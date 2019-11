Champions League 2014: Chelsea 2-0 Paris Saint-Germain

Encerramos aqui a nossa transmissão, o Chelsea derrotou o Paris Saint-Germain por 2 a 0 em Stamford Bridge em um jogo bem movimentado e está nas semifinais da UEFA Champions League 13/14. Obrigado a todos que nos acompanharam.

17:40 Na base do sufoco, o Chelsea bate o Paris Saint-Germain pelo placar de 2 a 0 está nas semis da UEFA Champions League desta temporada.

94' FIM DE JOGO EM LONDRES, O CHELSEA ESTÁ NA SEMIFINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 13/14!

94' PETR CECH SENSACIONAL!!!! Bola para o zagueiro Marquinhos, que chuta no canto, o goleiro joga a bola para escanteio e coloca o Chelsea nas semifinais!

87' Pressão total da equipe da casa, a bola sobra para Demba Ba dentro da pequena área que não perdoa e está colocando o Chelsea nas semis.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA, É O GOL DA SEMI-FINAL!

84' Mudança no PSG, Entra Marquinhos Sai Lucas

81' CARTÃO AMARELO PARA DAVID LUIZ!

80' Última mudança no Chelsea, Entra Fernando Torres Sai Oscar

78' CARTÃO AMARELO PARA MAXWELL!

77' INCRÍVEL CAVANI! Cabaye faz um lindo lançamento para Cavani, que recebe dentro da área e manda pra fora, perdendo a chance de empatar o jogo.

72' Mudança no PSG, Entra Pastore Sai Lavezzi

VÍDEO: Cobrança de falta na trave de Oscar

68' Quase o segundo gol do Chelsea, Demba Ba toca na bola e ela sobra para Schurrle, ele bate cruzado mas Sirigu defende.

66' Mudança no Chelsea, Entra Demba Ba Sai Lampard

56' CEEEEEEEECH! Lavezzi cobra falta com perigo e goleiro manda para escanteio em bonita defesa.

55' CARTÃO AMARELO PARA IVANOVIC!

54' Mudança no PSG, Entra Cabaye Sai Verratti

53' NO TRAVESSÃO OSCAR! Mais uma bola na trave por parte do Chelsea, Oscar bate falta com perigo e quase amplia em Londres.

51' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS!

51' NO TRAVESSÃO SCHURRLE! Willian faz bela jogada e rola para o alemão, que manda uma bomba no travessão de Sirigu.

45' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

16:45 Equipes de volta, partida vai recomeçar em Londres

IMAGEM: Comemoração do gol por parte de Schurrle (Foto: Twitter/ Chelsea Official)

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O Chelsea vem vencendo o Paris Saint-Germain por 1 a 0, gol marcado pelo alemão Schurrle, aos 31 minutos.

41' CARTÃO AMARELO PARA FRANK LAMPARD!

39' CARTÃO AMARELO PARA CAVANI!

36' Que chance perde o Chelsea! Lampard cobra mais uma falta para dentro da grande área, e após confusão a bola sobra para Cahill, que bate mal e manda pela linha de fundo.

31' Lampard bate o lateral para o meio da área, a bola bate nas costas de David Luiz e sobra para Schurrle, que sai do banco para abrir o placar em Stamford Bridge!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA, SCHURRLE!

27' SENSACIONAL SIRIGU! Lampard cobra falta da ponta esquerda, a bola desvia na barreira e vai entrando, mas o goleiro impede um gol com uma defesa fantástica.

18' Mudança no Chelsea! Sai Hazard, Entra Schurrle

14' Bela jogada do Paris Saint-Germain pela ponta-esquerda, cruzamento rasteiro na área e John Terry afasta o perigo.

13' Mais uma chance do Chelsea. Bola recuada para Sirigu, ele se complica e Eto'o consegue a roubada de bola, mas o atacante faz falta no goleiro.

9' QUASE O CHELSEA ABRE O PLACAR! Oscar faz linda jogada e toca para Eto'o, o atacante tenta o chute mas a zaga desvia para a linha de fundo.

5' Falta perigosa para o Chelsea, Frank Lampard cruza rasteiro mas a zaga francesa afasta o perigo.

1' Paris Saint-Germain pressiona a saída de bola do Chelsea, buscando o gol logo no início da partida.

0' ROLOU A BOLA, COMEÇA O JOGO EM LONDRES!

15:44 Hino da Champions executado, vai começar a partida em Stamford Bridge.

15:41 Times entrando no gramado, já já vai rolar a bola em Londres.

15:33 Times terminando o aquecimento, em Stamford Bridge

15:20 O Paris Saint-Germain defende nesta terça-feira uma sequência de 11 vitórias seguidas, a melhor de sua história, e ainda sonha com mais.

15:19 Torcida francesa presente em Londres

15:03 PSG: Sirigu; Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell; Thiago Motta, Verratti, Matuidi; Lucas, Cavani, Lavezzi

15:03 CHELSEA: Cech; Ivanovic, Cahill, John Terry, Azpilicueta; David Luiz, Lampard; Willian, Oscar, Hazard; Eto'o

15:03 Confirmadas as escalações das equipes para o jogo de logo mais.

15:00 No último fim de semana, jornais ingleses afirmaram que o meia belga e destaque do Chelsea na atual temporada, Eden Hazard, estaria interessado em se transferir para o Paris Saint-Germain. Mas, a decisão não está nas mãos do meia, e sim de sua esposa. - "Se minha esposa quiser que eu vá para Paris, então, terei que levar isso em consideração - disse Hazard à imprensa francesa."

14:59 Confira os gols da partida de ida:

14:58 Diferente do Chelsea, o Paris Saint-Germain teve dificuldades para avançar. Num grupo complicado, onde as duas vagas só foram decididas na última rodada, os franceses avançaram em primeiro, com 13 pontos, num grupo que tinha Olimpiakos (que se classificou), Benfica e Anderlecht.

14:57 Na fase de grupos, o Chelsea não teve dificuldades para avançar na competição e terminou em primeiro, com 12 pontos, com uma campanha de 4 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, num grupo que tinha Schalke 04 (que também se classificou), Basel e Steua Bucareste.

14:56 "Ele vai precisar de pelo menos quatro semanas de descanso. Acho que Zlatan é importante para a equipe, mas Lucas está pronto" - opinou o presidente do Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi.

14:55 O PSG não contará com sua principal estrela, Zlatan Ibrahimovic sentiu no jogo de ida e ficará de fora por um mês, ou seja, não jogará uma eventual ida as semifinais da Champions caso o Paris avance. Para o seu lugar, o brasileiro Lucas é o mais cotado para a vaga.

14:54 Para o confronto de logo mais, José Mourinho não conta com o brasileiro Ramires, suspenso por receber seu terceiro cartão amarelo na Champions. Porém, apesar do desfalque, quem pode voltar ao time londrino é o atacante camaronês Samuel Eto'o, que realizou atividades físicas antes da partida. Caso o atacante não tenha condições, em seu lugar jogará o espanhol Fernando Torres.

14:53 Já o Paris Saint-Germain também venceu em sua última partida no Campeonato Francês. Os franceses bateram o Reims em casa, também no último sábado, e se isolaram cada vez mais na liderança do torneio.

14:52 O Chelsea vem embalado, no último sábado os Blues bateram o Stoke City em casa por 3 a 0, e dormiram na liderança da Barclays Premier League até domingo, onde novamente caíram para a segunda posição, já que o rival Liverpool venceu e retomou a liderança do campeonato.

14:51 A partida de ida foi na última quarta-feira, em Paris, na França, jogo em que o Paris Saint-Germain de Laurent Blanc bateu o Chelsea de José Mourinho pelo placar de 3 a 1, gols de Lavezzi, David Luiz (contra) e Pastore. Hazard, de pênalti, descontou para os ingleses.

14:50 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão das quartas de final da Champions League! Hoje é dia de grande jogo. Chelsea e Paris Saint-Germain duelarão daqui a pouco, às 15h45, em Londres, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !