Cruzeiro x Real Garcilaso, Copa Libertadores 2014

23:56 Eleito o melhor jogador da partida, o zagueiro Bruno Rodrigo falou sobre a atuação do Cruzeiro no jogo de hoje " Acho que não só eu mas como toda a equipe fez uma grande partida. O Henrique jogou demais também. Acho que hoje todos nós fomos bem e foi importante pois conseguimos a classificação".

47' FIM DE JOGO! Cruzeiro vence o Real Garcilaso por 3x0, termina na 2ª posição do grupo 5 e está classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América !

45' Partida vai até os 47 minutos.

43' Cruzeiro agora apenas administra e espera o final da partida em Belo Horizonte.

41' Última alteração no Cruzeiro. Sai o camisa 17 Éverton Ribeiro e entra Alisson.

38' É divulgado o público no Mineirão: 42.775 torcedores pagantes

34' SUBSTITUIÇÃO ! Última alteração no Real Garcilaso. Sai Ramúa e entra Digno González.

32' SUBSTITUIÇÃO ! Segunda alteração feita pelo técnico Marcelo Oliveira. Sai Dagoberto e entra Borges.

28' Ortiz cai no gramado e jogo é paralisado para atendimento médico no Mineirão.

26' SUBSTITUIÇÃO ! Cruzeiro faz a sua primeira alteração. Sai Ricardo Goulart, muito aplaudido pela torcida celeste e entre o jovem Élber.

24' NOVAMENTE GOL ANULADO ! Após belíssima troca de passes entre sua linha ofensiva, Éverton Ribeiro, impedido, toca para Dagoberto fazer o gol devidamente anulado.

21' LINDO LANCE ! Éverton Ribeiro dá uma caneta no zagueiro Santillán para o delírio do Estádio Mineirão.

18' CARTÃO AMARELO ! Lojas recebe cartão amarelo após pisão forte no tornozelo de Dagoberto. Falta para o Cruzeiro.

15' PERIGO ! Dedé sobe de novo mais alto que a zaga peruana mas toca por cima do gol de Pretel.

13' Henrique é derrubado na intermediário por Flores. Falta para o Cruzeiro !

8' CARTÃO AMARELO ! Santillán segura Mayke, que tentava avançar pela direita e recebe cartão amarelo

5' Cruzeiro segue dominando sem dificuldades a partida. Goleiro Fábio é apenas um mero espectador até aqui.

3' Após falta em Egídio pelo lado esquerdo, Dagoberto bate bola fechada na pequena área, mas o goleiro Pretel afasta o perigo da área peruana.

SUBSTITUIÇÃO ! Segunda alteração no Real Garcilaso. Sai Huerta e entre Lojas.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO ! Já está valendo o segundo tempo em Belo Horizonte. Até agora, Cruzeiro vai vencendo o Real Garcilaso por 3x0 e se classificando para as oitavas-de-final da Libertadores.

23:02 Equipes já voltaram para o segundo tempo.

INTERVALO ! Na saída de campo do primeiro tempo, o zagueiro Bruno Rodrigo falou sobre a postura da equipe no primeiro tempo "Temos que manter o ritmo, pressionar. Vamos seguir assim, estamos no nosso campo, com nossa torcida. É procurar ampliar o placar para nos dar mais tranquilidade"

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO ! Juiz apita o final da primeira etapa. Cruzeiro vai vencendo com facilidade o Real Garcilaso pelo placar de 3x0

44' Enquanto isso, na outra partida do grupo, a Universidad de Chile abre o placar sobre o Defensor em Montevidéu, gol de Ramón Fernandez.

41' GOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO ! Após boa enfiada de bola de Ricardo Goulart, Júlio Baptista de biquinho de chuteira desloca o goleiro Pretel e faz o terceiro do Cruzeiro na partida. Cheiro de goleada no Mineirão !

37' SUBSTITUIÇÃO ! No Real Garcilaso sai Cristian Garcia e entra Carlos Flores.

33' CARTÃO AMARELO ! Egídio faz falta na intermediária e recebe cartão amarelo. É o segundo do defensor na Copa Libertadores.

28' Após abrir boa vantagem no marcador, o Cruzeiro agora diminui o ritmo intenso dos primeiros minutos.

26' GOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO ! Everton Ribeiro cobra escanteio da esquerda e manda para a área. Bruno Rodrigo sobe alto e testa para o chão, batendo o goleiro Pretel. Time celeste amplia no Mineirão.

23' GOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO ! Mayke cruza da direita na cabeça de Ricardo Goulart. Na frente do goleiro Prete, o meia cabeceia forte para abrir o placar. Cruzeiro 1 x 0 Real Garcilaso

20' CARTÃO AMARELO ! Huerta faz falta em Éverton Ribeiro e recebe o cartão amarelo

17' Dagoberto faz boa jogada mais chuta muito longe da meta do Real Garcilaso.

14' CHEGA O CRUZEIRO ! Após boa tabela com Júlio Baptista, Ricardo Goulart finaliza para boa defesa de Pretel. Pressiona a equipe celeste !

11' GOL ANULADO ! Mais um gol anulado da equipe brasileira. Após cobrança de falta, o goleiro Pretel é deslocado por Ricardo Goulart. Bruno Rodrigo empurra a bola para as redes, mas a jogada já havia sido parada.

8' PERIGO ! Após escanteio cobrado por Éverton Ribeiro, Dedé sobe mais alto que a defesa peruana mas joga a bola por cima do gol. Jogo segue 0x0

7' Cruzeiro segue pressionando a equipe do Real Garcilaso, querendo um gol logo no início da partida

5' GOL ANULADO ! Everton Ribeiro bate rasteiro, a bola desvia e fica com Ricardo Goulart que, sozinho e impedido manda para as redes !

4' FALTA ! Júlio Baptista é derrubado na entrada da área, falta perigosa para o Cruzeiro !

1' A bola já rola a 1:30 no Mineirão, por enquanto Cruzeiro 0 x 0 Real Garcilaso

Boa noite internauta que acompanha a tramissão em tempo real do VAVEL Brasil !

20:03 Já no Cruzeiro, a grande novidade dos treinos do começo desta semana foi a presença do atacante Dagoberto, que foi poupado da primeira final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, devido a dores musculares, mas que deve ser escalado como titular na partida decisiva desta quarta-feira. Os únicos desfalques certos para o técnico Marcelo Oliveira são os laterais Samúdio ( suspenso) e Ceará, com problemas físicos e o volante Nilton, expulso na partida frente a Universidad de Chile.

20:00 No treino de ontem (08), a equipe do Real Garcilaso surpreendeu a todos ao deixar de fazer o reconhecimento do gramado do Mineirão para treinar em um campo amador sintético, devido ao desgaste causado pelas quase 28 horas de viagem feitas pela delegação peruana, que contará com apenas 16 atletas para a partida de amanhã.

19:58 O grande momento do Cruzeiro até aqui na Copa Libertadores foi a vitória heróica diante da Universidad do Chile, por 2x0, na última quarta-feira, em Santiago, que deu sobrevida a equipe na competição, já que no caso de qualquer resultado que não fosse a vitória em terras chilenas deixaria o atual campeão brasileiro fora das oitavas-de-final do torneio.

19:55 A primeira e única partida na história entre as duas equipes, no dia 12 de fevereiro de 2014, ficou marcada muito mais pelas polêmicas fora de campo do que pelo futebol apresentado pelos times, já que durante meados do segundo tempo, o meio-campista brasileiro Tinga acabou sendo vítima de gestos racistas feitos pela torcida peruana. A partida acabou com o placar de 2x1 para os donos da casa, gols de Britez e Juan Rodríguez para os anfitriões e do zagueiro Bruno Rodrigo para o time mineiro.

19:50 Já eliminado da Copa Libertadores, o Real Garcilaso, que fez apenas três pontos em cinco jogos disputados, vem a Belo Horizonte para tentar complicar a vida do único clube contra qual fez pontos na competição, na vitória de 1x0 sobre a equipe na primeira rodada da fase de grupos do torneio.

19:48 Jogando em casa, o Cruzeiro, que ocupa a 3ª colocação do grupo 5 com sete pontos ganhos em cinco jogos disputados, precisa vencer a equipe peruana e torcer para que a Universidade de Chile não vença o Defensor-URU, em Montevidéu, por uma grande diferença de gols para assim garantir a sua classificação as oitavas-de-final da competição sul-americana.

19:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Real Garcilaso, pela 6ª rodada do Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 22h00, no Estádio Mineirão.