Resultado Bayern de Munique 0x3 Borussia Dortmund na Bundesliga 2014

Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar este clássico conosco! Em instantes, a crônica de Bayern 0-3 Borussia Dortmund estará disponível.

15:25 Com a vitória, o Borussia Dortmund se afirma na vice-liderança da Bundesliga com 61 pontos, três a mais do que o terceiro colocado, Schalke 04. O Borussia Dortmund não perde para o Bayern na Allianz Arena, desde 2010.

Confira a classificação da Bundesliga após os jogos deste sábado (12)

92' Apita Felix Zwayer! Final de jogo em Munique! Bayern de Munique 3-0 Borussia Dortmund!

90' Dois minutos de acréscimos em Munique.

89' Cartão vermelho para Rafinha! Na disputa do lance, o brasileiro colocou a mão no rosto de Mkhitaryan.

88' INCRÍVEL!! Mandzukic chutou em cima de Weidenfeller, a bola sobra pra Gotze que fuzilou, mas Weidenfeller, novamente, faz uma grande defesa!

85' Lewandowski arrisca de longe, a bola passa à esquerda de Raeder.

83' Gotze cobrou a falta cruzando na área, Mandzukic cabeceou e marcou o gol, mas o árbitro assinalou o impedimento do croata.

82' Cartão amarelo para Mkhitaryan, por falta em Rafinha.

80' Cartão amarelo para Toni Kroos, por falta em Lewandowski.

76' Última alteração no Borussia. Entrou Jojic e saiu Aubameyang.

75' Aubameyang recebe lançamento de Mkhitaryan e finaliza, mas Raeder fez boa defesa! No rebote, o gabonês chutou pra fora.

73' Gotze cruzou na área, mas Kehl corta providencialmente! Pressão bávara!

71' UUUUUUUH! Schweinsteiger arriscou da entrada da área com um chute rasteiro, a bola passou muito perto do gol aurinegro!

70' Quase! Gotze tabelou com Müller e tocou para Mandzukic finalizar, mas a bola passa à direita de Weidenfeller!

69' O Borussia também mexeu. Entrou Friedrich e saiu Hummels.

68' Última alteração no Bayern. Entrou Kroos e saiu Robben.

65' Aubameyang cruza rasteiro na área, mas antes da bola chegar em Lewandowski, Martínez afasta!

61' Primeira alteração no Borussia. Entrou Lewandowski e saiu Hofmann.

57' Mais uma alteração no Bayern. Entrou Müller e saiu Ribery.

56' Cartão amarelo para Hofmann.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund!! Hofmann recebe lançamento de Hummels, domina entre os zagueiros e fuzila Raeder! 3 a 0 para os aurinegros, incrível!

52' Robben bate escanteio, Mandzukic finaliza de voleio, mas a bola passa longe.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund!! Mkhitaryan puxa contra ataque rápido, lança Aubameyang, que entra na área e toca para Marco Reus apenas empurrar para o fundo das redes! 2 a 0 para os aurinegros!

47' Guardiola preferiu poupar o goleiro titular da seleção alemã. Neuer sentiu dores na panturrilha.

46' O Bayern mexeu no intervalo. Entrou Raeder e saiu Neuer.

45' Bola rolando pro segundo tempo de Bayern 0-1 Borussia!

14:25 Os responsáveis pelo gol do Borussia Dortmund na primeira etapa. (Foto: Divulgação/Twitter BVB)

14:20 Primeira etapa pouco movimentada em Munique. O Bayern tem a maior posse de bola, mas pouco se empenha em chegar ao gol aurinegro. Tanto qeu só finalizou com perigo apenas aos 42, com Mandzukic. O Borussia, por sua vez, tenta sair rápido nos contra ataques e conseguiu finalizar mais vezes, chegando ao gol aos 20 minutos com Mkhitaryan.

45+1' Apita o árbitro! Intervalo de jogo em Munique! Bayern 0-1 Borussia Dortmund!

44' Um minuto de acréscimo na Allianz Arena.

42' QUASE! Rafinha cruzou na medida para Mandzukic, que finaliza de voleio, mas Weidenfeller faz boa defesa! Primeira chegada de perigo dos bávaros.

39' Ribery bateu falta sofrida por ele mesmo, mas na barreira.

33' Reus cobra a falta na área para Hummels, mas o árbitro assinalou o impedimento do zagueiro alemão.

25' Gotze recebeu de Mandzukic e chutou, Weidenfeller fez boa defesa!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund! Mkhitaryan recebe de Marco Reus na área e finaliza na saída de Neuer! 1 a 0 para os aurinegros!

18' Em escanteio batido por Robben, Gotze finaliza e o zagueiro Sokratis bloqueia com o rosto.

13' Alaba cobra falta de longe, mas a bola passa pro cima do gol de Weidenfeller.

9' Cartão amarelo para Martínez, por falta em Aubameyang.

5' Gotze recebe de Robben na área e fica cara à cara com Weidefeller, mas o árbitro, erroneamente, assinalou o impedimento.

3' Bayern tenta sair pro jogo. Mandzukic recebeu de Rafinha e cruzou na área, mas Hummels afastou.

0' Apita Felix Zwayer! Bola rolando na Allianz Arena para Bayern de Munique x Borussia Dortmund! Acompanhe conosco, !

13:29 Equipes no gramado! A partida começará em instantes...

13:15 Imagens da Allianz Arena! (Foto: Divulgação/FC Bayern)

13:00 Imagem do jogo de ida, onde o Bayern venceu o Borussia em pleno Signal Iduna Park, casa dos aurinegros, por 3 a 0. EM novembro de 2013. (Foto: Divulgação/Twitter BVB)

12:50 Borussia Dortmund: Weidenfeller; Grooskreutz, Sokratis, Hümmels, Durm; Sahin, Kehl; Reus, Hofmann, Mkhitaryan; Aubameyang. No banco de reservas: Langerak, Piszczek, Friedrich, Kirch, Jojic, Schieber, Lewandowski. (Foto: Divulgação/Twitter BVB)

12:45 Saíram as escalações! Bayern de Munique: Neuer; Rafinha, Dante, Martínez, Alaba; Lahm, Schweinsteiger; Robben, Götze, Ribery; Mandzukic. No banco de reservas: Raeder, van Buyten, Boateng, Kroos, Hojbjerg, Müller, Pizarro.

12:30 FIQUE DE OLHO! Henrikh Mkhitaryan, meia do Borussia Dortmund, contratado nesta temporada, já marcou pelos aurinegros seis gols e nove assistências. (Foto: Getty Images)

12:20 FIQUE DE OLHO! No Bayern de Munique, o atacante Mario Mandzukic é o artilheiro do time bávaro na Bundesliga com 17 gols. O croata marcou um dos gols na vitória do Bayern sobre o Manchester United, por 3 a 1, na última quarta-feira, pela Champions League. (Foto: Getty Images)

11:55 No último confronto, válido pela Bundesligal, os bávaros calaram um estádio com mais de 80 mil pessoas no Signal Iduna Park e triunfaram por 3 a 0, com gols de Mario Götze - contra seu antigo time -, Arjen Robben e Thomas Müller. Os gols e os melhores desta partida, no vídeo abaixo:

11:50 Para alcançar seu atual objetivo na Bundesliga, que é assegurar a segunda colocação, o Borussia Dortmund terá que repetir um feito que já ocorreu há um bom tempo: a última vitória do Borussia em Munique aconteceu em novembro de 2011. Coincidência ou não na última vez em que o Bayern de Munique foi derrotado pelo Borussia o gol foi marcado por Götze.

11:45 Na entrevista que antecedeu o confronto, Jürgen Klopp reclamou do calendário que fez o time jogar 11 vezes nos últimos 35 dias, lembrando ainda que em nove jogos não teve a sua disposição Subotic, Schmelzer, Bender, Gündogan e Blaszczykowski. A preocupação do treinador é claramente não forçar os atletas e com a carga de jogos podem chegar à exaustão. “São três pontos importantes e que nos farão um bem imenso”, disse Klopp sobre o duelo em Munique, mas ressaltando a importância do jogo diante do Wolfsburg, na próxima terça-feira (15): “Será a nossa única chance de uma final”. (Foto: Divulgação/Twitter BVB)

11:40 Ainda sem o vice-campeonato garantido, o Borussia Dortmund precisará ainda mais da vitória. Isto porque o Schalke 04 - terceiro colocado - , venceu o Eintracht Frankfurt e soma 58 pontos, empatado com o clube aurinegro, que, se não conseguir pontuar diante do Bayern corre sério risco de perder seu posto nas rodadas derradeiras. Após a vitória sobre o Real Madrid por 2 a 0, que não foi suficiente para levar o Dortmund à semifinal da Champions League, o time de Jürgen Klopp busca se recuperar e projetar a jornada do ano que vem.

11:35 O treinador do Bayern de Munique acredita que, com a bola rolando, as duas equipes esquecerão a falta de pretensões no duelo. "Sinceramente, acredito em um grande jogo, pois, pelo menos pelo Bayern de Munique, posso assegurar que vamos lutar muito por uma vitória. Tem muita rivalidade envolvida e a qualidade dos elencos sempre nos convida a acreditar em uma grande partida de futebol. Quando a bola começar a rolar ninguém vai querer pensar na possibilidade de deixar o gramado com a derrota", analisou Guardiola. (Foto: Divulgação/Twitter FC Bayern)

11:30 Para o clássico de logo menos, o detentor do título terá os desfalques de Xherdan Shaqiri e Diego Contento. Por outro lado, Bastian Schweinsteiger e Javi Martínez, ausentes no jogo de volta contra o Manchester United, na Allianz Arena, são nomes certos no time titular.

11:20 Os comandados de Pep Guardiola estão nas semifinais da DFB-Pokal, que será diante do Kaiserslautern, assim como da Uefa Champions League, onde enfrentarão um gigante à sua altura; o Real Madrid. Com uma sede imensurável de vitórias, a equipe deve partir para cima do adversário desde o primeiro minuto de jogo. Até porque, mais um truinfo dentro de casa daria tranquilidade para o restante da temporada bávara.

11:10 O mando de jogo é do Bayern de Munique. Atual líder e já campeão da Bundesliga, o time de Pep Guardiola perdeu pela primeira vez no campeonato, na rodada passada, para o Augsburg, por 1 a 0, e perdeu a chance de conquistar o campeonato de maneira invicta, pela primeira vez na história.

Bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão de mais um jogaço da Bundesliga 2013/2014! Bayern de Munique x Borussia Dortmund duelarão daqui a pouco, às 13h30, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha