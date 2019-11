Bayern de Munique x Manchester United, Champions Leagu

17:50 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Bayern de Munique 3x1 Manchester United! Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

17:47 Acompanhe todas as notícias da Bundesliga também no Twitter! Siga-nos! @Alemanha_VAVEL!

17:45 Sabia que a VAVEL Brasil está no Facebook e no Twitter? Confira, siga, curta e compartilhe!

17:42 A melhor cobertura da Eredivisie no Brasil também está no Twitter! Siga: @HolandaVAVEL

17:40 Foi sofrido, mas o atual campeão europeu e mundial conseguiu confirmar vaga nas semifinais da Uefa Champions League! No agregado, o Bayern de Munique derrotou o Manchester United por 4 a 2 (1x1 no Old Trafford e 3x1 na Allianz Arena).

FIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO! O Bayern de Munique está classificado para as semifinais da Uefa Champions League!

90+2' Falta de Jones em Mandzukic.

90+1' Rooney tenta enfiada para Chicharito, mas Neuer fica com ela.

90' Mais três minutos!

89' Kagawa tenta chutar na boca da área, mas a arbitragem já marca uma falta de Evra.

88' UUUUUH! Pizarro manda de bico, dentro da área, e De Gea faz a defesa!

87' Falta de Evra em Robben.

86' Guardiola agora joga com dois homens de área: Mario Mandzukic e Claudio Pizarro. O técnico bávaro quer mais!

85' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai Müller, Entra Pizarro.

84' O maior artilheiro estrangeiro da história da Bundesliga vem aí! Guardiola acaba de chamar Claudio Pizarro!

83' Januzaj tenta chute de fora da área, mas ela vai longe do gol de Neuer.

82' Manchester United troca passes no seu campo de defesa.

80' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai Welbeck, Entra Januzaj.

79' A torcida bávara canta muito na Allianz Arena! Com este gol, o Bayern dá um passo gigantesco rumo às semifinais da Uefa Champions League!

77' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai Fletcher, Entra Chciarito Hernandez

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUEEEEEEEEEEEE! Robben! O holandês costurou da direita para a esquerda e emendou com um belo chute, no cantinho de De Gea! Bayern de Munique 3x1 Manchester United!

FOTO: Comemoração do segundo gol bávaro, marcado por Müller!

74' CARTÃO AMARELO PARA RAFINHA, por falta em Welbeck.

72' Não tem mais pênalti! Agora, quem se classifica é o Bayern, porém, se o United conseguir marcar só mais um gol, quem passa são os ingleses!

70' Jogo pegando fogo na Allianz Arena! Três gols e a virada do Bayern em apenas 15 minutos!

69' CARTÃO AMARELO PARA EVRA, por falta em Robben.

68' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai Götze, Entra Rafinha.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE! É O GOL DA VIRADA! Após belo passe de Robben pela direita, Müller, de primeira, deu um toquinho e assim matou De Gea! Bayern de Munique 2x1 Manchester United!

65' FOTO: A comemoração de Mandzukic!

63' Jogo lá e cá, na Allianz Arena!

61' Segundo tempo começa pegando fogo na Allianz Arena! Primeiro Evra, que acerta um chutaço no gol de Neuer, e um minuto depois, Mandzukic, de cabeça, empata para o atual campeão europeu!

58' UUUUUUUUUUH! Ribery recebe pela esquerda, tenta o chute, mas a bola vai na rede, pelo lado de fora!

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BAAAAAAAAAAYERN! Mandzukic! De cabeça! Um minuto depois do Bayern sofrer o gol, o croata recebe cruzamento pela esquerda e cabeceia firme, para o fundo do gol de De Gea! Bayern de Munique 1x1 Manchester United!

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLAÇO DE EVRA! É do Manchester United! O defensor recebeu bola na boca da área e soltou uma bomba para o fundo do gol de Neuer! Manchester United na frente!

53' Manchester United aparece mais no campo de defesa do Bayern.

51' Jogo permanece no campo de defesa do Bayern de Munique.

50' Bayern troca passes no campo de defesa.

49' A torcida bávara vaia muito Wayne Rooney sempre quando ele toca na bola. Rooney, ao receber uma falta de Bastian Schweinsteiger em Old Trafford, a valorizou bastante, fazendo com o que o meia recebesse um amarelo e consequentemente fosse expulso.

48' Rooney novamente cobra e Neuer afasta com um soco.

47' Jones cabeceia e Dante desvia, mais um escanteio.

46' Escanteio para o Manchester United.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola novamente rolando para Bayern de Munique 0x0 Manchester United.

16:46 Jogadores do Bayern de Munique, titulares e reservas, voltam ao gramado da Allianz Arena.

16:45 Manchester United de volta ao gramado.

16:44 Jogadores reservas do Manchester United estão em campo para aquecimento.

Heerenveen: o especialista em perder pontos fáceis

16:37 Na outra partida das quartas de final da Uefa Champions League, o Atlético de Madrid vai vencendo o Barcelona por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Koke. O Atlético de Madrid, no primeiro tempo, dominou por completo o Barcelona, carimbando, inclusive, três vezes a trave de Pinto.

Pesquisa aponta que atual escudo do Ajax está em baixa

16:33 Amplo domínio do Bayern de Munique na partida, porém, como no primeiro tempo em Old Trafford, o time bávaro não foi objetivo e não conseguiu acertar um chute que assustasse o Manchester United. Já os Red Devils ficaram quase todo o tempo fechado, dependendo de contra-ataques. O lance mais perigoso do primeiro tempo foi a bola de Franck Ribery, aos 27 minutos, quando o francês acertou a rede pelo lado de fora, e aos 43, quando Robben conseguiu se livrar da retranca inglesa, soltou a bomba, mas a bola acabou batendo em um defensor.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bayern de Munique 0x0 Manchester United.

45' Mais um minuto de acréscimo!

44' Ribery reclama de falta de Valencia em um lance sem a bola.

43' UUUUUUH! Robben carrega a bola pela direita, corta para a esquerda e solta a bomba em Smalling! Ela acaba indo para fora. Escanteio!

42' Götze tenta trabalhar a bola pela direita com Robben, mas Evra, novamente preciso, corta.

40' Está tudo bem com Evra, que está de volta ao jogo.

38' Evra está caído no gramado após Lahm tentar um corte e acertá-lo. O francês recebe atendimento neste instante.

36' Müller tenta mais um cruzamento, mas Carric corta. Pressão do Bayern!

34' Robben faz levantamento na área, mas Vidic corta.

32' Müller tenta enfiada para Robben, mas Evra, preciso, faz o corte.

FOTO: Até o momento, Lahm completou 24 passes neste primeiro tempo.

30' Müller tenta enfiada para Mandzukic, mas Smalling afasta o perigo.

29' Götze faz cama de gato em Carrick e a arbitragem marca falta para o Manchester United.

28' CARTÃO AMARELO PARA VIDIC, por falta em Mandzukic.

27' UUUUUUUH! Ribery arranja espaço, chuta forte de fora da área e ela passa na rede, pelo lado de fora!

26' Bayern troca passes no seu campo de defesa.

24' Welbeck está de volta ao campo, estava trocando suas chuteiras no banco do United.

FOTO: O momento que Valencia recebe a bola e consequentemente marca o gol irregular.

22' Alaba tenta chute de primeira, mas a bola passa longe do gol de De Gea.

21' Robben e Kroos trocam passes no meio de campo.

20' A massa bávara faz a festa na Allianz Arena! A Südkurve, maior torcida organizada do Bayern, pula muito atrás do gol de Neuer!

19' Ribery recebe de Götze, mas a arbitragem marca impedimento.

18' Müller recebe na direita, avança, mas Smalling faz corte preciso.

17' Mesmo após o susto, o Bayern continua trocando passes no seu campo de ataque e nada de finalizações.

16' Gol impedido do Manchester United! Em posição irregular, Valencia recebe de Jones e manda para o gol. A arbitragem vê e assinala a irregularidade .

15' UUUUH! Robben tenta de longe e manda para fora!

14' VIDIC! Robben recebe lindo passe de Müller, tenta o chute, mas o zagueiro do Manchester United faz corte cirurgico!

13' Falta de Welbeck em Kroos.

12' Fletcher tenta cruzamento para Kagawa, mas Boateng consegue fazer o corte.

11' Falta de Müller em Valencia.

10' Robben tenta cruzamento para Mandzukic, que é interceptado por Jones.

9' Robben troca passes com Müller na direita do campo de ataque.

8' Bayern troca passes no campo de defesa.

7' AH, ROONEY! O avançado recebe bola livre, avança, demora muito para finalizar e perde o tempo da jogada. Kagawa, que estava livre na sua esquerda, reclamou muito do atacante inglês, que foi "fominha" no lance.

6' Seis minutos de jogo e 81% de posse de bola para o Bayern de Munique, contra 19% do Manchester United.

5' Na outra partida da tarde, o Atlético de Madrid abriu o placar contra o Barcelona, gol de Koke.

4' Bayern com a bola no campo de ataque, trocando passes de forma intensa, enquanto o Manchester United apenas suporta a pressão.

3' O Bayern de Munique tem um setor da Allianz Arena fechado por decorrência de uma punição da Uefa. Foi neste setor, hoje fechado, que torcedores foram acusados de homofobia quando empunhavam um cartaz ofendendo o Arsenal e Özil, no jogo de volta das oitavas de final.

2' Falta de Müller em Smalling.

1' Ribery tenta cruzamento pela esquerda, mas Jones corta.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Bayern de Munique x Manchester United! A saída é bávara!

15:45 Tudo pronto para o início do jogo!

15:44 Equipes se cumprimentam e seguem para seus respectivos campos.

15:43 Hino da Uefa Champions League é executado neste instante.

15:40 "Kings of the Cup", "Reis da Copa", é o que diz o mosaico feito pela torcida do Bayern de Munique!

15:35 As equipes estão em campo em definitivo! Falta pouco para o início do jogo!

15:30 Stephan Lehmann, locutor da Allianz Arena, anuncia a escalação do Bayern! Sinta o clima!

Atmosphere. RT @Vine_Football: Bayern fans are as loud as always. http://t.co/PJLkpoE2rT — Squawka Football (@Squawka) 9 abril 2014

15:20 Allianz Arena quase lotada para o confronto de logo mais. A massa bávara compareceu em peso ao estádio.

15:10 Sob muitos aplausos e ao som de Stern Des Südens, a equipe do Bayern de Munique sobe ao gramado da Allianz Arena.

15:05 Manchester United está no gramado da Allianz Arena para aquecimento.

15:00 Allianz Arena, palco de Bayern de Munique x Manchester United, neste instante:

14:55 Manchester United escalado! David Moyes mandará sua equipe a campo escalada da seguinte forma: De Gea, Evra, Vidic, Smalling, Jones, Carrick, Fletcher, Wellbeck, Kagawa, Valencia, Rooney.

14:50 Bayern escalado! Pep Guardiola mandará seu time a campo com esta formação: Neuer, Alaba, Dante, Boateng, Lahm, Kroos, Ribery, Müller, Götze, Robben, Mandzukic.

14:45 Uma hora para o início do jogo! Uma hora para Bayern de Munique x Manchester United. Continue ligado conosco!

14:40 Quem apita o Bayern de Munique x Manchester United de logo mais, pela Uefa Champions League, é o sueco Jonas Erikson, auxiliado pelos também suecos Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark. O quarto árbitro, também da Suécia, é Daniel Gustavsson.

14:37 FIQUE DE OLHO: Wayne Rooney é o dono do time na temporada, mesmo com temporada ruim da equipe, o jogador inglês continua mostrando toda a sua classe e brilhando nos gramados. Rooney tem 17 gols e 14 assistências na atual temporada, o jogador foi autor de dois gols na última partida, contra o Aston Villa.

14:33 FIQUE DE OLHO: Mario Mandzukic será titular no esquema de Guardiola para o jogo de hoje. O croata, que está suspenso dos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, é o artilheiro do Bayern de Munique na Bundesliga - onde o time já se sagrou campeão - e, na partida de hoje, entrará a campo para mostrar serviço ao seu técnico, definir a classificação bávara para a próxima fase e tentar, mais uma vez, se consolidar na titularidade do time.

14:30 Os jogadores e a comissão técnica do Manchester United homenagearam, em Munique, as 23 pessoas mortas no acidente de 1958.

14:20 Para alcançar a semifinal, os ingleses precisarão de uma vitória em Munique, local do desastre áreo dos Busby Babes. Um acidente em1958, que feriu fatalmente 23 pessoas, entre jogadores, jornalistas e comissão técnica, após um jogo entre Estrela Vermelha e Manchester United.

14:10 Os Diabos Vermelhos contarão com o retorno de Patrick Evra, que ficou de fora do primeiro jogo por suspensão automática. Em contrapartida, Wayne Rooney se lesionou na partida diante do Newcastle, no último fim de semana, e virou dúvida para a partida decisiva diante do Bayern. O jogador será avaliado antes do jogo para saber se vai ou não entrar em campo.

14:00 Longe dos títulos da Premier League, FA Cup e Capital One Cup, o Manchester United vê na Uefa Champions League a última chance de salvar a temporada e dar um pouco mais de moral ao técnico David Moyes, que entrou no cargo após substituir o lendário Alex Ferguson. Ainda sem crédito com a torcida, o novo comandante busca utilizar uma boa campanha como ingresso para mais sossego dentro clube.

13:50 Mesmo assim, o favoritismo para o confronto é do time alemão que, além de jogar diante de sua torcida, vem apresentando um futebol muito bem jogado e bonito de se ver. Como não podia ser diferente, para um escrete com tantos jogadores qualificados e comandado por um grande treinador. "Nunca é fácil jogar contra equipes inglesas. Suponho que o Manchester vai se fechar lá atrás e sair nos contra-golpes. Fora isto, nossos jogadores estão qualificados e prontos para enfrentar o United", disse o técnico Pep Guardiola.

Shaqiri desfalca Bayern de Munique contra o Manchester United

13:40 Mesmo com um elenco repleto de jogadores laureados, o Bayern de Munique tem problemas de desfalque. O meia Xherdan Shaqiri foi diagnosticado com uma lesão na coxa, após a derrota para o Augsburg, no último sábado (5), que tirou a invencibilidade de 53 jogos do Gigante da Baviera no campeonato alemão. Outras baixas são as de Javi Martinez e de Bastian Schweinsteiger, suspensos. As ausências tiram de Guardiola três de suas principais armas do meio campo.

13:30 Bayern de Munique e Manchester United também realizaram a épica final de 1999, aonde os Red Devils conseguiram uma virada história com dois gols nos acréscimos e conquistou o seu segundo título da competição. A final entrou para a história da competição e é lembrada até hoje por todos amantes de futebol. Veja os três últimos minutos da partida:

13:20 Os times se enfrentaram nas quartas de finais da Champions League em 2009/2010. O Bayern de Munique se classificou para a próxima etapa, após vencer por 2 a 1 em casa, o time foi derrotado em Old Trafford por 3 a 2 e garantiu a vaga pelo critério de desempate. O gol que garantiu a classificação do Bayern foi uma bela pintura de Arjen Robben:

13:10 O Manchester United lutou muito para chegar até aqui. A equipe enfrentou o Olympiacos nas oitavas de finais, na Grécia, a partida ficou 2 a 0 para o time da casa. Em Old Trafford, Van Persie desequilibrou, marcou três gols e garantiu a classificação do time inglês.

13:00 Campeão alemão, o Bayern de Munique derrotou o Arsenal para chegar às quartas. O primeiro jogo do duelo ocorreu no Emirates Stadium, aonde o time da Baviera saiu ganhando por 2 a 0. Na partida de volta, as equipes empataram por 1 a 1 na Alemanha.

Goleada sofrida diante do Red Bull Salzburg serve de alerta para o Bayern

12:50 A derrota sofrida pelo Bayern diante do Augsburg foi apenas a terceira de Pep Guardiola à frente do clube. Além dessa, os bávaros perderam na temporada o jogo contra o Manchester City, pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, e para o Red Bull Salzburg, sendo este jogo amistoso de pré-temporada.

FOTO: Falta pouco para o confronto entre Bayern de Munique x Manchester United! Continue conectado conosco!

12:40 Já o Manchester United vem de uma grande vitória contra o Newcastle, conquistada fora de casa, pelo placar de 4 a 0. Mesmo com a goleada, os comandados por David Moyes permaneceram na sétima colocação da Premier League e correm séríssimo risco de ficarem de fora da próxima Uefa Champions League. Um caminho "mais fácil" para o Manchester United disputar a próxima UCL é vencer a atual.

12:30 Mandante do confronto de logo mais, o Bayern de Munique vem de uma derrota - a primeira na Bundesliga, competição onde já se sagrou campeão. O time de Pep Guardiola perdeu o clássico bávaro para o Augsburg, por 1 a 0.

12:20 Além de Bayern de Munique x Manchester United, ocorrerá, simultaneamente a este jogo, o confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona, no Vicente Calderón. No jogo de ida, realizado no Camp Nou, as equipes ficaram no empate. Os 'Meninos da Vila' Diego Ribas e Neymar foram os autores dos gols.

12:10 Bayern de Munique e Manchester United encerram as quartas de final da Uefa Champions League. Nesta última terça-feira (9), tivemos dois confrontos. Na Alemanha, o Borussia Dortmund venceu o Real Madrid pelo placar de 2 a 0 - mas não se classificou, pois perdeu o jogo de ida por 3 a 0 - e o Chelsea bateu os franceses do PSG pelo placar de 2 a 0. Como haviam perdido na ida por 3 a 1, se classificaram, graças ao gol marcado fora de casa.

12:00 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão das quartas de final da Uefa Champions League 2013-2014! E hoje é dia de jogão! Bayern de Munique e Manchester United duelarão daqui a pouco, às 15h45, na Allianz Arena, em Munique, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !