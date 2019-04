A saga dos campeões nacionais na edição 2013-2014 da 2. Bundesliga

Como já é do conhecimento de todos que acompanham o futebol alemão, o Hamburgo é o único integrante da elite que jamais disputou a segunda divisão nacional. Curiosamente, o HSV tem vivido um verdadeiro calvário na atual edição da Bundesliga e está lutando para evitar um rebaixamento inédito, fato que abalaria profundamente as finanças do clube e a autoestima da torcida.

Com essa honraria do Hamburgo, a 2.Bundesliga já contou com a presença de vários campeões nacionais e até mesmo internacionais. Na atual edição, nada mais e nada menos que a metade dos participantes já conquistou algum título nacional de ponta, seja na antiga Alemanha Oriental ou na Ocidental. As equipes alternam entre boas e más fases. Algumas estão próximas de voltar à elite, outras lutam para garantir sua volta à primeira divisão e ainda há aquelas as quais querem evitar o inferno da 3.Liga.

O que todas têm em comum? Histórias bastante ricas e torcedores à espera de dias melhores.

Colônia

Líder da 2.Bundesliga, o Colônia está muito próximo de voltar à elite após duas temporadas de ausência na 1.Bundesliga (Foto: Divulgação / Colônia)

Primeiro campeão da Bundesliga, o Colônia está longe dos tempos gloriosos. O clube tem sete taças nacionais de ponta em sua sala de troféus - além das Bundesligas das temporadas 1963-1964 e 1977-1978, tem um título alemão da era pré-Bundesliga, obtido na época 1961-1962, e também já conquistou a DFB-Pokal em 1968, 1977, 1978 e 1983 -, mas ganhou fama de "time ioiô" no país devido aos cinco rebaixamentos sofridos desde a década de 90 para cá. Amargou a degola nos anos de 1998, 2002, 2004, 2006 e 2012.

No cenário europeu, a melhor campanha do Köln foi o vice-campeonato da antiga Uefa Cup em 1986, quando foi derrotado pelo poderoso Real Madrid por 5 a 3 no placar agregado.

Na atual edição da Segundona, os Bodes, que contam com o brasileiro Bruno Nascimento, ex-Estoril (Portugal), na zaga, somam 61 pontos e vêm liderando com folga. Têm oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Greuther Fürth. Com o campeonato a cinco rodadas do fim, o acesso do clube da Renânia do Norte-Vestfália parece ser questão de tempo. Mais do que isso, a torcida deseja que a equipe volte para ficar e não faça mais justiça à fatídica fama adquirida com o desempenho das últimas temporadas.

Os principais nomes da campanha que pode render o terceiro título da segunda divisão aos alvirrubros são o jovem goleiro alemão Timo Horn, que sofreu apenas 16 gols durante todo o campeonato e tem sido convocado para as seleções de base da Alemanha, o capitão esloveno Miso Brecko, o meia Daniel Halfar e o atacante Patrick Helmes. Helmes é o artilheiro da equipe com 10 gols e divide com Halfar a liderança do ranking de assistências do plantel na temporada com cinco passes a gol. Ambos são alemães. Outro destaque é o atacante nigeriano Anthony Ujah, autor de oito gols.

Greuther Fürth

Depois do vexame na última edição da Bundesliga, o Greuther Fürth pode voltar à elite e ter uma nova chance de fazer bonito entre os grandes (Foto: Eurosport Deutschland)

As três estrelas do escudo do Greuther Fürth representam os títulos mais importantes da história do clube: os três campeonatos alemães conquistados nos longínquos anos de 1914, 1926 e 1929, todos na era pré-Bundesliga.

A primeira participação da equipe da Baviera na Bundesliga ocorreu na temporada passada, mas foi uma estreia para se esquecer. Os alviverdes, que haviam subido como campeões da 2.BL, não venceram um jogo sequer em casa e amargaram o rebaixamento de forma precoce.

Os bávaros estão juntando os cacos na temporada 2013-2014 e, como tem sido rotineiro na maioria das edições do segundo escalão, estão lutando pelo acesso. Com 53 pontos, os Kleeblätter são os vice-líderes e veem o meia húngaro Zoltán Stieber e o atacante kosovar Ilir Azemi - já balançaram as redes, respectivamente, oito e sete vezes nesta Segundona - como as esperanças para obter uma nova promoção à elite.

Outros destaques são os meias alemães Daniel Brosinski e Florian Trinks, donos de sete e seis assistências, respectivamente. No elenco, apenas Stieber (8) deu mais passes a gols que eles. O meia-atacante sérvio Nikola Djurdjic, um dos poucos destaques da pífia campanha na BL 2012-2013, é outro nome a ser observado.

Kaiserslautern

Boa campanha na DFB-Pokal pode servir de incentivo para o Kaiserslautern na luta pelo acesso (Foto: Divulgação / Bundesliga)

O Kaiserslautern detém uma curiosa marca na Alemanha. É o único time que já conquistou a 2.Bundesliga e a Bundesliga consecutivamente. Tais fatos ocorreram nas temporadas 1966-1997 e 1997-1998. Também foi na década de 90 que o clube "copou" sua outra taça da Bundesliga, em 1990-1991 - no mesmo ano, foi campeão da Supercopa da Alemanha -, e uma DFB-Pokal, em 1995-1996. Os Diabos Vermelhos ainda possuem outra DFB-Pokal, a de 1989-1990, e dois títulos alemães da era pré-Bundesliga, os de 1951 e 1953.

O Lautern também já fez bonito em competições europeias, quando chegou às semifinais da antiga Uefa Cup em 1982 e em 2001 e às quartas-de-final da Uefa Champions League em 1999. Entretanto, os bons tempos estão longe do clube da região da Renânia-Palatinado, que ultimamente tem alternado entre a primeira e segunda divisões. Na temporada passada, foi o 3º colocado da 2.BL e chegou aos playoffs de promoção, mas sucumbiu diante do Hoffenheim, 16º colocado da BL.

Com 47 pontos conquistados em 30 jogos, o 1.FCK é o dono do quarto posto e novamente integra a briga pelo acesso. O camaronês Mohammadou Idrissou e o alemão Simon Zoller, ambos atacantes, são as esperanças de gols dos alvirrubros. A soma de seus gols na competição dá um total de 22 bolas na rede - 13 do europeu e nove do africano. Outro fato a ser destacado é a grande campanha na DFB-Pokal: os Roten Teufel estão na semifinal, na qual enfrentarão o poderoso Bayern de Munique. O bom desempenho pode ser o combustível que o elenco precisa na briga pela promoção.

Karslruhe

Campeão da 3.Liga na última temporada, o Karslruhe sonha com uma volta meteórica à Bundesliga (Foto: Bongarts / Getty Images)

Atual campeão da 3.Liga, o Karlsruhe tem títulos mais importantes em 120 anos de história. Seu título alemão ocorreu há 105 anos, em 1909, mas sempre será motivo de orgulho para os torcedores. O clube também é dono de duas taças da DFB-Pokal, obtidas em 1955 e em 1956.

Mesmo sendo uma equipe recém-promovida, o KSC tem feito uma campanha digna na segunda divisão. Está em sexto lugar, com 45 pontos, e tem o direito de sonhar com a promoção. Para isso, conta com os gols do holandês Koen van der Biezen e do cazaque naturalizado alemão Dimitrij Nazarov. Os atacantes já foram às redes oito e sete vezes, respectivamente.

A última vez que os Eurofighter estiveram entre os integrantes da Bundesliga se deu na temporada 2008-2009. De lá para cá, a equipe conviveu somente com campanhas medianas e amargou o rebaixamento em 2012, após o playoff de rebaixamento frente ao Jahn Regensburg.

Union Berlin

O Union Berlin perdeu forças na luta pelo acesso e provavelmente terá que se contentar com a permanência (Foto: Divulgação / Bundesliga)

Maior rival do Hertha Berlin, o Union Berlin é sediado na parte oriental de Berlim e, na época em que a Alemanha era separada em Ocidental e Oriental, vivia na sombra do poderoso Dynamo Berlin, que foi o maior campeão da DDR-Oberliga e hoje convive com o ostracismo, militando na quinta divisão do futebol alemão.

Apesar de jamais ter conquistado um título de primeira divisão na antiga Alemanha Oriental, o Union é dono de uma taça da copa nacional, a antiga FDGB-Pokal. Os berlinenses a conquistaram em 1968.

Desde a reunificação da nação alemã, os Eiserne jamais sentiram o gostinho de disputar a Bundesliga. Conquistaram a 3.Liga em 2009 e desde então são integrantes da 2.Bundesliga, competição a qual também disputaram entre 2001 e 2004. O sonho do inédito acesso à elite esteve vivo durante o início do campeonato, quando a equipe chegou a frequentar as cabeças da tabela de classificação, mas a parte vermelha de Berlim caiu de rendimento no andamento da competição e hoje é apenas a dona da sétima colocação com 42 pontos. Pelo visto, o sonho será adiado mais uma vez.

Seus principais jogadores são os alemães Torsten Mattuschka, meia e capitão, e Sören Brandy, atacante. Mattuschka detém impressionantes números: 11 gols e 11 assistências em todo o torneio. Brandy, por sua vez, tem 10 gols.

No Brasil, o Union Berlin é conhecido por ser o time do coração de Gerd Wenzel, comentarista de futebol alemão do canal ESPN Brasil.

1860 München

A ausência do 1860 München, longe da elite há 10 anos, no primeiro escalão deve se prolongar (Foto: DPA)

Dono de uma das melhores categorias de base da Alemanha e maior rival do Bayern de Munique, o 1860 München também é um dos clubes mais antigos em atividade no país e, além disso, um dos membros fundadores da Bundesliga. Conquistou o campeonato em 1965-1966 e também é dono de dois canecos da DFB-Pokal, adquiridos em 1942 e em 1964.

Ainda na década de 60, o Sechzig fez sua melhor campanha em âmbito internacional, quando foi vice-campeão da Taça dos Vencedores de Taças - foi derrotado pelo West Ham na grande decisão.

Os Leões disputaram a primeira divisão pela última vez na temporada 2003-2004. Ou seja, estão longe da elite há 10 anos. E a volta terá que ser adiada novamente, tendo em vista a campanha irregular que o lado azul de Munique vem fazendo na atual edição da 2.BL. Acostumado a lutar pelo acesso, o TSV 1860 tem 38 pontos em 29 jogos e está somente na nona colocação.

O craque do time é o meia alemão Moritz Stoppelkamp, autor de seis gols e 10 assistências. Outros bons nomes são o alemão "Benny" Lauth, o japonês Yuya Osako e o norte-americano Bobby Wood. Todos jogam no campo de ataque.

Erzgebirge Aue

O Erzgebirge Aue, que já teve um filósofo em seu nome, faz campanha irregular e luta pela permanência (Foto: Eurosport Deutschland)

Sediado na cidade de Aue, no Estado da Saxônia, o Erzgebirge Aue, além de ser o time com o nome mais complicado dessa lista, também é a equipe da menor cidade entre as que recebem jogos do segundo escalão alemão. Aue tem apenas 18 mil habitantes e se localiza na região oriental do país. O nome Erzgebirge, inclusive, é uma referência aos Montes Metalíferos - sua casa, o Sparkassen-Erzgebirgsstadion, fica a oeste das montanhas.

Sua melhor época foi a década de 50, quando conquistou quatro edições da DDR-Oberliga, a primeira divisão da Alemanha Oriental, em 1955, 1956, 1957 e 1959 e uma edição da FDGB-Pokal, a copa nacional, em 1955. Nesses tempos, o clube se chamava SC Wismut Karl-Marx-Stadt, em homenagem ao filósofo alemão Karl Marx, fundador da doutrina comunista moderna. Após a reunificação da Alemanha, em 1990, passou a se chamar Wismut Aue, chegando ao atual nome somente em 1993.

A situação é a mesma do Union Berlin: desde a reunificação, jamais jogou a primeira divisão. Esteve perto de obter o inédito acesso à elite em 2011, mas, àquela altura, terminou a 2.Bundesliga na quinta colocação.

Nunca mais conseguiu repetir a boa campanha daquele ano e suas campanhas agora se resumem a brigar para não cair. Em 2011-2012, terminou o certame na 15ª colocação, mesma posição de 2012-2013. Na atual temporada, está com 37 pontos - 10 a mais que o Arminia Bielefeld, time que abre a zona de rebaixamento - conquistados em 30 jogos e ocupa o 11º posto. Com uma situação mais tranquila do que a das duas últimas edições, os Veilchen dependem apenas de si mesmos para permanecerem na Segundona por mais um ano.

O grande nome do elenco vem sendo o atacante eslovaco Jakub Sylvestr, que tem quatro assistências e divide a artilharia da 2.Bundesliga com o turco Mahir Saglik, do Paderborn, com 14 gols.

Fortuna Düsseldorf

Rebaixado na última edição da Bundesliga, o Fortuna Düsseldorf faz apenas figuração nesta temporada da 2.Bundesliga (Foto: Divulgação / Bundesliga)

Coladinho com o Aue na tabela de classificação vem o Fortuna Düsseldorf. Com os mesmos 37 pontos em 29 jogos, o clube da Renânia do Norte-Vestfália fica atrás, em 12º, por ter saldo de gols pior: -10 a -8. Entre os integrantes dessa extensa lista, o Fortuna é o time que disputou a Bundesliga mais recentemente, em 2012-2013, quando teve um rebaixamento semelhante ao do rival Colônia em 2011-2012: entrou na zona da degola na última rodada. Esse não é o único fator que aproxima os dois clubes: o número de rebaixamentos em toda a história também é o mesmo (5).

Seu único título da primeira divisão foi conquistado em 1933, na era pré-Bundesliga. Os outros títulos nacionais de ponta são as duas copas nacionais, conquistadas em 1979 e em 1980 - curiosamente, foi rebaixado à 2.BL neste mesmo ano. Na temporada anterior, havia chegado à decisão da Taça dos Vencedores de Taça, mas sucumbiu diante do Barcelona na prorrogação. Desde o final da década de 70, o F95 não obteve mais taças expressivas, chegando até a frequentar a terceira e quarta divisões no início desta década, numa época em que a crise parecia não ter fim.

Em 2013-2014, o Düsseldorf, que conta com um brasileiro em seu elenco - o zagueiro Bruno Soares, ex-Coritiba e Paraná Clube -, tem sido altamente dependente do atacante holandês Charlison Benschop, responsável por 10 dos 29 gols da equipe, dona do quarto pior ataque do torneio.

Dynamo Dresden

Antiga potência da Alemanha Oriental, o Dynamo Dresden tem lutado contra o rebaixamento na maioria das vezes na era pós-reunificação (Foto: erlebnis-stadion.de)

Por fim, o time com a situação mais crítica: o Dynamo Dresden, mais um da parte oriental da Alemanha. Conhecido por ter uma das torcidas mais fanáticas e violentas do país, o Dresden vive a mesma situação da temporada passada: encontra-se na zona dos playoffs de rebaixamento, em 16º. No ano passado, repetiu o playoff de 2011 com o Osnabrück e o final foi o mesmo: a vitória do Dynamo, com a diferença de que, em 2011, o SGD era o 3º colocado da 3.Liga, enquanto o VfL era o 16º da 2.BL.

Com 28 pontos, seis atrás do Bochum, última equipe da zona de manutenção da competição, fica cada vez mais evidente que o clube está longe dos tempos de "manda-chuva" da época da Alemanha Oriental, quando conquistou a DDR-Oberliga oito vezes e a FDGB-Pokal em sete oportunidades. Era o segundo maior campeão da primeira divisão nacional, atrás somente do Dynamo Berlin, e o maior campeão da copa, ao lado do Magdeburg. Em 1989, foi semifinalista da Copa da Uefa, tendo sido despachado pelo Stuttgart com um revés por 2 a 1 no placar agregado.

Outro momento de extrema glória para o Dynamo Dresden foi o título da Deutschland-Cup, competição feita para celebrar a reunificação da Alemanha, em 1990. Último campeão da Alemanha Oriental, o Dynamo ficou frente a frente com o Bayern, atual campeão da Bundesliga, no Rudolf-Harbig-Stadion, em Dresden. Com a vitória por 1 a 0, o lado oriental ficou com a taça, relembrando as épocas em que a seleção da Alemanha Ocidental era freguesa da Alemanha Oriental, mesmo tendo um plantel tecnicamente mais forte.

Após a reunificação do país, o SGD foi colocado na Bundesliga, na qual permaneceu de 1991 a 1995. Depois, nunca mais voltou. Sempre brigando para não cair, a melhor campanha foi um modesto 13º lugar em 1993-1994, ano que coincidiu com a melhor campanha do clube na história da DFB-Pokal - chegou à semifinal, sendo eliminado pelo campeão Werder Bremen com uma derrota por 2 a 0.

O clube foi excluído da DFB-Pokal de 2012-2013 devido aos incidentes provocados pelos seus torcedores no jogo da primeira fase, contra o Bayer Leverkusen. Àquela ocasião, o Dresden perdia por 3 a 0, mas levou a partida para a prorrogação e chegou à virada com um gol no "apagar das luzes" do segundo tempo do prolongamento. Na fase seguinte, foi eliminado pelo Borussia Dortmund (2 a 0).

Se todas as competições alemãs terminassem hoje, o SGD enfrentaria o Darmstadt, terceiro colocado da 3.Liga, na Relegation. Para fugir da Terceirona, o Dynamo conta com as eficiências do meia francês Idir Ouali, dono de dois gols e cinco assistências, e do atacante esloveno Zlatko Dedic, autor de cinco tentos e três passes a gol - e capitão do time.