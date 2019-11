Briga por vaga nas competições europeias agitaram a 33ª rodada da Ligue 1

A rodada começou cheia de expectativas, o PSG poderia se tornar campeão com cinco rodadas de antecedência. Porém, no sábado o Monaco venceu o Rennes e adiou por pelo menos mais uma rodada a festa dos parisienses. Na luta contra o rebaixamento, o Sochaux venceu e ganhou uma posição. Guingamp, Evian, Montpellier e Rennes ainda estão ameaçados de entrar no Z3.

Montpellier 2 x 3 Olympique de Marseille

Abrindo a rodada, na sexta (11), o Montpellier recebeu o Marseille e foi derrotado por 3 a 2. Com a vitória, o OM está em 6º lugar ainda com esperança de conseguir vaga na UEFA Europa League. O MHSC permaneceu em 15º, oito pontos acima da zona de rebaixamento.

O primeiro gol saiu no fim do primeiro tempo. Após passe de Ayew para Valbuena, o francês mesmo escorregando encobriu o goleiro Jourdren. Nos primeiros minutos da etapa final, Niang ganhou a dividida com o zagueiro e chutou em cima do goleiro, na sobra Cabella empatou. Os visitantes voltaram à frente no placar com Gignac. O placar voltou a ser igualado com Sanson, que aproveitou rebote de Mandanda. No fim do jogo, Payet fez boa jogada pela esquerda e contou com um desvio na defesa para garantir a vitória do Marseille.

Lille 1 x 0 Valenciennes

No primeiro jogo do sábado (12), o Lille venceu o Valenciennes pelo placar mínimo, gol marcado por Origi. O LOSC contou com o empate do Saint-Étienne e abriu sete pontos de vantagem para os Vert. O VAFC permanece na zona da degola e acabou sendo ultrapassada pelo Sochaux, a equipe agora é a penúltima.

Os mandantes tiveram boas chances na primeira etapa, mas acabaram parando nas defesas do goleiro brasileiro Magno Alves e na trave. O segundo tempo não foi diferente, Sidibé arrancou pela esquerda e chutou no ângulo, Magno conseguiu espalmar para escanteio. O gol da partida saiu em um contra-ataque puxando por Kalou, o marfinense rolou para Origi, que mesmo escorregando conseguiu dominar e chutar. Os visitantes ainda tentaram empatar, porém Enyeama estava seguro.

Ajaccio 1 x 1 Bordeaux

O lanterninha Ajaccio empatou em 1 a 1 com o Bordeaux - foi o quinto empate seguido dos Girondins que estão em 7º lugar. O Ajaccio permanece em último com 20 pontos. Os gols da partida foram marcados pelo brasileiro Jussiê e Mostefa.

Os Bears Orsi dominaram a primeira parte da partida, o lateral esquerdo Bonnart perdeu uma chance de marcar cara a cara com o goleiro. O Bordeaux até ameaçou, mas Ochoa fazia boas defesas. O técnico Gillot colocou Jussiê na volta intervalo do intervalo e a mudança deu resultado. Aos 17 minutos, Sertic cobrou falta para a grande área e o atacante, sem marcação, só empurrou para as redes. Faltando cinco minutos para o termino da partida, Mostefa chutou de primeira para marcar.

Evian TG 2 x 1 SC Bastia

O Evian venceu de virada o Bastia por 2 a 1 no Parc des Sports. Com esse resultado, o ETG deu uma respirada e subiu para a 16ª colocação. Os Bleus estão em 11º.

Após cruzamento da direita, Cissé escorou para Raspentino abrir o placar. A reação dos mandantes começou cinco minutos mais tarde. Benezet tabelou com Bérigaud, o camisa 10 ganhou do marcador na velocidade e chutou na saída do goleiro Landreau. Na volta do intervalo, Wass bateu falta na direção do gol, a bola passou por todos e parou no fundo do gol.

Nice 1 x 2 Lorient

Em duelo válido por times da metade da tabela, o Nice perdeu em casa para o Lorient por 2 a 1. Aboubakar marcou nos acréscimos e garantiu a vitória dos visitantes que subiu três posições e está em 10º. Os Aiglons caíram para 13º.

O Lorient abriu o placar com Sunu, que acertou belo chute de fora da área. Eysseric bateu falta de muito longe, o goleiro Audard bateu roupa e Kolodziejczak empatou o jogo. Mas o arqueiro se redimiu ao defender chute forte de mesmo jogador que havia feito o gol. Nos minutos finais, a defesa do Nice saiu jogando errado, o que resultou no gol de Aboubakar.

Rennes 0 x 1 Monaco

O Monaco foi até o Stade de la Route de Lorient e bateu o Stade Rennais por 1 a 0, gol do francês Rivière. Com a vitória o time do principado impediu, pelo menos por mais uma rodada, o título antecipado do Paris SG. O ASM está dez pontos atrás dos parisienses e seis acima do Lille. Já os rubro-negros caíram para 14º.

O goleiro Costil, destaque da primeira etapa, fez algumas defesas e impediu que o Monaco saísse na frente antes do intervalo. Os Rouges et Blancs só marcaram aos 10 do segundo tempo quando Toulalan lançou Rivière, que chutou cruzado e venceu o goleiro. O mesmo atacante perdeu um gol incrível na pequena área.

Sochaux 2 x 0 Toulouse

Lutando para sair do Z3, o Sochaux venceu o Toulouse por 2 tentos a 0. Gols de Jordan Ayew e Contout. A vitória fez com que os Lionceaux passassem o Valenciennes, que agora é a primeira da zona e está a cinco pontos do Guingamp, primeiro fora. Os Tef são apenas o 9º.

Ayew chutou duas bolas na trave, na terceira chance ele não desperdiçou. Contout cruzou na medida e o atacante só teve o trabalho de cabecear para o gol. Os donos da casa ainda ampliaram com Coutout, de cabeça.

Nantes 1 x 0 Guingamp

No primeiro jogo do domingo, um confronto direto da parte baixa da tabela, o Nantes bateu o Guingamp por 1 a 0. Com o triunfo, os canaries subiram para 12º. O EAG se complicou e é o 17º.

O gol da partida saiu aos 4 minutos da primeira etapa. Após bate rebate, Gakpé chutou no canto do goleiro para marcar. O goleiro Dupé foi importantíssimo para a manutenção do resultado na segunda etapa fazendo ótimas defesas e garantiu os três pontos.

Stade de Reims 2 x 2 Saint-Étienne

O Saint-Étienne foi até Reims enfrentar o time da casa e apenas empatou, o que foi um péssimo reultado para os Vert. Agora a diferença da equipe para o Lille é de sete pontos. Para piorar a situação, o Lyon venceu o PSG e diminuiu a diferença para dois pontos. O Reims está em 8º.

Os rouges et blancs abriram o placar com Charbonnier, após receber cruzamento rasteiro de Mandi. No segundo tempo, Signorino ampliou para os mandantes. No minuto seguinte, o brasileiro Brandão diminuiu. O mesmo, pouco depois, acabou se atrapalhando e desperdiçou grande oportunidade. Depois de tanto pressionar, o ASSE marcou nos acréscimos. Chutão para a área e Tabanou cabecaou, o goleiro não segurou e Clerc marcou.

Lyon 1 x 0 Paris Saint Germain

O PSG entrou em campo sabendo que não poderia ser campão nesta rodada, já que o Monaco havia ganhado seu jogo no sábado. O time da capital enfrentou o Lyon no Stade de Gerland e os Gones venceram por 1 a 0 com gol de Ferri. Com o resultado, o OL diminuiu a distância para o Saint-Étienne, que mantem boa diferença para o segundo colocado.

O gol da partida foi marcado aos 31 do primeiro tempo, Lavezzi saiu jogando mal, Ferri roubou e chutou no canto de Sirigu. Na segunda etapa, os dois goleiros fizeram boas defesas e o placar ficou inalterado. Foi a segunda derrota do PSG na competição.

