Blues.

O jogo tem início às 15h45, horário de Brasília, e as esperanças de ambas as equipes passam por pés brasileiros. Na primeira partida, Felipão observou in loco e conversou com vários jogadores que podem estar na Copa do Mundo em junho, entre eles Lucas, que ainda é uma incerteza na seleção. O principal adversário do ex-jogador do São Paulo deve ser William, do próprio Chelsea, que também atua aberto na direita.

Eto’o pode fazer o retorno hoje

O Chelsea deverá contar com um retorno hoje. Sem atuar a três partidas, Samuel Eto’o pode finalmente voltar a equipe nesta terça. O jogador treinou sem muitos problemas e Mourinho espera poder contar com seu principal atacante para tirar a vantagem dos franceses. Em questão de Champions League, Eto’o é um expert. O atacante acumula dois títulos, e marcou nas duas finais, em 2006, pelo Barcelona, e em 2009, pela Inter, quando era comandado pelo mesmo José Mourinho.

Sem o camaronês, Mou apostou em uma equipe sem um homem de área na primeira partida e acabou se dando mal. Hoje, se o experiente atacante não apresentar condições de iniciar como titular, o treinador deve optar por Fernando Torres.

Além do ataque, o time não deve ter muitas novidades e deve ser muito parecido com o costumeiro, exceto por Ramires, que não joga, pois estará cumprindo suspensão. Sempre ácido em suas entrevistas, Mourinho não deixou de dar sua cutucada tradicional.

"Se você perguntar se vamos vencer amanhã, sim, eu acho. No fim das duas partidas, vamos marcar mais gols que eles. Se eu não pensasse desta maneira, eu não iria (ao jogo) amanhã. Eu acredito, meus jogadores acreditam, e isto é o mais importante”, completou o Special One.

Mesmo sem Ibra, Blanc quer o PSG atacando

Desfalcado de seu principal nome, Zlatan Ibrahimovic, o PSG vai a campo com uma enorme vantagem e espera repetir a boa atuação da primeira partida. A ausência de Ibra deve dar a oportunidade para que Edinson Cavani atue centralizado, onde, segundo o mesmo, rende melhor. De acordo com pesquisa do jornal L’Equipe, Cavani marca a cada 199 minutos quando está ao lado do companheiro de ataque e, quando está sozinho, o uruguaio reduz essa marca para apenas 43 minutos.

Outro que deve ganhar oportunidade com a saída de Ibra é o brasileiro Lucas, que deve herdar a vaga de titular que era do sueco, assim como foi quando o atacante deixou o gramado lesionado. A legião de brasileiros no Paris Saint-Germain ainda conta com Thiago Silva, Alex, Maxwell e Marquinhos, esse último deve ser o único a começar no banco entre os tupiniquins.

"Não viemos aqui para sofrer ou deixar o Chelsea ditar o ritmo do jogo, impondo seu domínio. O papel de um time grande é dominar a partida tanto dentro, quanto fora de casa", avisou Blanc. "Nossa filosofia é de ataque, gostamos de ter a posse de bola e causar problemas ao adversário".

"Não vamos ficar pensando nos números que estão a nosso favor. Amanhã teremos um grande jogo pela frente. Não vamos ''sentar'' na defesa e complicar a partida. Queremos nos impor mesmo jogando fora de casa", reiterou o treinador francês.

CR