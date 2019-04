Fora de casa, Bayer Leverkusen goleia Nuremberg e fica perto de uma vaga para a UCL

Marco Fritz (ALE). Cartões amarelos: Plattenhardt do Nuremberg e Donati do Leverkusen.

Não era um jogo fácil para ambos os lados. O visitante Leverkusen precisava se impor diante da torcida rival, enquanto o vice-lanterna buscava respirar um pouco aliviado. Com grande atuação de seus defensores, o Bayer venceu o Nuremberg por 4 a 1 e segue sua recuperação na Bundesliga.

Após iniciar 2014 muito mal, o que causou a demissão do técnico Sami Hyypia há duas rodadas, o time chegou ao seu segundo triunfo seguido; havia vencido o Hertha Berlin por 2 a 1, e conquistou sua 17º vitória no campeonato alemão, mesmo número de triunfos do Schalke, terceiro colocado.

Com o resultado, o Leverkusen chega a 54 pontos e se mantém no quarto lugar, o último a dar uma vaga à Uefa Champions League, que havia sido perdido temporariamente após o Wolfsburg bater o Hamburgo no último sábado (19) por 3 a 1 e chegar a 53 pontos.

Já o Nuremberg segue sua péssima fase. A equipe bávara perdeu seu oitavo dos últimos nove jogos - sofreu sua quinta derrota consecutiva -, estacionou nos 26 pontos e está na penúltima posição da tabela, enquanto o Stuttgart, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem cinco pontos a mais.

O destaque da vitória dos visitantes no Grundig Stadion ficou para a defesa do Leverkusen, Afinal, o zagueiro Spahic, aos 16 minutos do primeiro, e 35 minutos do segundo tempo, foi às redes duas vezes, e os laterais Boenisch, aos três, e Hilbert, aos 42 da etapa final, marcaram os gols do time. Plattenhardt, aos 26 minutos de bola rolando, descontou para a equipe da casa.

Confronto parelho no primeiro tempo

A partida começou movimentada, como de costume nos jogos do futebol germânico atual. Com um time mais qualificado, o Bayer partiu para cima em busca do gol inaugural do placar. O Nuremberg tentava se segurar com o goleiro David Yelldell, mas só aguentou até os 16 minutos do primeiro tempo.

O zagueiro da Bósnia e Herzegovina Emir Spahic acertou um belo chute de perna direita, que não é a boa, e marcou um lindo gol para abrir a contagem. Foi o primeiro gol do atleta na Bundesliga.

Porém, a alegria do Leverkusen durou pouco. Dez minutos após o primeiro gol, o Nuremberg chegou ao empate. Marvin Planttenhardt cobrou uma falta que parecia despretensiosa e encobriu o goleiro Leno para deixar tudo igual. Era a esperança que faltava para os Bávaros acreditarem na vitória.

A primeira etapa seguiu empatada até o final, com as duas equipes disputando a posse de bola. Restou o segundo tempo para saber quem seria o vencedor do confronto na Baviera.

Defensores eficientes também no ataque levam Bayer à vitória

Com o artilheiro Stefan Kiessling em um domingo pouco inspirado, o time treinado por Sascha Lewandowski teve que procurar outras formas de fazer gols, e conseguiu. Logo com três minutos do primeiro tempo, o lateral Sebastian Boesnich finalizou com frieza para marcar seu primeiro tento com a camisa do Leverkusen.

Foi uma ducha de água (muito) fria para a equipe de casa, que vem em péssima fase no campeonato alemão. Depois daí, as coisas só pioraram: a dez minutos do fim do jogo, o zagueiro Spachic fez o seu segundo na peleja. Foi a primeira vez em sua carreira profissional que o defensor marcou dois gols em um único jogo.

Antes do apito final ainda houve tempo para o quarto, que veio com Roberto Hilbert, selando a goleada e a grande atuação do Bayer, principalmente dos seus zagueiros.