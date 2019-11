Neste final de semana futebol inglês fará tributo às vítimas de Hillsborough

Nesta sexta-feira (11), a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) divulgou que, em homenagem ao 25º aniversário da fatídica tragédia de Middlesbrough, as partidas do futebol bretão terão sete minutos de atraso. Os jogos da primeira, segunda e terceira divisão do campeonato inglês, assim como os da FA CUP, começarão sete minutos mais tarde.

Há quase 25 anos, no dia 15 de abril de 1989, 96 torcedores morreram pisoteados e 76 ficaram feridos no confronto entre Liverpool e Nottingham Forest, no Estádio de Hillsborough, casa do Sheffield Wednesday, pela semifinal da copa da Inglaterra. O acontecimento ficou marcado como umas das páginas mais tristes na história do futebol inglês.

Por conta da tragédia, a partida foi oficialmente suspensa às 15h06 daquele dia. Assim, a maioria dos duelos deste final de semana na Terra da Rainha começará às 15h07.

Em campo, a peleja durou apenas seis minutos, tempo em que uma superlotação em um dos setores do local provocou quase uma centena de mortes de torcedores dos Reds e deixou outras dezenas de feridos. O sétimo minuto será reservado ao tradicional minuto de silêncio como homenagem.

Tragédia, dor e desespero

Faltavam dez minutos para o começo do jogo. A Lepping Lanes End - setor Oeste do estádio de Hillsborough - já estava praticamente tomado. Para piorar as coisas, cerca de duas mil pessoas ainda esperavam para entrar. Como forma de evitar um tumulto, a polícia, cegamente, desbloqueou os portões.

A superlotação esmagou as pessoas contras as grades que cercavam o gramado. Passaram-se longos seis minutos até que um oficial da segurança do jogo pedisse para a que partida fosse paralisada e iniciasse os procedimentos de resgate.

O relatório do caso, produzido pelo Lorde Taylor de Gosforth, apontou falha na conduta policial e inadequação das instalações do estádio como causas do desastre. O documento ainda sugeriu uma série de mudanças nos campos de futebol da Inglaterra, com a introdução de cadeiras e o fim de alambrados em torno do campo.

Após a tragédia, o futebol foi repensado na Terra da Rainha (Foto: Bob Thomas/Getty Images)

