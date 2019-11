PEC Zwolle e Ajax se enfrentam valendo o título da KNVB Beker

Valendo o título da KNVB Beker, PEC Zwolle e Ajax se enfrentam neste domingo as 13:00 no De Kuip. Em situações distintas na Eredivisie, onde o Ájax pode garantir o título na próxima semana e o Zwolle não tem mais grandes pretensões, os dois vão para o embate em iguais condições, com uma semana de descanso e de resultados bem importantes nas semifinais. Os ammsterdammers venceram o AZ Alkmaar em pleno AFAS Stadion por 1 a 0, com gol de Schone. Já o PEC venceu em casa o NEC Nijmegen, com gols de Van der Werff e do meio campista Drost.

Tentando o primeiro título da KNVB Beker, o PEC Zwolle vai contar com o carinho da fanática torcida, que é uma de suas principais armas. Em toda a história, o Zwolle chegou apenas em duas finais da competição, em ambas saiu derrotado, em 1928 contra o RHC e em 77 contra o FC Twente. No último treino da semana, mais de 1000 torcedores compareceram para incentivar a equipe, o técnico Ron Jans ficou bastante emotivo.

Tentando o 19° título da competição

O maior vencedor da competição, com 18 taças, o Ajax vai em busca de mais um título na temporada, mas não vai com força total, a quipe que já não pode contar com Moisander e De Jong, perdeu nesse fimde semana o zagueiro Veltman. Quem entrará em seu lugar é Van de Hoorn.

A última vez que o Ajax foi vencedor da KNVB, foi na temporada 2009-10, quando venceu o Feyenoord, com 2 gols de De Jong e mais 2 de Luis Suárez, quando ainda atuava pelos Dammers. O título desta temporada seria o primeiro título do Ajax no comando de Frank de Boer.

Histórico de confrontos

Antes de fazer a final deste domingo, Zwolle e Ajax nunca se enfrentaram pela competição. Na história, foram 28 jogos apenas. Com amplo domínio do Ájax: 20 vitórias, 4 empates e apenas 4 vitórias do clube de Zwolle. O último confronto entre as duas equipes foi no dia 9 de fevereiro deste ano, quando o jogo saiu 1 a 1, válido pela 23° rodada da Eredivisie.

Fique de olho

PEC Zwolle: Fred Benson

Ganês de 30 anos, Benson fez 4 dos 17 gols do PEC Zwolle na competição. Junto com Karagounis, é a esperança de gols contra o Ajax.

Ajax: Bojan Krkic

Sem regularidade na Eredivisie, Bojan tem sido um dos destaques dos dammers na competição. De Boer prometeu continuar com o atleta na KNVB Beker e é uma das armas da equipe, principalmente no contra ataque.

Duelo será realizado neste domingo as 13 horas, pelo horário de Brasília, 18 horas no horário de Roterdam.