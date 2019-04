Monaco vence Rennes e impede título antecipado do Paris Saint-Germain

Neste sábado (12), o Monaco visitou o Rennes e venceu a equipe da casa por 2 a 1, em confronto válido pela 33ª rodada da Ligue 1. Com a vitória, o Monaco impede o Paris Saint-Germain de conquistar o título antecipado nesta rodada, já que ainda tem chances matemáticas de alcançar o adversário. O Rennes teve uma sequência de três jogos sem derrotas interrompidos e ocupa agora a 13ª colocação com 38 pontos, empatando com Montpellier e Évian.



A equipe da casa contou com o retorno de Julien Féret. O experiente meia esteve de fora desde o dia 11 de janeiro, quando a sua equipe empatou em 0 a 0 frente ao Nice. Por outro lado, o ponta Paul George Ntep, contratado junto ao Auxerre em janeiro, não foi relacionado mesmo tendo se recuperado de uma lesão no músculo adutor.



Já Claudio Ranieri, treinador do Monaco, foi com uma equipe modificada principalmente na defesa. O goleiro croata Danjiel Subasic ficou de fora por conta de dores na perna esquerda e o goleiro Sergio Romero, titular da seleção argentina, foi escalado como titular. Quem retornou o time titular foi o lateral Laywin Kurzawa, que ficou ausente por quatro partidas por conta de uma lesão na coxa. Por opção de Ranieri, o atacante Dimitar Berbatov ficou na reserva e o zagueiro Éric Abidal não fez parte nem do banco.

Na próxima rodada, o Rennes volta à campo no sábado do dia 18 para enfrentar o Saint-Étienne, fora de casa às 15h30. Já o Monaco receberá o Nice no Louis II no domingo (20) às 9h da manhã. Os jogos serão disputados no horário de Brasília.

Com pouca emoção, primeiro tempo termina zerado

O primeiro tempo foi de um nível baixo. Com pouca velocidade na transição e muitos erros de passes, os times não fizeram muito para buscar o primeiro gol, apesar do Monaco ter tido as melhores chances e alguns momentos de pressão. No lado do Rennes, os ataques, sendo construídos mais pelo centro e pelo lado direito do campo, pouco ameaçaram a defesa bem postada do adversário.

O lateral esquerdo Kurzawa, aos 26 minutos do primeiro tempo, teve a melhor oportunidade de abrir o placar com um chute à queima-roupa sobre o goleiro Benoit Costil, que efetuou uma grande defesa e evitou o gol dos visitantes. O mesmo Kurzawa, que retornou hoje aos gramados após quatro partidas de fora, sentiu uma lesão na reta final do primeiro tempo e foi substituído ainda no primeiro tempo pelo italiano Andrea Raggi.

Rivière garante a vitória do Monaco

Na volta do segundo tempo, o Monaco resolveu tomar as ações no jogo e logo foi recompensado. Após uma boa troca de passes se originando da defesa, o atacante Emmanuel Rivière recebeu a bola na entrada da área, usou o corpo para proteger a bola da marcação do zagueiro Sylvain Armand e chutou colocado no canto de Costil para abrir o placar aos 10 minutos.

Com o gol, o Monaco se retraiu e o Rennes passou a partir para cima, mas a qualidade para converter as trocas de passes em jogadas bem trabalhadas. A falta de ousadia somada à atuação sem inspiração de alguns jogadores contra o bom trabalho da defesa do Monaco, impediu o time da casa de buscar o empate.



Costil, melhor do Rennes na partida, foi quem realmente trabalhou na equipe da casa. Já tendo salvo a sua equipe no primeiro tempo com uma bela defesa, o goleiro voltou a brilhar com uma intervenção com as pontas do dedos num chute de Fabinho, evitando o 2 a 0.

WP