Vitesse busca reabilitação diante do Cambuur Leeuwarden

Rotulado até então como a surpresa do campeonato, o Vitesse não vive uma boa fase. A equipe não vence a 4 jogos, o que deixou praticamente zeradas as chances de qualificação para a Uefa Champions League. Restou então a Uefa Europa League, objetivo principal do time no campeonato. Atualmente na 4ª posição, o Vitesse luta para se manter na zona de classificação direta à UEL.

Na última rodada, o Vitesse até saiu na frente do Ajax (gol de Traoré) jogando em casa, mas sofreu o empate (marcado por Sigthórsson). Recentemente, o clube de Arnhem se envolveu numa polêmica com o Chelsea. Segundo denúncias de Merab Jordania (ex-presidente do Vitesse) e Ted van Leeuwen (ex-diretor técnico), o clube londrino vem manipulando a Eredivisie.

A acusação gira em torno do alto número de jogadores emprestados pelo clube inglês ao Vitesse. Segundo eles, o Vitesse teria sido proibido de conquistar o título holandês, pelo fato de Alexander Chigrinsky (proprietário do clube) ser sócio de Roman Abramovich. Em troca, os holandeses teriam parte da folha salarial paga pelo Chelsea, e alguns jogadores emprestados. Atualmente, 4 jogadores do Chelsea estão emprestados ao Vitesse (Piazón, Traoré, Atsu e Aanholt). A KNVB está investigando o caso.

O primeiro a criticar as acusações de Jordania foi o atual presidente do Vitesse, Bart Roefert: "As acusações de Merab Jordania são uma piada de 1º de abril" declarou. Uma vitória do Vitesse, associada uma derrota ou empate do PSV (clube que briga diretamente pela vaga na Liga Europa), garantem os aurinegros nos playoffs da competição europeia.

Henk de Jong busca primeira vitória no comando do Cambuur

Após a confusão envolvendo o antigo treinador Dwight Lodeweges, seu sucessor interino, Henk de Jong, busca a primeira vitória no comando dos frísios e os três pontos que salvariam a equipe do risco de rebaixamento. "Eu só tenho que limpar a minha cabeça e se concentrar no jogo. Isso vale também para os jogadores. Ainda precisamos de alguns pontos." Porém, não será fácil para de Jong e seus comandados vencerem o 4º colocado na tabela.

A equipe frísia não contará com 6 jogadores para a partida, são eles: El Makrini, Ritzmaier, Bijker (suspensos), Feldballe, de Graaf e van Boxel (lesionados). Além dos desfalques, o Cambuur ostenta o posto de pior ataque da Eredivisiee, com apenas 34 marcados em 31 jogos. A prova de que o ataque do time frísio não é bom aconteceu no último final de semana, onde a equipe apenas empatou com o NEC, pior defesa da temporada, por 1 a 1 (gols de Castillion, de pênalti, para o NEC, e Dijkstra, para o Cambuur).

Cambuur nunca venceu o Vitesse pela Eredivisie

Isso mesmo, em 7sete jogos disputados desde 1993, o Vitesse venceu cinco e empatou dois. O último encontro entre as equipes, no primeiro turno desta temporada, deu Vitesse, 3 a 0, gols de Vejinovic, Leerdam e Chanturia. Outra curiosidade do confronto é que, os artilheiros de ambos os times, agora estão na reserva.

Lucas Piazón teve um início surpreendente na Eredivisie, marcando muitos gols (11 ao todo) e servindo várias vezes os companheiros (com oito assistências), mais decaiu bastante de rendimento e perdeu espaço no clube. Hemmen, principal artilheiro do Cambuur com 7 gols, perdeu o posto de titular para Barto (que marcou 5 vezes) e sequer entrou em campo no jogo contra o NEC.

Fique de Olho

Cristian Atsu foi contratado no início da temporada junto ao Porto, e vem fazendo um bom trabalho pelo Vitesse, já marcou 4 gols e distribuiu 6 assistências em 23 jogos. Teve passagens também pela seleção de Gana, onde em 12 jogos marcou 4 vezes. É veloz e pode desequilibrar qualquer partida com suas arrancadas, tanto na ponta esquerda como na ponta direita.

Prováveis escalações

Cambuur Leeuwarden: Nienhuis, Droste, Leeuwin, v. d. Laan, Pereira, v. Moorsel, Bakker, Brakel, Lukoki, Manu, Barto.

Vitesse: Velthuizen, Leerdam, Kashia, v. d. Heijden, v. Aanholt, Pröpper, Labyad, Vejinovic, Ibarra, Atsu, Havenaar.