Barcelona x Real Madrid, final da Copa do Rei 2014

18:34 O CAPITÃO COMANDA A FESTA!! Casillas levanta a taça!! A torcida vai à loucura!!!

18:24 O Real Madrid chega a seu 19º título de Copa do Rei na história!!

18:23 MERGULHO!! Os jogadores merengues se atiram de peito no chão.

18:22 Os lesionados do Real Madrid entram em campo para festejar!! Cristiano Ronaldo comemora o título com os companheiros em campo!!

48' ACABOOOOOOOOOU !! Apita o juiz!! Termina o jogo em Valencia! O Real Madrid é campeão da Copa do Rei!!

44' QUASE SAI O EMPATE!!! Neymar recebe boa bola e chuta! O brasileiro acerta a trave!!!

43' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! SAI: Isco; ENTRA: Casemiro.

43' CARTÃO AMARELO PARA XABI ALONSO! Por falta em Messi.

41' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Bartra; ENTRA: Alexis Sanchéz

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!! BALE!! O galês avança muito rápido pela esquerda, chega a sair de campo para ganhar corrida de Bartra e entra na área. Ele bate na saída de José Pinto e faz o segundo do Real!!

37' FOI FOMINHA!! Di María ignora companheiros e arrisca chute de longe. A bola vai para longe!

35' UUUHHHHH!!! Modric chuta de muito longe com força. A bola raspa na trave direita e sai.

31' Sergio Ramos estende a mão para ajudar Daniel Alves a levantar. O brasileiro recusa e ainda dá um soco na mão do espanhol. Na sequência, Ramos dá um chutinho no pé do lateral do Barça.

29' Iniesta toca na direita para Daniel Alves. O lateral chuta, mas a bola passa longe do gol.

27' Daniel Alves cruza, Pedro tenta dominar, mas coloca a mão na bola. O árbitro para o lance.

26' Bale chega pela esqueda e bate forte. José Pinto defende!!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!! BARTRA! O zagueiro se livra da marcação e consegue cabecear da marca do pênalti após cobrança de escanteio para deixar tudo igual!!

21' NÃO VALEU! Bale marca, mas o juiz não valida o gol.

21' REAL RESPONDE!! Benzema recebe boa bola de Di María na esquerda e bate no cantinho. José Pinto pula e evita o gol!

20' UUUUUH!! Bartra aparece de surpresa pela direita e bate de longe. Casillas espalma e evita o gol de empate.

18' Xabi Alonso bate de longe por cima do gol. Os jogadores merengues reclamando de um pênalti poucos segundos antes.

16' QUASE! Modric cobra escanteio Benzema cabeceia e José Pinto pega!

15' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Fabregas; ENTRA: Pedro

14' Xavi tenta passe para Fàbregas na esquerda, mas o espanhol não chega.

13' Bola lançada para Messi na área e Pepe se antecipa para evitar que o argentino domine.

11' Di María toca para Benzema na esquerda, mas o francês estava impedido. O juiz para o lance.

10' Daniel Alves cruza e a bola passa direto pela área.

9' UUUH!! Bale aproveita erro da zaga ao tirar bola da área e bate com perigo por cima do gol!

8' Os brasileiros Willian José e Casemiro começam a aquecer!

7' CARTÃO AMARELO PARA MASCHERANO!

7' OPAA! Mascherano para contra-ataque do Real Madrid ao fazer falta dura em Pepe no meio-campo.

4' Messi cobra falta muito mal. A bola passa por cima do gol de Casillas

4' Pepe derruba Messi na entrada da área. Boa chance para o Barcelona!

3' QUASE! Carvajal toca para Bale na direita. O galês passa por todo mundo e chuta rasteiro muito perto do gol.

1' Neymar recebe lançamento na direita em posição irregular. O bandeirinha avisa que o brasileiro estava impedido.

0' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! SAI: Alba; ENTRA: Adriano.

0' Começa o segundo tempo da decisão da Copa do Rei!!

17:22 Em instantes, começa o segundo tempo de Barcelona 0 x 1 Real Madrid. Fique conosco!

47' FINAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' Bola no meio da área para Benzema. O francês chuta mal à direita do gol.

43' POSSE DE BOLA: Barcelona: 68%; Real Madrid: 32%

41' QUASE!! Iniesta faz boa jogada na esquerda. Na sequência, Messi arrisca da entrada da área e manda à esquerda do gol.

39' Iniesta cobra escanteio e Sergio Ramos tira!

38' Neymar cruza e Carvajal manda para a linha de fundo. É escanteio.

37' Benzema chega rápido em contra-ataque e cruza. Bartra aparece bem para cortar de carrinho.

35' Bale passa por Daniel Alves, vai à linha de fundo e cruza. Isco tenta, mas não consegue chutar a gol. Alba dá um carrinho para evitar.

34' Messi chega pela direita e bate rasteiro da entrada da área. Casillas pega sem problemas.

33' HAJA CORAÇÃO! José Pinto apronta uma das suas ao sair do gol e ir à linha lateral para tirar bola de perto.

32' Iniesta levanta bola na área. Sergio Ramos corta!

30' Assim como Adriano no Barcelona, Varane, do Real Madrid, começa a aquecer.

28' Bartra corta cobrança de escanteio na área catalã.

26' Neymar chega pela direita e toca para Xavi. Ele bate para o gol, mas a bola passa longe.

25' Messi passa para Alba na esquerda. Ele cruza para Neymar, mas o brasileiro não consegue cabecear direito.

24' Di María recebe bola no meio e é desarmado por Bartra. O atacante fica pedindo falta, mas o jogo segue.

22' QUASE! Daniel Alves cruza, Alba cabeceia e a fica nas mãos de Casillas

19' Bale mostra disposição, faz boa jogada e toca para Di María. O argentino chuta para o gol, mas pega mal na bola. José Pinto defende com tranquilidade.

17' CARTÃO AMARELO PARA PEPE!

16' CARTÃO AMAELO PARA NEYMAR!

16' FECHOU O TEMPO! Neymar recebe bola na área e reclama de falta! Na sequência, o brasileiro discute com Coentrão e com Pepe

14' Daniel Alves cruza e Pepe mergulha para tirar a bola da área.

13' A torcida merengue faz muito barulho no Mestalla!!!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! Em contra-ataque puxado depois de Neymar perder a bola no ataque, Benzema faz ótimo lançamento para o atacante argentino entrar na área e bater. José Pinto comprova sua limitação e não defende! 1 a 0 para o Real!!

8' Iniesta tenta drible da vaca em Pepe e cai no chão. O juiz não marca falta.

7' Após cobrança de escanteio, os merengues torcam passes no campo de ataque.

6' Bale ganha bola na área, se livra de Mascherano e bate com perigo. A bola desvia na zaga e é escanteio.

5' Bale recebe passe na esquerda e chuta. A bola passa perto da trave esquerda e sai pela linha de fundo.

4' Iniesta lança Messi. Casillas sai do gol e pega!

3' Alba dribla Pepe, entra na área, mas não consegue finalizar.

2' CARTÃO AMARELO PARA ISCO! O jogador merengue derruba Neymar rente à lateral e leva o primeiro cartão do jogo.

0' Rola a bola em Valencia!!! Saída do Real! Começa o jogo!

16:29 Os capitães Xavi e Casillas decidem na sorte quem sai com a bola.

16:27 É hora do hino da Espanha!

16:26 Os jogadores já estão no gramado. Daqui a pouco, a bola rola para a grande final!!

16:25 Caso Neymar marque contra o Real Madrid, o brasileiro chegará a 200 gols como profissional.

15:00 Na Copa do Rei, quem vencer a final será campeão. Em caso de empate, haverá prorrogação, e se a igualdade persistir, o título será definido na cobrança de pênaltis. O Barcelona irá atrás do 27º título, e o Real do 19°.

14:55 Antonio Miguel Mateu Lahoz, auxiliado por Pau Cebrián Devís e Raúl Cabañero Martínez serão o trio de arbitragem do 'El clásico' da final da Copa do Rei. Desde Janeiro de 2011, é árbitro FIFA. Sua primeira partida internacional foi um amistoso entre Itália e Inglaterra Sub-21 em 8 de fevereiro de 2011. Na temporada 2012/2013, Lahoz arbitrou dois jogos da Liga dos Campeões, um da terceira ronda do apuramento e outro da fase de grupos, e três encontros da segunda prova europeia.

14:50 Na segunda posição do campeonato nacional e na semifinal da Champions League, os madrilenhos têm a chance de terminar o ano enchendo mais a sala de troféus do Bernabéu, numa temporada em que podem terminar até com a tríplice coroa. Ou de mãos vazias, já que estão atrás do Atlético de Madrid na Liga e enfrentam o atual campeão Bayern na Champions.

14:49 Do lado do Barcelona, cada um dos 11 titulares atuará com a pressão da obrigação. Depois da eliminação na Champions League para o Atlético de Madrid e a queda para a terceira posição no Campeonato Espanhol, o torneio nacional se tornou a principal opção para levantar um troféu de maior peso na temporada – o time ganhou a Supercopa da Espanha no início da temporada, com dois empates diante dos colchoneros.

14:48 O Real Madrid ainda tem uma temporada em aberto, mas leva uma tonelada de dúvidas para o campo. A final desta quarta pode começar a dar as repostas para as perguntas que seus torcedores têm feito durante uma temporada quase impecável até aqui – não fossem algumas baixas, como as duas derrotas para o Barcelona, nos jogos de turno e returno do Espanhol.

14:47 O estádio de Mestalla é o palco do confronto de logo mais entre Barcelona e Real Madrid. O estádio tem capacidade para 56 mil torcedores e promete receber bom público.

14:46 Carlo Ancelotti, espera evitar os erros que causaram a derrota de Los Blancos no mês passado, contra o Barcelona. As Os comandados de Ancelotti tem a chance de vingança no estádio Mestalla e o treinador da equipe avalia os erros da partida anterior e está confiante na capacidade de seu time. "Jogamos muito bem no Bernabéu, mas cometemos alguns erros", disse Ancelotti à repórteres. "Nós jogamos bem durante 30 minutos; amanhã temos 90", acrescentou ele. "O Barcelona teve mais posse de bola nos últimos jogos. Nós temos que impedí--los de fazer isso, a fim de ganhar", continuou ele."Temos trabalhado para evitar os erros que cometemos no Bernabéu. Vamos tentar jogar com nosso estilo e estilo. Nós trabalhamos o ano todo e somos capazes de fazê-lo amanhã. Não há um problema com a motivação dos jogadores. Os jogadores têm muita vontade de vencer", concluiu o treinador do Real Madrid.

14:45 O goleiro do Real Madrid, Iker Casillas, não acredita que o atual momento do Barcelona vai afetar a performance do rival da Copa do Rei: "Pessoalmente, eu não acredito em nada que vimos do Barça na semana passada, apesar das derrotas na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol”, disse o goleiro ao AS. “O atual momento dos dois times é totalmente diferente, mas tudo pode mudar na final. Vencer é uma ideia coletiva, não apenas minha. O nosso time fez uma grande Copa do Rei e conquistá-la será a cereja do bolo”, completou. O capitão também não acredita que a ausência de Cristiano Ronaldo é o único problema para a decisão. "A perda do Cristiano foi ruim, mas temos outros jogadores que podem não jogar: Jese, Arbeloa, Marcelo, Cris, é uma pena também”, lamentou.

14:44 FIQUE DE OLHO: Gareth Bale, atacante do Real Madrid. Sem o melhor do mundo, o jogador galês seráa principal aposta de Ancelotti para o clássico. Ele já marcou 19 gols em 38 partidas com a camisa merengue.

14:42 FIQUE DE OLHO: Neymar, atacante do Barcelona. Em meio a esta fase ruim em que vive o Barça, o brasileiro é o que vem tendo as melhores atuações nas últimas partidas e será uma atração a mais no 'El clásico', ao lado de Messi.

14:40 Os jogadores do Barcelona mostraram que não estão abalados com as cobranças dos torcedores na volta para casa após a derrota para o Granada. No último treino antes da final da Copa do Rei, o elenco participou de uma atividade inusitada. Liderados por Neymar, que foi o mais ativo na 'brincadeira', os atletas jogaram uma espécie de rúgbi, mas com gols.

14:38 O técnico Tata Martino perde cada vez mais espaço no Barcelona, e os jogadores já não estariam dando crédito à liderança do argentino. O jornal "Marca" fez uma lista com os principais motivos que levaram o comandante a perder a confiança do elenco. Questões como um relaxamento nas cobranças a Messi, além de utilizar menos jogadores como Iniesta e Pedro. ''Tata não pode ou não sabe tirar rendimento de um elenco vencedor, mas carente de fome e que custa a manter o nível competitivo jogo após jogo. Uma situação que Guardiola leu perfeitamente, motivo pelo qual decidiu deixar a equipe antes que também fosse levado pelo tsunami'' - diz o diário espanhol.

14:36 Depois de duas derrotas seguidas nos últimos jogos, para Granada, pelo Campeonato Espanhol, e Atlético de Madrid, na eliminação da Champions League, o Barcelona vive momento de crise como não se via há anos. Mas a instabilidade no campo não tira o sono dos jogadores blaugrana. Um dos líderes da equipe, Iniesta diz que, assim como o resto dos jogadores, tem se esforçado o bastante nos jogos e que deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. ''Gostaríamos de viver em um mundo cor de rosa, mas ele não é assim. Nós somos os primeiros a fazer a autocrítica quando falhamos porque nos dói'' - desabafou.

14:34 Não é apenas Cristiano Ronaldo que irá desfalcar o Real Madrid, além do português, o técnico Carlo Ancelotti também não poderá contar com o lateral brasileiro Marcelo, que segue se recuperando de um estiramento na coxa esquerda sofrido durante treino no dia 1º.

14:32 Para conseguir estar pronto a tempo de enfrentar o Bayern de Munique no dia 23 de abril, no Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo recorreu ao fisioterapeuta Joaquín Juan, responsável por cuidar do ala-pivô de basquete Pau Gasol. Uma eventual presença na decisão da Copa do Rei poderia agravar ainda mais a lesão e tirar o português do resto da temporada.

14:31 A lesão de Cristiano Ronaldo na coxa esquerda é mais grave do que se pensava. De acordo com o jornal “Marca”, o craque português tem uma ruptura fibrilar de aproximadamente um centímetro no local e já está descartado da final. Nem sua presença no jogo de ida das semifinais da Champions League está garantida.

14:30 Derrotado pelo Barcelona em pleno Santiago Bernabéu no último encontro entre ambos, o Real Madrid garante que não fugirá de suas características para vencer a decisão. “É uma final. Vamos jogar nossa partida, com nossa identidade. È a única solução que temos para ganhar o jogo”, disse Ancelotti.

14:28 Para manter a soberania sobre o rival, o Real Madrid não contará com o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, e já foi descartado pelo técnico Carlo Ancelotti. Em seu lugar, será relacionado o atacante brasileiro Willian José. “Faz falta, mas, como disse o Iker (Casillas), temos muitos jogadores e confiamos nesta equipe, que sempre reage bem aos desfalques. Perderemos um jogador com qualidade incrível, mas quem sabe sua ausência motive mais todos. Fomos bem nas partidas que jogamos sem eles, correndo mais e atuando mais em conjunto”, afirmou Ancelotti.

14:26 Criticado pela imprensa local e por torcedores do Barcelona, o treinador argentino não acredita que a conquista do título apagará outros insucessos da temporada – como a eliminação na Liga dos Campeões e as derrotas para times pequenos no Campeonato Espanhol. “É importante por ser a Copa do Rei. Não temos que buscar soluções de coisas que não fizemos em outra competição. O que passou, passou, e seguimos sofrendo”, afirmou

14:23 Desfalcadados, tanto Barcelona quanto Real Madrid perderam jogadores importantes para a grande final. O técnico Gerardo Martino encontra dificuldades para armar a defesa, já que Piqué é ausência certa e Puyol luta para se recuperar a tempo de retornar. “Tenho grande consideração por Puyol nos aspectos futebolístico e humano. Será um grande reforço se jogar, tanto para a equipe quanto para seus companheiros individualmente”, disse Martino.

14:20 Diante da rivalidade direta, o Barcelona ao menos compensa com número de títulos, já que conquistou a Copa do Rei em 26 oportunidades (em 36 decisões). O Real Madrid ergueu a taça por 18 vezes (após disputar 27 finais).

14:17 Por fim, a última decisão disputada pelos dois, já na era Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, em 2010/11, quando a partida foi decidida apenas na prorrogação, com gol de CR7, fechando o placar por 1 a 0.

14:15 Já na temporada 1989/90, vitória e título do Barcelona com placar de 2 a 0, com gols de Amor (68’) e Salinas (90’).

14:12 A revanche veio com a nova conquista dos blaugranas em 1982/83, após vitória de 2 a 1, com gols de 1-0, Víctor (31’); 1-1, Santillana (50’); 2-1, Marcos (89’).

14:10 Na Copa do Rei 1973/74, veio a primeira goleada em decisões, com a vitória e o título do Real Madrid por conta do resultado de 4 a 0. Com gols de 1-0, Santillana (5’); 2-0, Rubiñán (46’); 3-0, Aguilar (50’); 4-0, Pirri (82’).

14:08 Na sequência, veio o título do Barcelona sobre o arquirrival na edição de 1967/68 com vitória de 1 a 0, com gol de Zunzunegui, aos 6 minutos.

14:06 A primeira vez que os dois se enfrentaram foi na Copa do Rei 1935/36, com vitória dos madridistas por 2 a 1. Na sequência, veio o título do Barcelona sobre o arquirrival na edição de 1967/68 com vitória de 1 a 0.

14:04 Até hoje, Real e Barça decidiram a Copa do Rei em seis oportunidades, e o retrospecto está empatado até o momento. O Real Madrid ganhou três finais (oito gols marcados), enquanto o Barcelona também ganhou três (seis gols marcados).

14:02 Maior clássico da Espanha e possivelmente o maior do mundo, o duelo entre Real Madrid e Barcelona decide a Copa do Rei da Espanha 2013/14 nesta quarta-feira (16), em mais uma edição de final entre os dois no segundo torneio de maior importância a nível nacional.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Barcelona x Real Madrid, pela Copa do Rei, partida a ser disputada às 16h30, no estádio de Mestalla.