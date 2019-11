No limite, Liverpool vence o Norwich e fica a uma vitória do título da Premier League

O Liverpool é mais líder do que nunca na Premier League. Neste domingo (20), os Reds viajaram para enfrentar o Norwich City e voltaram com missão cumprida, após suada vitória por 3 a 2, pela 35ª rodada; foi o 11º triunfo seguido do time da Terra dos Beatles.

O nome do jogo foi o garoto Raheem Sterling, de apenas 19 anos. A jovem promessa do English Team marcou duas vezes e ainda deu passe para gol, praticamente resolvendo a parada. Os brasileiros Philippe Coutinho (que deu uma assistência) e Lucas Leiva foram titulares da equipe comandada por Bredan Rdogers.

Com o resultado, o Liverpool chegou a 80 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o Chelsea, segundo colocado, que perdeu para o lanterna Sunderland. Os Reds já podem ser campeões do campeonato inglês na próxima rodada, já que enfrentam justamente os Blues, jogando dentro de casa.

Como faltam mais três rodadas, basta uma vitória sobre a equipe de Londres, somada a um tropeço do Manchester City - que pega o West Bromwich, na segunda (21) -, para a cidade de Liverpool comemorar a volta da taça que não vem desde a temporada 1989/90, ou seja, há 24 anos.

A vitória, inclusive, também garantiu a volta para Uefa Champions League, já que o 4º colocado Arsenal, última equipe na zona de classificação para a o torneio continental, não pode mais alcançar os líderes. Liverpool e Chelsea se enfrentam no próximo domingo, às 10h05 (horário de Brasília).

Começo avassalador da equipe visitante

Mesmo fora de casa, o Liverpool começou no mesmo ritmo dos últimos jogos, pressionando o adversário em busca de abrir o placar e foi premiado pelo esforço ofensivo.

Parecia que o domingo seria um "passeio", já que, com apenas 10 minutos, a equipe vermelha já vencia por 2 a 0. Primeiro, o brasileiro Philippe Coutinho assistiu Sterling, que marcou seu primeiro gol na partida.

Em seguida, o próprio garoto deu passe para Luis Suárez fazer o segundo e chegar a seu 30º tento na liga. Duas coisas já são concretas: Sterling vem em ótima fase; e artilharia da terra da rainha tem dono. Já que o uruguaio tem dez gols a mais que o companheiro Daniel Sturridge, vice-artilheiro do campeonato.

Com um futebol vistoso e eficaz, os Reds levaram a melhor na primeira metade do confronto. Reservando triste emoções para o time da casa.

Segunda etapa movimentada e vitória com muito suor

Mesmo assim, na segunda etapa, o Norwich reagiu rápido. Logo aos 9 minutos, Gary Hooper aproveitou falha do goleiro Mignolet e descontou. Mas Sterling estava impossível: oito minutos depois, ele fez linda jogada, deixou um zagueiro no chão e bateu de esquerda. A bola desviou e enganou o goleiro Ruddy, que nada pode fazer. Um lindo lance do garoto, para alegria da torcida vermelha e do treinador das Reds.

O terceiro gol dos visitantes, porém, não foi o suficiente para fazer o Norwich desistir. Abusando das subidas pela esquerda, o time verde e amarelo diminuiu mais uma vez em uma cruzamento: Martin Olsson centrou, a defesa do Liverpool ficou parada e Robert Snodgrass tocou de nuca para as redes.

Daí em diante, virou jogo de ataque contra defesa, com os donos da casa partindo com tudo para cima do líder, no embalo da torcida. As chances do empate vieram, mas Mignolet se redimiu da falha e fez boas defesas. A melhor delas foi em uma cabeçada do atacante van Wolfswinkel, defendida pelo goleiro belga em seu canto direito.

Mesmo debaixo de uma pressão de bolas aéreas, os Reds conseguiram se segurar e conquistaram mais uma vitória suada. Restam agora mais três "decisões" até o título.

LF