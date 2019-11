Atlético de Madrid x Barcelona, Champions Leagu

17:40 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, pelo Champions League. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

17:39 Os confrontos das semifinais ainda serão sorteados. As equipes que passaram são: Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid e Bayern de Munique.

Veja abaixo, a tabela da Champions League - Quartas de final

Barcelona 1 x 1 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1 x 0 Barcelona Real Madrid 3 x 0 Borussia Dortmand Borussia Dortmand 2 x 0 Real Madrid PSG 3 x 1 Chelsea Chelsea 2 x 0 PSG Manchester United 1 x 1 Bayern de Munique Bayern de Munique 3 x 1 Manchester United

17:38 Na outra partida do dia, o Bayern venceu o Manchester United por 3 a 1 e também se classificou para as semifinais!!

48' FINAAAAAL DE JOGO!! ATLÉTICO DE MADRID SE CLASSIFICA PARA AS SEMIFINAIS DA CHAMPIONS LEAGUE!!

47' CARTÃO AMARELO PARA DANIEL ALVES! Jogo fica emocionante!!

46' CARTÃO AMARELO PARA MASCHERANO! Por falta em Diego

+3 minutos de acréscimos!

44' UUUH!! Grande defesa do goleiro Pinto após chute de Rodríguez!

43' Levantamento na área do Atlético de Madrid e Courtois encaixa a bola entre os braços

40' Koke ganha bola na esquerda, não chuta, mesmo com José Pinto mal colocado, e perde boa chance.

37' Pressão do Barcelona! Atlético de Madrid tenta sair nos contra-ataques.

34' QUE FASE!! Daniel Alves cruza mais uma, mas pega com força. A bola sai pela linha de fundo.

33' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: David Villa; ENTRA: Cristian Rodríguez.

32' COURTOIS TIROU COM OLHOS!! Aléxis Sanchez coloca a bola na cabeça de Neymar. O brasileiro finaliza e a bola passa quase raspando a trave direita!!

32' Barcelona vai com tudo em busca do empate!

Em Munique, Robben amplia para o Bayern e faz 3 a 1 sobre o Manchester United.

27' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Iniesta; ENTRA: Pedro.

26' Mascherano chega com vontade em David Villa dentro da área. O argentino dá um empurrão no espanhol, mas o juiz não marca nada.

25' FALTOU FORÇA! Gabi recebe boa bola na esquerda, vai à frente e bate muito fraco para o gol!

22' Cobrança de falta do Barcelona e a bola fica na barreira.

Müller faz o segundo gol do Bayern sobre o Manchester United. 2 a 1 para os bávaros.

21' Falta em Messi. Boa chance na entrada da área para o Barcelona empatar!

19' UUUH!! Diego chega rápido na direita e chuta! José Pinto pega!

17' Atlético de Madrid muito recuado neste momento. Barcelona cresceu no jogo!

16' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Adrían; ENTRA: Diego.

15' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Fábregas; ENTRA: Alexis Sánchez.

14' Diego deve entrar no meio de campo do Atlético de Madrid

Pelo outro jogo das quartas de final, Bayern de Munique 1 x 1 Manchester United. Mesmo resultado da partida de ida.

11' Daniel Alves perdeu mais uma bola. Lateral brasileiro muito mal na partida!

9' A torcida do Atlético de Madrid segue participando muito do jogo!

7' Adrián Lopes corta cruzamento na área do Atlético de Madrid.

6' Barcelona voltou melhor para este segundo tempo!

4' QUE CHANCE!! Neymar recebe bom passe na área, tenta driblar o goleiro, mas naõ consegue. Courtois é melhor! Na sequência, Daniel Alves cruza pela direita, a bola fica "viva", mas, depois de algumas tentativas, passa por cima do gol.

3' As equipes voltam sem mudanças

0' Apita o juiz!! Começa o segundo tempo!!!

16:32 Com a vitória parcial, o Atlético de Madrid vai se classificando para as semifinais. O Barcelona, para se classificar, precisa virar a partida, já que no primeiro confronto, no Camp Nou, terminou empatado em 1 a 1.

16:32 Em instantes, o segundo tempo. Fique conosco!

46' Final de primeiro tempo!!

+1 minuto de acréscimo

43' Cruzamento na área do Atlético de Madrid, Fàbregas tenta de cabeça, mas acaba no chão. O espanhol fica pedindo pênalti, mas não foi nada

40' OPA! Adrían arranca pela esquerda e é puxado pelo Mascherano. Juiz, longe do lance, nada assinala.

39' Daniel Alves cruza mas manda a bola pela linda de fundo.

34' Iniesta recebe passe na entrada da área, busca espaço para bater, mas perde a bola.

31' OPA! Raúl Garcia faz falta dura em Neymar. O juiz dá uma bronca no jogador do Atlético de Madrid, mas não dá cartão.

30' Barcelona no toque de bola e recebendo muitas vaias da torcida local.

29' Neymar está mancando em campo!

27' POSSE DE BOLA: Atlético de Madrid: 38%; Barcelona: 62%

25' David Villa tenta cruza, a bola desvia e José Pinto evita o escanteio.

23' QUE JOGADA! Neymar chega com velocidade pela esquerda, se livra de três, mostra habilidade e dá uma caneta em Tiago e cruza para Messi, que não finaliza bem

21' CARTÃO AMARELO PARA NEYMAR! Por falta em Raúl Garcia.

20' TEATRO! Raúl Garcia exagera após receber falta de Neymar.

18' OUTRA NA TRAVE!! David Villa chega muito rápido pela direita, ea na área e mandar a bola no travessão!!! É a terceira bola do Atlético de Madrid que bate na trave!

17' CARTÃO AMARELO PARA BUSQUETS! Por falta em Adrián.

16' Barcelona começa a ficar mais no campo de ataque, porém, com muitas dificuldades!

13' QUASE!! Levantamento na área do Atlético de Madrid, Messi chega rápido e cabeceia à esquerda do gol!

10' NA TRAVE!! Koke toca para David Villa na esquerda. O atacante acerta a trave direita de José Pinto!

10' Koke tenta cruzar pela esquerda. Busquets corta!

8' Torcida do Atlético de Madrid canta e vibra sem parar no Vicente Calderón!

6' Pressão do Atlético de Madrid, que se animou com o gol!

VINE: Veja o gol de Koke para o Atlético de Madrid

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!! Villa cruza pela esquerda, Koke aproveita rebatida e bate forte para marcar!!!

3' Tentativa de chute de fora da área de Raúl Garcia. Bola pela linha de fundo!

1' Barcelona começa trocando passes.

0' Começa o jogo!!

15:42 Equipes em campo. Tudo pronto para a bola rolar!

15:40 Times já no túnel prontos para entrarem no gramado!

15:38 O técnico do Barça, Tata Martino, decidiu mudar o esquema de jogo da equipe. Para favorecer Neymar, o treinador optou por escalar o brasileiro na esquerda e deixar Messi pela direita. Fàbregas entra como um falso camisa 9.

15:37 Com uma lesão muscular na coxa direita, Diego Costa está fora do jogo!

15:36 O Barcelona vai entrar em campo de preto. Esta será a segunda vez que a equipe veste este uniforme nesta Champions. A primeira foi contra o Celtic, fora de casa, na fase de grupos. O time catalão venceu por 1 a 0.

15:35 O confronto de logo mais será o jogo de número 500 do craque Iniesta pelo Barcelona!

14:30 O árbitro inglês Howard Webb, de 42 anos, foi nomeado pela Uefa para apitar o jogo da ida das quartas de final da Champions League, entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, no Vicente Calderón. Esta será a segunda vez que o juiz inglês vai apitar nesta temporada um jogo do Atlético.

14:25 O Estádio Vicente Calderón é o palco do confronto de logo mais entre Atlético de Madrid e Barcelona. O estádio tem capacidade para 55 mil torcedores e promete receber bom público.

14:20 Em relação a um possível desfalque do atacante Diego Costa, Fábregas não quis aprovundar muito no assunto, mas elogiou o atacante: "Essas perguntas são traiçoeiras; [então] e se eu disser que prefiro que o Diego Costa não jogue e o seu substituto marcar?" "O Diego Costa é um jogador muito importante, mas o Atlético tem outros grandes futebolistas. Temos de concentrar-nos em nós próprios. Queremos competir e lutar até ao fim. É assim que pensamos. Há muita coisa a fazer ainda esta época."

14:15 Depois do empate em casa, na primeira partida da semana passada, o Barcelona tem de marcar no Estadio Vicente Calderón, e Fàbregas reconhece que essa não é uma tarefa fácil, perante um adversário que ainda não conseguiu bater em quatro jogos nesta temporada. "Sabemos que necessitamos de ter um grande Barça para chegarmos às semifinais", disse o meia. "Eles têm uma pequena vantagem nesta eliminatória. Temos de ser corajosos e não pensar que este encontro pode ser um desastre."

14:10 Ultimamente, o Atlético tem tido pouco tempo para descansar. No entanto, insistiu: "Não estamos cansados. Queremos competir ao nosso melhor nível, dar o nosso melhor. Queremos terminar a época tal como a começámos. Fizemos com que as pessoas acreditassem em nós e penso que a partir de agora vão ver o melhor que o Atlético tem para oferecer"

14:07 O capitão Gabi apela ao público para servir de inspiração para o time, na tentativa de alcançarem a vaga para as semifinais: "Os torcedores serão muito importantes para nós", disse o meia de 30 anos. "Vai ser um jogo crucial na história do clube e queremos que os nossos adeptos desfrutem dele. Queremos aproveitar o momento, mostrar paixão como sempre e transmitir esses sentimentos às pessoas que nos apoiam. Este é o melhor período das nossas vidas". - completou.

14:05 FIQUE DE OLHO: Neymar e Messi, atacantes do Barcelona. O brasileiro, que se adaptou rapidamente ao futebol espanhol, foi fundamental na partida de ida marcando o gol do empate. Já o argentino, que completou 500 jogos como profissional, dará muita dor de cabeça para a zaga do Atlético de Madrid. (Foto: Getty Images)

14:00 FIQUE DE OLHO: Courtois, goleiro do Atlético de Madrid. O jovem arquero belga, de 21 anos, é um dos destaques dos alvirrubros. Deverá ser bastante exigido na partida desta quarta-feira (09), tendo em vista que, no outro lado, terá as presenças de Neymar e Messi.

13:57 O Barcelona, por sua vez, tentará ir pela sexta vez consecutiva às semifinais, sempre baseado em seu peculiar estilo de muita posse de bola, marcação no campo adversário, e velocidade na troca de passes em direção ao gol. Apesar disso, o meia Andrés Iniesta garantiu que não é hora de pensar em esquemas táticos. "É uma decisão com máxima exigência. Os esquemas táticos ficarão em segundo plano. Cada um de nós precisará dar 200%. E o Barça tem jogadores de altíssimo nível para isso", disse o craque, em entrevista ao "Mundo Deportivo".

13:55 O técnico Diego Simeone, do time da capital, resumiu bem o que se espera do encontro entre os rivais. "Imagino um jogo apaixonante, com duas maneiras absolutamente diferentes de jogar. Um com a posse de bola, com talento e com a história que fez na última década, e nós com trabalho, humildade, esforço, coração e contra-ataque. Vamos ver quem pode ser mais forte nesta briga de estilos", disse o argentino em coletiva.

13:53 No Campeonato Espanhol, ambos disputam ponta a ponta rumo ao título. Com apenas um ponto de vantagem para o segundo colocado, o Atlético de Madrid venceu na úlima rodada o Villarreal por 1 a 0 no Vicennte Calderón. Já o Barcelona, derrotou o lanterna Bétis por 3 a 1, no Camp Nou. Veja abaixo a situação dos times. Vale lembrar que, os quatro primeiros se classificam para a Champions League e o quinto e sexto colocados para a Europa League.

PTS JGS 1º Atlético de Madrid 79 32 2º Barcelona 78 32 3º Real Madrid 76 32 4º Athletic Bilbao 59 32 5º Sevilla 53 32 6º Real Sociedad 50 32

13:50 Já pelo lado do Barça, o único desfalque ficou por conta do zagueiro Piqué. O camisa 3 sofreu uma lesão no quadril e será sunstituído por Bartra, que fará a dupla de zaga com Mascherano. Além disso, Victor Valdés, relembrando, sofreu uma grave lesão e ficará fora durante toda a temporada e também da Copa do Mundo.

13:47 Autor do golaço contra o Barcelona, o meia Diego, ex-Santos, permanecerá como opção no banco de reservas. O brasileiro entrou na vaga do lesionado Diego Costa na partida de ida.

13:45 No entanto, para o jogo contra o Barcelona, o técnico Diego Simeone pode contar com a volta do meia Raúl García, que esteve fora da partida ida por estar suspenso. Outro que estará de volta é o também meia Gabi Fernánez, que ficou fora do confronto contra o Villarreal, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, também por suspensão.

13:43 Ambos continuam se recuperando de suas respectivas lesões. Diego Costa trabalhou no ginásio, enquanto Arda Turan foi submetido à uma sessão de fisioterapia. O atacante brasileiro tem uma lesão muscular na coxa direita, já o meia se recupera de uma pubalgia.

13:42 O Atlético de Madrid voltou aos treinos nesta segunda-feira (07), tendo em vista o confronto contra o Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, no Vicente Calderón. Mais uma vez, Diego Costa e Arda Turan fizeram atividades em separado.

13:40 ''Eles fizeram um bom serviço na defesa, trabalharam muito e conseguiram marcar um grande gol. Este não é um bom resultado para nós, mas vamos tentar ganhar a segunda mão em Madri", destacou Xavi.

13:38 Diante da superação mostrada pelo Atlético de Madrid mesmo fora de casa, os jogadores do Barcelona acreditam que não há outro caminho para escolher que não seja a vitória, com a expectativa de ter condições de ganhar em Madri.

13:35 "Esta noite (1º/4) defrontamos um grande rival (Barça). Fiquei muito feliz por podermos competir com estes adversários. Ambas as equipes deram o máximo e mantiveram-se fiéis aos seus estilos", afirmou.

13:34 Considerado uma espécie de "Patinho Feio", o Atlético de Madrid tem calado os críticos mais desconfiados com o seu poder coletivo, conforme ressaltado pelo técnico Diego Simeone, que elogiou o empenho diante de um adversário tão ofensivo feito o Barcelona.

13:33 Aliás, Atlético de Madrid e Barcelona não conseguiram vencer o clássico nesta temporada, em quatro encontros. Além da ida da 'Champions', na Supercopa da Espanha, os empates em 1 a 1 e 0 a 0, deram o título ao time catalão. Na 19ª rodada do Campeonato Espanhol aconteceu nova igualdade sem gols.

13:32 Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentaram no Camp Nou e empataram pela partida de ida em 1 a 1, com gols de Neymar e Diego, ambos crias da base do Santos.

13:31 Em duelo de bastante rivalidade, as equipes espanholas do Atlético de Madrid e do Barcelona voltam a se enfrentar pela Uefa Champions League 2013/14 nesta quarta-feira (08), quando duelam pelo jogo de volta das quartas de final.

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético de Madrid x Barcelona, pela Uefa Champions League 2013/2014, partida a ser disputada às 15h45, no Vicente Calderón.