The Strongest bate Defensor na altitude e abre vantagem para o jogo de volta da Libertadores

Nesta quinta-feira (17), o The Strongest se aproveitou da altitude de La Paz no Estádio Hernando Siles para sair na frente na série de confrontos com o Defensor. Reinoso e Castro marcaram os gols do time da casa, que venceu por 2 a 0. O duelo de volta ocorre na terça-feira (29), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Luís Franzini, em Montevidéu. Na acanhada arena uruguaio, os bolivianos poderão perder até por um gol de diferença.

Imbatível dentro de casa, o The Strongest foi o vice-líder no Grupo 1, ao lado de Vélez Sarsfield (ARG), Universitário (PER) e o Atlético Paranaense, sendo responsável direto pela eliminação do Furacão, após a vitória por 3 a 1 em La Paz. Já o Defensor, vem sendo uma das principais surpresas desta edição da Copa Libertadores. O time terminou o Grupo 5 na primeira posição, deixando para trás rivais de mais nome como o Cruzeiro, que teve que se classificar em segundo, e a Universidad de Chile, que ficou pelo meio do caminho.

O Strongest nunca disputou as quartas de final da principal competição sul-americana. A Bolívia também nunca colocou dois times nas quartas, o que é possível em 2014. O Bolívar é o outro candidato, e tem boas condições para ajudar no feito: empatou por 2 a 2 com o León, no México, e jogar por empate em 0 a 0 na altitude de La Paz, no jogo de volta. O vencedor dos confrontos avança de fase para enfrentar a equipe que passar no duelo entre o Atlético Nacional (COL) e o Atlético Mineiro, que duelam na próxima semana.

Superioridade do The Strongest no primeiro tempo

Pretendendo tirar proveito do fator campo, principalmente da altitude de cerca de 3.600 metros acima do nivel do mar, o time da casa foi bastante superior ao Defensor durante todo o primeiro tempo. Apostando na velocidade de Nelvin Solis, o time da casa sufocou a equipe uruguaia principalmente nas jogadas pelo lado direito, nas costas do lateral Herrera. Logo aos 5 minutos, a primeira chegada da equipe boliviana foi justamente com Solis, que soltou uma bomba para a defesa do goleiro Campaña.

Nos primeiros 15 minutos iniciais, o The Strongest atropelou o Defensor, que mal conseguia passar do meio de campo e ficar com a posse de bola. Até então, os bolivianos haviam finalizado em três oportunidades, enquanto a equipe uruguaia nenhuma, mostrando a tamanha superioridade dos donos da casa. No entanto, aos 16 minutos, o Defensor conseguiu uma falta perigosa e o brasileiro Felipe Gedoz executou uma cobrança quase perfeita, caso a bola não tivesse explodido no travessão e saído pela linha de fundo.

Após a bola no travessão do Defensor, o The Strongest respondeu rapidamente em um chute de canhota de Pablo Escobar, na entrada da grande área. A partir dos 30 minutos, os donos da casa começaram a insistir nos chutes de meia distância e em cobranças de falta, o camisa 10 boliviano tentou por duas vezes, mas sem êxito. Perto do apito final, Pablo Escobar caiu dentro da área, mas o árbitro brasileiro Marcelo de Lima Henrique nada assinalou. Final de primeiro tempo sem gols em La Paz.

Reinoso e Castro marcam e garantem vantagem boliviana para o jogo de volta

A segunda etapa começou movimentada. Precisando da vitória para garantir uma tranquilidade maior fora de casa, o time boliviano continuou a pressionar a equipe do Defensor. A primeira chance veio logo aos 5 minutos com o volante Chumacero, que se apresentou ao ataque, mas acabou chutando por cima da meta uruguaia. Muito atrás durante todo o jogo e tendo apenas uma finalização, os visitantes sentiram a pressão da altitude e não conseguiam pressionar os mandantes.

A superioridade do The Strongest era tanta que, em um chute de fora da área, com o brasileiro Felipe Gedoz, a primeira jogada trabalhada do Defensor aconteceu só aos 11 minutos do segundo tempo. Após disso, o time boliviano voltou ao ritmo forte e buscava a todo custo o primeiro gol. Com o apoio da torcida, aos 22 minutos, Reinoso abriu o placar para os Tigres: após cruzamento preciso de Pablo Escobar, o atacante cabeceou com precisão, sem chances para Campaña.

Atrás no placar, o Defensor não esboçava nenhum poder de reação. Sendo assim, os donos da casa, sabendo que o placar mínimo era perigoso, foram ainda mais para o ataque. 10 minutos após o primeiro gol, o The Strongest ampliou o placar com Castro, em um chute de fora da área. Após o 2 a 0, o jogo ficou ainda mais aberto. Tanto um quando o outro criaram oportunidades de gol. Perto do fim, o Defensor tentou diminuir, mas o goleiro Vaca fez boa defesa. Fim de jogo e festa da torcida boliviana em La Paz.

