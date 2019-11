Um fiel que morreu em seu santuário

Para muitos (ou quase todos, assim pode-se dizer), o futebol é mais que um esporte. É, também, uma religião. Levando isso em conta, podemos afirmar que na última segunda-feira (7) um torcedor morreu em sua segunda casa ou, melhor dizendo, um fiel morreu em seu santuário.

Arlindo Afonso, de 67 anos, era um entre os 46.004 torcedores presentes no Estádio da Luz em pleno dia útil da semana para acompanhar a partida entre Benfica e Rio Ave, válida pela 26ª rodada da temporada 2013-2014 da Liga Zon Sagres, e empurrar os Encarnados rumo à vitória. Para ele, a continuidade de uma rotina compartilhada com milhares de benfiquistas. Mas, na verdade, eram os seus últimos momentos de vida. Ali, na sua segunda casa, veio a falecer logo após o primeiro gol da Águia, marcado pelo atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo. O motivo foi uma parada cardíaca. No momento em que deveria vir em êxtase devido ao gol do seu time, seu coração parou de bater.

Nas quatro linhas, os anfitriões conquistaram uma categórica vitória por 4 a 0. Além de Rodrigo, também balançaram as redes o argentino Nico Gaitán e o paraguaio Óscar Cardozo - duas vezes, ambas de pênalti. O triunfo deixou o SLB a cinco pontos do seu 33º título do campeonato português, faltando seis rodadas para o encerramento do certame. A equipe lidera a competição com 67 pontos, sete a mais que o vice-líder Sporting e 15 a mais que o terceiro colocado Porto.

O SL Benfica publicou uma nota oficial sobre o ocorrido, endereçando as condolências à família do senhor Afonso.

"Não esquecemos os nossos

Aqueles que nos acompanham em cada jogo nas bancadas, que nos seguem dentro e fora das fronteiras de Portugal, que nos incentivam e nos apoiam sem condições e sem reservas, merecem o nosso respeito e admiração. Estão connosco por paixão, nos bons e nos maus momentos, percorrendo milhares de quilómetros, muitas vezes ao frio e à chuva.

Temos para com todos eles uma dívida de gratidão que nunca conseguimos pagar porque ela renova-se em cada ano que passa. Ontem ficámos mais pobres porque um dos nossos partiu. À família de Arlindo Afonso a nossa palavra de solidariedade.

Nunca o esqueceremos, porque não esquecemos os nossos"

O lateral direito português Sílvio também prestou sua homenagem ao torcedor falecido, dedicando a vitória aos familiares do adepto.

Sílvio prestou seus sentimentos à família de Arlindo Afonso (Foto: Reprodução / Instagram)

É evidente que todos desejavam que Arlindo Afonso acompanhasse o restante do jogo e comemorasse a vitória entre seus companheiros, mas é inegável que ele morreu da forma que muitos fanáticos pelo seu time do coração gostariam: em seu estádio, acompanhando sua equipe, sua paixão. No mesmo ano em que perdeu Eusébio e Mário Coluna, dois de seus maiores ídolos, e em que se completam 10 anos da morte do eternizado Miklós Fehér, o Benfica fica enlutado por mais um dos seus. Uma época de muitas saudades na Luz, mas que está prestes a ter um final feliz. Não é conto de fadas, é futebol. A taça que está por vir deve ser dedicada a todos eles.

Arlindo é um privilegiado. Além de ter saído do mundo no qual vivemos no lugar onde deixava sua vida terrena para trás e se preocupava apenas com o amor de sua vida, terá a honra de se juntar aos seus maiores ídolos. Com vários símbolos dentro dos gramados, o SLB agora ganha um símbolo nas arquibancadas. Arlindo Afonso partiu dessa para a melhor. Aonde quer que ele esteja, sempre será lembrado pelos seus irmãos de clube.