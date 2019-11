Com gol no fim do jogo, Philadelphia Union empata com Real Salt Lake, pela Major League Soccer

Neste sábado (12), o Real Salt Lake foi até a Pennsylvania enfrentar o Philadelphia Union, a partida foi bastante movimentada e acabou em 2 a 2. Foi o quarto empate do RSL na temporada, o time se encontra na segunda colocação da Conferência Oeste, com 10 pontos. Os zolos não vencem a quatro jogos e estão em 4º no lado Leste com 7 pontos ganhos.

Mais uma vez o goleiro Rimando não atuou e Attinella o substituiu no gol do Real. Saborio e García eram as esperanças de gols do lado vermelho, porém jogaram abaixo do esperado. Beckerman vinha jogando muito bem as últimas partidas e acabou marcando um gol. Pelo lado do Philadelphia Wenger foi o destaque, logo na sua estreia com a camisa do Phila o atacante balançou as redes.

Pênalti nos primeiros minutos e algumas poucas oportunidades

Com apenas três minutos, Berry derrubou García dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Saborio cobrou no canto esquerdo e o goleiro MacMath defendeu, no rebote a defesa não acompanhou e Luke Mulholland abriu o placar. Pouco depois, García recebeu em velocidade e chutou em cima do goleiro. A primeira chance de gol do Philadelphia foi com Le Toux, o francês cobrou falta da entrada da área, mas a bola passou por todo mundo. No lance seguinte, Wenger recebeu bom passe da intermediária e chutou no travessão.

O RSL mantinha a posse da bola, já o Union arriscava lançamentos para seus atacantes, além de se aproveitarem muito bem das bolas paradas, laterais inclusive. Maurice Edu deu passe em profundidade para Wenger, o atacante acabou travado pelo zagueiro. A partir dos 30 minutos, o jogo ficou truncado no meio campo e ocorreram algumas faltas. Em uma delas, MacMatch acabou se chocando com um companheiro de equipe e precisou receber atendimento. No fim do primeiro tempo as duas equipes conseguiram criar chances, mas não tiveram êxito em marcar.

Philadelphia melhor e gols no fim da partida

O Philadelphia voltou com tudo, o atacante Wenger era o mais acionado, ele ganhou na velocidade de Beltran e chutou para fora. Nogueira e Fernandes tentavam articular as jogadas do Union, mas esbarravam na marcação dos três volantes do RSL. Depois de tanto insistir, a equipe da casa empatou. Nogueira cruzou, Wenger apareceu por trás da defesa, dominou e chutou colocado na saída do goleiro. A resposta do Real veio na sequencia, Grabavoy deu passe por cima da defesa e García cabeceou ao lado da meta.

A equipe de Utah sentiu o gol sofrido e acabou recuando, haviam 11 jogadores de vermelho atrás da linha da bola e mesmo assim o Philadelphia conseguia trocar passes. Após boa jogada pela esquerda, Edu chutou, a bola rebateu na zaga e sobrou para Fernandes, que foi derrubado por Mulholland, mas o árbitro não entendeu como falta. Em contra-ataque rápido, Morales rolou para Saborio chutar rasteiro e o goleiro fazer ótima defesa. Dois minutos depois, Sandoval chutou com muita força e novamente MacMarth espalmou.

O jogo voltou a ser equilibrado, as duas equipes atacavam buscando o gol da vitória. Fernandes tocou de letra para Casey, que isolou. Beckerman e Morales se apresentaram mais para o jogo e o RSL melhorou. Após boa troca de passes, Morales foi à linha de fundo e cruzou na medida para o capitão Bekerman completar para o gol. O jogo estava no fim quando o Union conseguiu um escanteio, a bola foi alçada na área e Edu cabeceou para as redes. Nos acréscimos, a última chance do jogo. Maidana cruzou para Casey que cabeceou, e a bola passou raspando a trave de Attinella.

Veja os Melhores Momentos da Partida:

​

DB