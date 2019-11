Mudanças na parte de cima e vitória do Dortmund sobre o Bayern são os destaques da 30ª rodada da Bundesliga

A 30ª rodada da Bundesliga 2013-2014 sinalizou que o principal campeonato de futebol da Alemanha está a quatro rodadas de seu encerramento. Os grandes destaques da jornada foram as mudanças que ocorreram na parte de cima da tábua de classificação e a expressiva vitória do vice-líder Borussia Dortmund no clássico frente ao líder Bayern de Munique.

Confira os resultados:

Schalke 04 2 x 0 Eintracht Frankfurt

No jogo de abertura da rodada, o Schalke 04 fez o dever de casa ao vencer o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 na Veltins Arena. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo. Meyer e Farfán, este de falta, foram os autores dos tentos que deram os três pontos aos anfitriões. O pênalti perdido por Huntelaar não fez falta.

Em terceiro lugar com 58 pontos, os Azuis Reais necessitam de mais duas vitórias para confirmarem matematicamente a classificação para a fase de grupos da próxima edição da Uefa Champions League. Já as Águias encontram-se em 11º, com 31, e ainda têm chances de rebaixamento, só que elas são mínimas.

Freiburg 2 x 0 Braunschweig

Num "jogo de seis pontos" que envolvia a luta contra o rebaixamento, quem se deu melhor foi o Freiburg. Os donos da casa bateram o lanterna Eintracht Braunschweig por 2 a 0. Vrancic, contra a própria meta, e Schuster assinalaram os gols da partida realizada no Mage Solar Stadion.

O resultado fez o SCF (14º) ir a 32 pontos, seis acima da zona de rebaixamento, e "respirar" na tabela de classificação. Já o Braunschweig, estacionado nos 25, continua em último lugar.

Hannover 2 x 1 Hamburgo

Houve mais uma vitória do time mandante em outro confronto direto da parte de baixo da tabela. Dessa vez, o placar foi uma vitória de 2 a 1 do Hannover na HDI-Arena sobre o desesperado Hamburgo. Stindl abriu o placar para o H96, que sofreu o empate com gol de Çalhanoglu, mas desempatou nos minutos finais com Ya Konan.

Com os mesmos 32 pontos do Freiburg, os Roten ocupam a 13ª posição. Já o HSV integra a zona dos playoffs de rebaixamento e soma 27 pontos.

Mainz 3 x 0 Werder Bremen

O Mainz reacendeu suas esperanças de obter uma vaga nas competições europeias ao golear o limitado Werder Bremen por 3 a 0 na Coface Arena. A vitória foi construída no primeiro tempo, com gols de Petersen (contra), Moritz e Malli.

Em sétimo com 37 pontos, os alvirrubros estão a dois pontos da zona de apuração à Europa League 2014-2015 e a quatro da faixa de classificação à Uefa Champions League 2014-2015. O Bremen faz apenas figuração no campeonato e é o 12º com 33 pontos.

Borussia Mönchengladbach 1 x 1 Stuttgart

O encontro entre times cujas situações na tabela de classificação são bem diferentes terminou empatado em um gol. O Stuttgart, que luta contra o rebaixamento, saiu na frente em pleno Borussia-Park com Divadi e cedeu a igualdade aos 44 do segundo tempo, quando Arango, de cabeça, balançou as redes para o Borussia Mönchengladbach. Empate doloroso para o VfB.

Com o tropeço, os Potros caíram para a sexta colocação, agora com 49 pontos. Em 15º, com 28, os Suábios seguem ameaçados pelo rebaixamento.

Wolfsburg 4 x 1 Nuremberg

Na Volkswagen Arena, o Wolfsburg levou um susto logo nos minutos iniciais, quando Feulner abriu o placar para o Nuremberg, mas conseguiu se sobressair e acabou vencendo pela sonora goleada de 4 a 1. Perisic (duas vezes), Olic e Malanda foram os autores dos gols que deram os três pontos aos alviverdes.

Agora, o Wolfs tem 50 pontos e se encontra na quinta colocação. O Nuremberg continua com 26, na vice-lanterna.

Bayern de Munique 0 x 3 Borussia Dortmund

No clássico da rodada, o campeão Bayern de Munique foi "engolido" pelo Borussia Dortmund em plena Allianz Arena. Os gols do triunfo aurinegro por 3 a 0 foram marcados por Mkhitaryan, Reus e Hofmann. Ainda deu tempo de Rafinha, um dos brasileiros que defendem os bávaros, ser expulso, já nos acréscimos do segundo tempo. Foi, curiosamente, a única vitória de um visitante nesta rodada.

Estacionado nos 78 pontos, o Bayern chegou à fatídica sequência de três partidas sem vencer. Na vice-liderança, o BVB soma 61 pontos e segue na luta particular com o rival Schalke 04 pelo vice-campeonato.

Bayer Leverkusen 2 x 1 Hertha Berlin

Depois de dois tropeços contra equipes da parte de baixo da tabela (empate em 1 a 1 com o. Braunschweig e derrota por 2 a 1 frente ao Hamburgo), o Bayer Leverkusen finalmente voltou a vencer - fez 2 a 1 no Hertha Berlin - e retomou a quarta colocação, posto que dá vaga aos playoffs da próxima edição da Uefa Champions League, do Gladbach.

O revés mantém o Hertha em 10º, com 37 pontos. Os aspirinas, por sua vez, têm 51. Os gols do Bayer na peleja jogada na BayArena foram assinalados por Kiessling - aos 40 segundos de partida!!! - e Brandt; Sandro Wagner descontou para os berlinenses.

Hoffenheim 2 x 0 Augsburg

No embate entre times próximos na tabela de classificação, o Hoffenheim saiu vitorioso sobre o Augsburg na Rein-Neckar-Arena: 2 a 0. Salihovic e Vestergaard foram os responsáveis pela movimentação do marcador no duelo que fechou os trabalhos da jornada.

Agora com 40 pontos, o Hoffe permanece na nona posição. Com dois pontos e uma colocação à frente estão os Fuggerstädter.