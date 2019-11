Lanús x Santos Laguna, Copa Libertadores 2014

22:08 Muito obrigado por acompanhar a transmissão na VAVEL Brasil de Lanús 2 x 1 Santos Laguna. Continue navegando pelo site e aproveite para conferir o conteúdo da Copa Libertadores. Em instantes, a crônica da partida estará disponível. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

22:05 Guillermo Schelotto, em coletiva de imprensa: "O importante era ganhar. A forma também importa. A atitude no segundo tempo foi muito importante".

21:50 O jogo da volta será no dia 24/04, na próxima quinta-feira, no México, ás 00h10 no Horário de Brasília

50` FIM DE JOGO! Com gol no último lance do jogo, o Lanús vence o Santos Laguna em casa, de virada, por 2 a 1. Na próxima semana, teremos a volta em Torreón, no México.

50` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LANÚS! MATÍAS MARTÍNEZ! A defesa do Santos Laguna e Sánchez batem cabeça, a bola fica viva na área e Martínez toca de cabeça para dar a vitória ao Lanús. 2 a 1.

49` CARTÃO AMARELO PARA LACERDA! Por falta em Araújo. Último lance do jogo. Vem bola na área do Santos Laguna.

48` Vamos até os 50 minutos.Lanús pressiona na base do abafa.

45` SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS LAGUNA! Sai: Peralta; Entra: Orozco.

41` Darwin Quintero entra na área a dribles e Monteseirín afasta.

39` Após bola mal afastada pela defesa, Maxi Velázquez tenta chute de primeira e manda longe.

37` MILAGRE DE OSWALDO SÁNCHEZ! Toque de cabeça de Ayala e desvio de Melano, na pequena área, para Sánchez, no reflexo, salvar sobre a linha com o pé. Impressionante.

36` CARTÃO AMARELO PARA MATÍAS MARTÍNEZ! Por colocar a mão na bola.

30` SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS LAGUNA! Sai: Rentería; Entra: Escoboza.

30` SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS LAGUNA! Sai: Cejas; Entra: Salinas.

30` SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS! Sai: Ismael Blanco; Entra: Lucas Melano.

30` SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS! Sai: Astina; Entra: Alejandro Silva.

28` Depois de bate-rebate na área, Ismael Blanco é travado no momento da finalização por Alanís. Foi muito bem o zagueiro.

26` Após o seu gol, o Lanús perdeu a intensidade. Santos Laguna assusta mais, com seus contra-ataques puxados por Quintero.

20` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LANÚS! MONTESEIRÍN! Maxi Velázquez lança Diego González, que cruza para o jovem zagueiro Monteseirín bater forte de primeira no ângulo. Belo gol. 1 a 1.

17` SUBSTITUIÇÃO NO LANÚS! Sai: Laucha Acosta; Entra: Oscar Junior Benítez.

15` Bola rolada para Rentería, na ponta esquerda, chegar chutando. Pegou muito embaixo da bola e mandou longe.

12` GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS LAGUNA! DARWIN QUINTERO! Lateral cobrado por Abella, e o rápido atacante antecipa, coloca na frente e solta uma bomba para vencer Marchesín. Belo gol. 1 a 0.

7` CARTÃO AMARELO PARA CEBALLOS! Por puxar Acosta.

3` Víctor Ayala, de muito longe, assusta Sánchez com chute venenoso.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Duas equipes prontas no campo de jogo. Seguem iguais, sem mudanças.

46` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45` Após bela jogada de Abella pela ponta direita, Quintero arrisca novamente para fora. Dessa vez, do outro lado de Agustín Marchesín.

44` Ortiz corta mal e Darwin Quintero bate, de fora da área, para fora. Marchesín apenas olhou.

39` Jogo esquenta. Várias faltas seguidas e discussões entre jogadores.

34` Oribe Peralta, livre dentro da área, erra domínio e perde chance incrível após grande lançamento de Abella.

28` CARTÃO AMARELO PARA VELÁZQUEZ! Por falta em Quintero.

22` Defesa tranquila de Sánchez após chute fraco de Araujo procedente de bela arrancada.

19` Víctor Ayala bate direto e Peralta, de cabeça, manda para escanteio e salva o Santos Laguna. A bola tinha o endereço certo.

18` CARTÃO AMARELO PARA ABELLA! Por falta em Astina.

15` Cruzamento de Maxi Velázquez nas mãos de Sánchez.

11` Rentería faz jogada individual pela esquerda, mas chuta sem força, ao lado do gol de Marchesín.

9` Maxi Velázquez bate escanteio e Matías Martínez cabeceia por cima.

8` DEFENDE, SÁNCHEZ! Chute forte de Diego González no meio do gol. O experiente Oswaldo Sánchez espalmou para escanteio.

5` Após bate-rebate na área, Abella cortou bola de Jorge Ortíz.

3` Santos Laguna toca bola no campo de defesa. Lanús se defende.

0` COMEÇA O JOGO!

19:43 As duas equipes já estão no campo de jogo!

19:39 Por conta das lesões abaixo relatadas, o Lanús não terá zagueiros no banco de reservas no jogo de hoje. A dupla de reservas estará em campo.

19:36 SANTOS LAGUNA CONFIRMADO! Sánchez; Abella, Alanís, Figueroa e Lacerda; Ceballos, Cejas e Juan Pablo Rodríguez; Quintero, Rentería e Peralta.

19:33 LANÚS CONFIRMADO! Marchesín; Araujo, Matias Martinez, Monteseirin e Velazquez; Diego Gonzalez, Ortiz e Ayala; Acosta, Blanco e Astina.

19:30 Jogadores do Santos Laguna no aquecimento no Ciudad de Lanús

18:40 O meia argentino Mauro Cejas também comentou as prioridades de competições do clube: "É verdade que tivemos uma longa viagem, chegamos um pouco cansados, mas nos motiva muito jogar a Libertadores e estamos dando prioridade a ela".

18:36 Maxi Velázquez, lateral esquerdo do Lanús e um dos líderes do grupo, quer fazer história: "Sabemos pelo que estamos jogando, que isto é parte da história do clube e que podemos entrar nela".

18:32 Já o Santos Laguna chegou na Argentina com equipe completa, não tendo desfalques. A equipe realizou dois treinamentos no gramado do Ciudad de Lanús, ambos nas noites de segunda e terça-feira.

18:28 Para repor os desfalques, Guille Schelotto mandará a campo Matías Martínez e Monteseirín, a dupla de zaga reserva. No meio-campo, Ortíz assume o lugar de Somoza e o garoto Marcos Astina, de apenas 18 anos, deve estrear na Libertadores. Laucha Acosta, Melano e Pereyra Díaz, os outros três atacantes do elenco, ficam a disposição nesse jogo após lesões.

18:25 O Lanús terá o desfalque de vários jogadores. Em Rancagua - após segurar o O`Higgins com pênalti defendido aos 41 minutos do 2º tempo e tudo - o Granate teve a confirmação de desfalques importantíssimos: o zagueiro Izquierdoz e o volante Somoza estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Santiago Silva foi expulso. O zagueiro, capitão e ídolo Paulo Goltz, mesmo treinando com bola na última segunda-feira (14), é outro desfalque confirmado.

18:20 FIQUE DE OLHO: Darwin Quintero, atacante do Santos Laguna. O jovem atacante colombiano marcou três gols no último confronto diante o Atlante na Liga MX e está em grande fase. Com 26 anos, atua desde 2009 nos Guerreros.

18:15 FIQUE DE OLHO: Víctor Ayala, meia do Lanús. O paraguaio, conhecido por ser o 12º jogador do clube, deve ser o titular no confronto desta noite. Em grande parte das vezes que entra ao decorrer do jogo, vai bem. Meia de força física e boa chegada na área, tem no chute de fora da área a sua principal característica.

18:08 Pedro Caixinha, o técnico português do Santos Laguna, acabou com os rumores que iria deixar a Libertadores como segundo plano, e afirmou: "Estamos começando uma nova fase na Libertadores, é o momento mais importante e decisivo. É mata-mata, a fase que mais gostamos e queremos aproveitá-la ao máximo".

18:05 Guillermo Barros Schelotto, DT do Lanús, quer fazer história na sua primeira experiência como Director Técnico, e declara: "Nós não podemos pensar na goleada sobre o San Lorenzo. Apesar dos desfalques, buscaremos com tudo o resultado contra o Santos Laguna".

18:02 O Lanús chegou duas vezes ao primeiro mata-mata, em 2008 (eliminado pelo Atlas, do México) e em 2012 (eliminado pelo Vasco da Gama), enquanto o Santos Laguna, na sua única participação, foi eliminado pelo River Plate nas oitavas, em 2004.

18:00 Lanús e Santos Laguna nunca se enfrentaram antes na história da Libertadores. Quem passar entre argentinos e mexicanos, já terá feito a melhor campanha da história do clube na Copa Libertadores da América.

17:57 Ao contrário do Lanús, o Santos Laguna não poupou jogadores no seu último jogo pelo torneio local, quando venceu o Atlante por 4 a 3, com 3 gols do atacante colombiano Darwin Quintero, que curiosamente é o jogador com mais assistências para gol na Libertadores - 5 no total.

17:54 O Santos Laguna é o visitante, porém não está em sua melhor fase na Libertadores. Credenciado a ter a melhor campanha geral, tomou um 3 a 0 para o Arsenal de Sarandí no jogo dos reservas de ambas equipes. Com a derrota, viu Vélez e Grêmio pontuarem e o ultrapassarem na pontuação geral.

17:51 Na última rodada do Torneo Final 2014, o Lanús venceu o San Lorenzo por 4 a 1 se utilizando muito bem de seus contra-ataques. VEJA COMO FOI: (Foto: Divulgação / Lanús)

17:48 O mando de campo é do Lanús, que se classificou com a 14ª melhor campanha na primeira fase. Marcou oito pontos, provenientes de duas vitórias e dois empates. Sete desses oito pontos foram conquistados no returno, simbolizando uma classificação heroica.

17:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Lanús x Santos Laguna, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 19h45, em La Fortaleza.