Borussia Dortmund x Real Madrid, Champions Leagu

17:50 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por ter acmpanhado mais essa partida conosco! Em instantes, a crônica de Borussia Dortmund 2 a 0 Real Madrid estará disponível em nosso site. Boa noite e até a próxima!

17:45 Em Londres, o Chelsea precisava de dois gols para se classificar e ganhou por 2 a 0, contra o PSG. Chelsea também classificado!

17:40 Está classificada a equipe do Real Madrid, que conseguiu igualar as forças na segunda etapa e melhorar na marcação. O Borussia teve uma chance incrível desperdiçada com Mkhitaryan, que sem goleiro, chutou na trave. (Foto: Twitter/BVB)

93' Apita o árbitro! Final de jogo em Dortmund! O Borussia vence por 2 a 0, mas é o Real Madrid que se classifica paras as semi-finais, por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0!

91' Última alteração no Real Madrid! Entrou Varane e saiu Benzema.

90' Três minutos de acréscimos em Dortmund!

90' Isco arrisca de longe, a bola passa perto do gol aurinegro!

89' Bale recebe de Benzema, mas Weidefeller se antecipa e faz a defesa!

86' Real Madrid segura a bola nestes minutos finais!

83' Cartão amarelo para Casemiro, por falta em Durm.

82' Cartão amarelo para Aubameyang, por falta em Xabi Alonso.

81' Primeira alteração no Borussia! Entrou Aubameyang e saiu Piszczek.

79' Benzema recebeu de Isco, ele corta pra esquerda e chuta forte, mas Weidenfeller faz boa defesa!

74' Cartão amarelo para Marco Reus, por simulação.

72' Mais uma alteração no Real Madrid. Entrou Casemiro e saiu Di Maria.

71' Marco Reus cruza rasteiro, a zaga se atrapalha e Casillas fica com a bola.

70' Defesaça de Casillas! Marco Reus aproveitou a sobra e finalizou cruzado, e o goleiro espanhol colocou pra escanteio! Pressão aurinegra!

67' Cartão amarelo para Carvajal, por falta em Mikhitaryan.

66' Isco lançou Benzema, mas a bola passou pelo francês e foi pra fora. Tiro de meta pro Borussia.

64' INCRÍVEL!! Marco Reus lançou Mkhitaryan, que driblou Casillas e chutou na trave, com o gol livre!

59' QUASE! Modric lança Benzema, que dribla Weidenfeller, mas se desequilibra e Hummels afasta pra longe!

58' Bale ganha de Hummels e tenta finalizar cruzado, a bola passa por todo mundo na área e vai pra fora!

55' Piszczek tenta lançar Mkhitaryan, mas a bola fica com Casillas.

48' Defesaça de Weidenfeller! Bale recebeu de Di Maria e fuzilou, mas o goleiro alemão salvou!

46' Real Madrid mexeu no intervalo. Entrou Isco e saiu Illarramendi.

45' Bola rolando para a segunda etapa!

16:35 Primeira etapa de amplo domínio do Borussia Dortmund. Que criou praticamente todas as chances de marcar. Real Madrid muito atrapalhado dentro de campo. Tanto que os gols saíram de falhas individuais, com Pepe e Illarramendi. (Foto: Divulgação/Twitter BVB)

45+1' Apita Damir Skomina! Intervalo de jogo em Dortmund! Borussia 2 a 0 Real Madrid!

45' Um minuto de acréscimo em Dortmund.

40' Reus finaliza de longe, a bola bate em Sergio Ramos e vai pra escanteio!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund!!! Illarramendi sai jogando errado, Reus rouba a bola, toca para Lewandowski que finaliza, mas na trave. E no rebote, Reus fuzila pro gol escancarado! 2 a 0 para os aurinegros!

32' Defesaça de Casillas! Reus bateu a falta cruzando na área, e Mats Hummels chegou fuzilando de cabeça, grande defesa do goleiro espanhol!

30' Cartão amarelo para Xabi Alonso, por falta em Marco Reus.

27' Lance polêmico! O árbitro marcou simulação de Lewandowski no lance com Sérgio Ramos, que reclamou e levou o primeiro cartão amarelo do jogo.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund! Marco Reus! Falha incrível de Pepe, que tentou recuar de cabeça para Casillas, mas fraco e o meia alemão aproveitou para abrir o placar em Dortmund! 1 a 0!

18' INCRÍVEL! Reus ganha de Pepe e cruza rasteiro para Mkhitaryan, que finaliza rasteiro, mas pra fora! Muito próximo do gol de Casillas, que nem se mexeu no lance!

16' DEFENDEU WEIDENFELLER!!! Di Maria bateu a meia altura, mas escorregou e o goleiro alemão defendeu! Segue 0 a 0! (Foto: Twitter/BVB)

15' Pênalti para o Real Madrid! Coentrão cruzou e Piszczek botou a mão na bola! Di Maria se prepara para a cobrança!

13' Mkhitaryan tenta lançar Reus, mas Carvajal afasta. Pressão aurinegra!

8' Reus tenta lançar Lewandowski, mas Pepe fica com a bola e sai jogando com Coentrão.

4' Durm cruza pra área, mas a bola fica com Casillas.

2' Real toca a bola tentando sair para o campo de ataque, mas sem pressa.

0' Apita Damir Skomina! Bola rolando para Borussia Dortmund x Real Madrid! Acompanhe conosco, !

15:45 Equipes no gramado do Signal Iduna Park! A partida começará em instantes...

15:40 Robert Lewandowski volta de suspensão para enfrentar sua maior vítima na UCL, o Real Madrid. Em quatro jogos contra os merengues, cinco gols. O polonês participou de 20 dos 40 gols que o Borussia Dortmund marcou na Champions desde 2012/13, 50%. (Foto: Divulgação/Twitter)

15:35 Real Madrid não perde fora de casa na UCL por um resultado que o elimine hoje desde 10/03/2009, quando tomou 4x0 do Liverpool, em Anfield. Os merengues tem o melhor ataque desta UCL, 32 gols marcados em nove jogos. Dentre os oito finalistas, o Borussia Dortmund tem a pior defesa: 11 gols sofridos.

15:30 Chove no Signal Iduna Park! Equipes já estão em trabalho de aquecimento para a partida! (Foto: Twitter/Uefa)

15:25 O árbitro Damir Skomina, da Eslovênia, é o responsável pelo jogo de daqui a pouco. 65.829 ingressos foram vendidos, lotação máxima do Signal Iduna Park para um jogo de Champions League.

15:15 Borussia Dortmund também escalado! Weidenfeller; Piszczek, Friedrich, Hummels, Durm; Kirch, Grosskreutz; Jojic, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski.

15:10 Saíram as escalações! Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Coentrão; Illarramendi, Xabi Alonso, Modric; Di María, Benzema, Bale.

15:00 Com o atual sucesso na Uefa Champions League, sendo vice-campeão na temporada passada e agora nas quartas de final, o Borussia Dortmund agora tem coeficiente para garantir um lugar no pote 2 do próximo sorteio da fase de grupos da temporada 2014/2015 do torneio. O clube saiu da 119ª posição para a 16ª posição durante a gestão de Jürgen Klopp como treinador e atualmente acumular 80185 pontos. Contra clubes espanhóis, o Borussia Dortmund tem um retrospecto de seis vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Em jogos de mata-mata, o clube aurinegro avançou cinco vezes e foi eliminado duas vezes contra espanhóis. O time venceu 8 de 13 jogos em que saiu perdendo no jogo de ida, mas o resultado maior que conseguiu reverter foi de 2 a 0. (Foto: Divulgação/BVB)

14:55 Sobre Cristiano Ronaldo, poupado da goleada de 4 a 0 imposta à Real Sociedad no País Basco no último sábado (05), Ancelotti disse que o jogador voltou aos treinos, mas ainda precisaria analisar sua participação nos treinos. O jogador foi substituído ainda no segundo tempo na partida de ida, “Ele está sendo tratado e ontem treinou intensamente.Veremos o que acontece no treino de hoje e decidiremos sobe os riscos. Ele só irá jogar se estiver 100% fisicamente. Todos os jogos em que ele esteve presente é por que estava bem fisicamente. Não devemos correr riscos com ele ou com qualquer outro jogador. Para mim, ele sempre deve jogar, eu e ele temos a mesma opinião quanto a isso, mas se ele não está bem, não irá a campo. Ele é profissional e conhece muito bem seu corpo. Quando sabe que não está bem, fala logo. Foi isso o que aconteceu antes do jogo contra a Real Sociedad.”

14:50 Para Ancelotti, estar perto das semifinais é a melhor motivação possível para seu lado e confirmou Sergio Ramos, Pepe e Fábio Coentrão como titulares. “Nós pensamos apenas na vitória e temos que jogar nosso melhor futebol para repetir nossa atuação do jogo de ida. Nossa ideia é a mesma de sempre: tentar jogar nosso estilo de jogo enquanto atacamos e defender compactamente. Se focarmos em fazer nosso trabalho da melhor forma, não há o que pensar sobre fracasso.”, disse o técnico italiano. (Foto: Divulgação/Real Madrid)

14:45 O técnico madridista, Carlo Ancelotti acredita que apenas um gol é o suficiente para classificar o time para as semifinais da Uefa Champions League pela quarta vez seguida. “Eles têm 90 minutos para marcar quatro gols e temos o mesmo tempo para marcar apenas um. O mais rápido que fizermos será o suficiente para declarar o confronto como acabado.”, disse o técnico italiano em sua entrevista coletiva nessa segunda-feira (07) em Dortmund.

14:40 O galês elogiou Robert Lewandowski, que esteve suspenso na primeira partida. “Ele é um grande jogador e vem mostrando isso nos últimos anos, mas estamos concentrados no nosso trabalho, como fizemos no primeiro jogo, defendendo bem. Você não pode mudar as coisas quando enfrenta bons atacantes. Temos que defender bem e eu espero que o time dê seu melhor no jogo.”

14:35 Sobre o estádio, que completou 40 anos na última quarta-feira, Bale falou: “Eu nunca joguei no SignalIduna Park, mas já vi pela TV e ouvi pessoas falando sobre ele. Eles dizem que a atimosfera é incrível. Somos profissionais e sabemos como fazer nosso trabalho. Lidaremos como sempre fazemos e tentaremos vencer o jogo.” (Foto: Divulgação/Real Madrid)

14:30 Já pelos lados do Real Madrid, o galês Gareth Bale acredita que o resultado obtido em Madrid não deve influenciar na atitude do time para o jogo da volta. Segundo o jogador, o time não deve se acomodar e tratar o novo confronto como se fosse um jogo normal. “O jogo da última quarta-feira em casa foi muito bom, jogamos bem e merecemos a vitória, mas será um jogo diferente em Dortmund. Eles lutarão e temos que tratar como se fosse um jogo normal, pensando na vitória e garantir nosso lugar nas semifinais”.

14:20 O Borussia Dortmund, além de contar com a volta de Robert Lewandowski, terá também o goleiro Roman Weidenfeller, que ficou de fora do jogo do fim de semana contra o Wolfsburg após levar um chute no braço dado por Marco Reus. O capitão Sebastian Kehl será desfalque por suspensão após levar o terceiro cartão amarelo no jogo de ida, enquanto Nuri Sahin é dúvida após sentir dores nas costas no jogo de sábado passado (05).

14:10 “Na realidade, a Champions League é sobre adiar ao máximo a hora da eliminação. Ano passado, fomos vice-campeões, e nesse ano parece que seremos eliminados nas quartas de final. Mas nosso oponente é um dos maiores favoritos a vencer o campeonato.”, Klopp exaltou o time do Real Madrid. (Foto: Divulgação/BVB)

14:00 Jürgen Klopp enfatiza que o jogo de amanhã é uma situação de se analisar a situação em campo.“Se chegarmos em um ponto que nós pudermos reverter o placar, nós o faremos, mas primeiramente eu apenas quero me despedir da competição com uma atuação honrosa. Nos esforçaremos ao máximo amanhã e mostraremos à torcida aquilo o que eles merecem: uma atuação apaixonada e dedicada do Borussia Dortmund Ultimamente viramos especialistas em segundo tempo. E amanhã é o segundo tempo das quartas de final da Uefa Champions League.” O técnico aurinegro ainda acredita na virada, apesar de saber que é muito difícil de ela ocorrer.

13:50 Apesar da campanha dos jornais e da empolgação dos torcedores para uma possível reviravolta, baseado nas viradas contra o La Coruña em 1994 e contra o Málaga ano passado, Klopp foi mais realista, enquanto no lado de fora do estádio, mostrava se um vídeo com o gol de Lars Ricken na final da Uefa Champions League de 1997: “O resultado em Madrid fez as coisas se tornarem mais simples. Primeiramente nós temos que vencer. Eu não consigo pensar em apenas marcar um gol ao início. Não adianta abrir o placar aos cinco minutos de jogo se no resto do jogo só cometermos erros, isso não nos ajudará em nada.”.

13:40 O técnico do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, falou à imprensa logo após Lewandowski e foi enfático: “Eu não sei quantos milagres aconteceram quando se começou a falar sobre isso antes. Acho que não foram muitos.” Jornais locais do Vale do Ruhr e da Alemanha publicaram matérias no dia de hoje falando sobre um possível milagre, ainda mais com a volta de Lewandowski. Para o técnico dos aurinegros talvez não seja possível reverter o placar de 3 gols contra, portanto, ele quer o time mostrando atitude honrosa no jogo de amanhã.

13:30 Lewandowski também confirmou que se encontrou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez após o segundo jogo das semifinais da temporada passada. Mas sobre o conteúdo da conversa, preferiu não falar. O polonês é o maior artilheiro do Borussia Dortmund em competições europeias, com 19 gols, começou a falar em tom de despedida: “Quando eu me transferi do Lech Poznan para Dortmund, sabia que evoluiria como jogador. Foram 4 anos maravilhosos que tive em aqui. Eu treinei muito duro e dei meu melhor pelo clube durante esse tempo, e faria tudo isso novamente”. (Foto: Divulgação/BVB)

13:20 Quando o setor de mídia do Borussia Dortmund divulgou que Robert Lewandowski estaria ao lado de Jürgen Klopp na entrevista coletiva dessa segunda-feira (07), sabia-se que o polonês teria de responder inúmeras perguntas sobre seus 4 gols no jogo de ida das semifinais da temporada passada. Sobre isso, Lewandowski foi direto e disse: “Se alguém pensa que eu posso marcar novamente quatro gols, é um pouco maluco. Mas há uma pequena chance”. Após isso, as perguntas sobre ano passado cessaram e os jornalistas passaram a focar no jogo de logo menos.

13:10 Borussia Dortmund e Real Madrid entram no gramado do Westfalenstadion nessa terça-feira (08) para disputar o jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League. O time madridista conseguiu uma vantagem de 3 a 0 no jogo de ida, com gols de Gareth Bale, Isco e Cristiano Ronaldo. No fim de semana, os aurinegros venceram o Wolfsburg de virada por 2 a 1 na festa de 40 anos do Westfalenstadion, enquanto o Real Madrid foi ao País Basco e golearam a Real Sociedad por 4 a 0.

.

13:00 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão de mais um jogaço da Uefa Champions League 2013/2014! Borussia Dortmund x Real Madrid duelarão daqui a pouco, às 15h45, no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha e você confere todos os detalhes aqui conosco, !