Em jogo emocionante, Whitecaps arranca empate com LA Galaxy na Major League Soccer

Neste sábado (19), o Vancouver Whitecaps recebeu o LA Galaxy no BC Place Stadium, e conseguiu um empate por 2 a 2. O jogo só foi ser decidido no fim com um belo gol marcado por Kekuta Manneh. Com o resultado, os canadenses estão em 5º na Conferência Oeste com 9 pontos. Os white and blue estão um ponto atrás em 6º. Na próxima rodada, os Galácticos encaram o Colorado Rapids. Já o Vancouver vai até Utah jogar contra o Real Salt Lake.

As duas equipes já haviam se enfrentado na semana passada, o LA saiu vitorioso, o calendário reservou um novo encontro e o Whitecaps buscava a revanche. Para apimentar ainda mais o jogo era confronto direto, apenas um ponto separa as duas franquias.

Antes do jogo a pergunta era: quem pararia Donovan e Keane? Os dois atuaram muito bem. Os californianos atuaram com DeLaGarza improvisado na esquerda, já que, Dunivant ainda se recupera de lesão no abdômen e Riley só volta de contusão em Outubro. Pelo lado dos mandantes Teibert era a grande esperança de gols, acabou jogando abaixo do esperado.

Erros e os tetracampeões saem na frente

Nos primeiros segundo de jogo O’Brien chegou forte em Keane e recebeu cartão amarelo. Os californianos pressionavam a saída de bola, obrigando os canadenses a dar chutões. Donovan recuperou a bola na entrada da área e chutou, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. Pouco depois, Keane ganhou da defesa e quase marcou por cobertura. O Vancouver chegou com perigo aos oito minutos, Miller foi ao fundo e rolou para Koffie chutar em cima do marcador. Até então os Caps erravam muito e tinham dificuldades em trocar passes.

Aos 21 minutos, os mandantes acharam um contra-ataque e quase abriram o placar. Miller cruzou, Mattocks chegou atrasado e Teibert chutou para defesa de Penedo. O LA respondeu na sequência com o atacante irlandês chutando colocado à esquerda da meta. A partir dos 30 minutos os donos da casa passaram a dominar o jogo. Teibert chutou de primeira, a redonda desviou em Miller antes de Penedo fazer brilhante defesa.

O LA aproveitou-se do mau posicionamento da defesa adversária para abrir o placar. Gargan cruzou no segundo pau, Husidic cabeceou para o meio da área e Ishizaki testou para o gol, foi o primeiro gol do sueco na competição. No fim do primeiro tempo, o Galaxy administrou a vantagem, o Vancouver continuou a errar passes na meia cancha e não levou perigo ao gol dos visitantes.

Muitos gols e um final emocionante

O Whitecaps voltou decidido a virar o jogo, o técnico Carl Robinson adiantou sua equipe e fez duas mudanças em relação à equipe da primeira etapa. O Galaxy voltou a assustar com Keane, o atacante recebeu de Husidic e chutou da meia lua, a bola passou perto do gol. Gargan fez boa jogada individual pela direita e arrematou para fora. O árbitro Petrescu deixava o jogo rolar e não marcava muitas faltas.

Os donos da casa chegaram ao empate após falha de Leonardo e Penedo, os dois se atrapalharam, a bola sobrou para Mattocks que chutou para o gol vazio. Minutos depois, Muller fez o pivô e tocou para trás, Hurtado chutou por cima. Bruce Arena mudou seus jogadores de posição, colocou Friend no ataque, recuou Donovan para articular as jogadas e deixou Zardes solto pela esquerda.

Os angelinos voltaram a ficar na frente do placar. Gonzalez ergueu bola na área, Rob Friend escorou para Keane que dominou no peito e fuzilou o gol de Ousted, na comemoração o capitão deu suas famosas cambalhotas. Ele mesmo quase ampliou a vantagem, mas o goleiro encaixou o chute forte. Os visitantes recuaram e deixaram o Vancouver crescer na partida. Aos 41 minutos, Manneh arriscou de longe e marcou um belo gol empatando a partida, os pouco mais de 20 mil pagantes foram a loucura. O fim do jogo foi emocionante, o próprio Manneh quase marcou, Penedo espalmou para fora. As duas equipes buscavam a vitória. Nos acréscimos, Keane cruzou na medida para Friend que cabeceou nas mãos do goleiro.

Veja os melhores momentos da partida:

