Marco van Basten comandará o AZ Alkmaar a partir da próxima temporada

Depois de Dick Advocaat anunciar que não continuaria no AZ Alkmaar, os dirigentes do clube não demoraram muito e definiram o sucessor do treinador de 66 anos: Marco van Basten, que atualmente está no Heerenveen mas, desde o mês de janeiro, alertou que só ficaria na equipe até o fim da temporada. Van Basten comandará o terceiro clube na Eredivisie, depois que deixou o comando da seleção holandesa, anteriormente havia treinado o Ajax. Atualmente, o AZ ocupa a sétima posição na competição.

Apesar de firmarem apenas o acordo verbal, as partes irão se reunir nos próximos dias para a assinatura do contrato, que se estenderá por duas temporadas. Em comunicado, representantes do AZ falaram sobre o técnico e seu perfil. “Van Basten é categórico e tem experiência como treinador em ligas européias e em Copa do Mundo (2006)”.

Marco também falou sobre sua nova equipe, antes mesmo de apalavrar-se com o clube. “O AZ é um bom clube, bem organizado e com ótima estrutura. O time se consolidou nos últimos cinco anos como um dos seis melhores clubes do futebol holandês. Depois que afirmei que sairia do Heerenveen, o AZ tocou em meu nome. Tivemos uma rápida conversa e tudo foi muito bom, será uma sensação boa para mim”, afirmou o técnico.

Van Basten se junta a nomes como Dick Advocaat, Louis Van Gaal, Ronald Koeman e Gertjan Veerbek na lista de grandes e ilustres treinadores do futebol holandês e mundial a comandarem a equipe do AZ Alkmaar. O Heerenveen já anunciou substituto para van Basten, que será Dwight Lodeweges, ex-treinador do Cambuur Leeuwaren. O acordo foi feito no mês passado.

O AZ que tenta vaga nos playoffs da Uefa Europa League e continua os preparativos para a penúltima rodada da Eredivisie, onde viaja para enfrentar o ADO Den Haag no domingo, 27, às 09:30. Já o Heerenveen, que ainda será comandado por Van Basten, recebe o Utrecht em casa no mesmo dia e horário, também brigando por vaga em competições europeias.

BS