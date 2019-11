Valendo vaga na semifinal da Uefa Champions League, Bayern encara Manchester United em Munique

Após o empate em 1 a 1 na Inglaterra, Bayern de Munique e Manchester United se enfrentarão pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League, em Munique. Quem vencer garante a classificação; um empate em 0 a 0 classifica os bávaros, e qualquer igualdade com gols - fora 1 a 1, que leva para a prorrogação - garante os Diabos Vermelhos nas semifinais.

Será o United páreo para o ótimo poderio ofensivo dos atuais campeões? Na atual temporada, o Bayern vem passando por cima de quem vem pela frente e, inclusive, já se sagrou campeão da Bundesliga com uma antecipação nunca vista na história. Sem esquecer de citar a boa campanha na Liga dos Campeões, com seis vitórias, um empate, uma derrota e 15 gols marcados.

O último tira-teima entre os rivais alemães e ingleses acontece nesta quarta-feira (9), na Allianz Arena, em Munique, às 15h30 (Horário de Brasília).

Para mostrar que a Europa tem dono

Se conseguir a classificação, o Bayern de Munique chega a mais uma semifinal de Uefa Champions League, que seria a quarta seguida. Para isto, os comandados de Pep Guardiola precisarão da vitória diante de seus torcedores, por qualquer placar que seja.

Mesmo com um elenco repleto de jogadores laureados, a equipe tem problemas de desfalque. O meia Xherdan Shaqiri foi diagnosticado com uma lesão na coxa, após a derrota para o Augsburg, no último sábado (5), que tirou a invencibilidade de 53 jogos do Gigante da Baviera no campeonato alemão. Outras baixas são as de Javi Martinez e de Bastian Schweinsteiger, suspensos. As ausências tiram de Guardiola três de suas principais armas do meio campo.

Mesmo assim, o favoritismo para o confronto é do time alemão que, além de jogar diante de sua torcida, vem apresentando um futebol muito bem jogado e bonito de se ver. Como não podia ser diferente, para um escrete com tantos jogadores qualificados e comandado por um grande treinador.

"Nunca é fácil jogar contra equipes inglesas. Suponho que o Manchester vai se fechar lá atrás e sair nos contra-golpes. Fora isto, nossos jogadores estão qualificados e prontos para enfrentar o United", disse o técnico Pep Guardiola.

Guardiola afirma: "Estamos pronto" (Foto: Divulgação/Bundesliga)

Pelo peso da camisa e em honraria aos mortos no desastre aéreo de 1958

Longe dos títulos da Premier League, FA Cup e Capital One Cup, o Manchester United vê na liga dos campeões a última chance de salvar a temporada e dar um pouco mais de moral ao técnico David Moyes, que entrou no cargo após substituir o lendário Alex Ferguson. Ainda sem crédito com a torcida, o novo comandante busca utilizar uma boa campanha como ingresso para mais sossego dentro clube.

Os Diabos Vermelhos contarão com o retorno de Patrick Evra, que ficou de fora do primeiro jogo por suspensão automática. Em contrapartida, Wayne Rooney se lesionou na partida diante do Newcastle, no último fim de semana, e virou dúvida para a partida decisiva diante do Bayern. O jogador será avaliado antes do jogo para saber se vai ou não entrar em campo.

Para alcançar a semifinal, os ingleses precisarão de uma vitória em Munique, local do desastre áreo dos Busby Babes. Um acidente em 1958, que feriu fatalmente 23 pessoas, entre jogadores, jornalistas e comissão técnica, após um jogo entre Estrela Vermelha e Manchester United.

Jogadores e comissão técnica do United homenageam os mortos em 1958 (Foto: Divulgação/ Manchester United)

