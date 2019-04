Inconformado com reserva, Tyton pode sair do PSV Eindhoven

Neste início de semana, Przemyslaw Tyton acenou com uma possível saída do PSV Eindhoven, já que foi pouco utilizado pela equipe (apenas seis jogos nesta temporada). No fim da temporada, o gerente de futebol do clube, Marcel Brands, se reunirá com o atleta para saber qual o destino que o goleiro quer tomar, se fica nos boerens ou se vai embora.

Desde que foi preterido por Jeroen Zoet, que chegou no início da temporada depois de dois anos pegando experiência atuando pela equipe do RKC Waalwijk, o polonês não teve o espaço e prestígio o qual queria no PSV e demonstrou quer sair do seu contrato. Pelo clube, não chegou a atuar 30 partidas, e já está na equipe desde 2011, quando foi contratado junto ao Roda JC e não era relacionado com frequência com Philip Cocu, no último jogo, no comando de Ernest Faber, o atleta foi sim selecionado.

Os boerens já teriam até um substituto. Remko Pasveer, goleiro de 30 anos e que desde 2010 está no Heracles Almelo atuando como titular – faz parte do clube desde 2006, mas teve passagem de 3 anos no Go Ahead Eagles - foi contactado caso Tyton não fique no clube. Pasveer, que nos últimos 4 anos já atuou por 134 partidas como camisa 1 do Heracles, chegaria para disputar posição com Zoet.

O PSV ainda sonha com vaga em competições europeias, e joga neste domingo (13) o clássico contra o Feyenoord, às 11:30 pelo horário de Brasília. O jogo será realizado no Philips Stadion.

BS