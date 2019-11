Luzenac, time de uma cidade de apenas 551 habitantes, sobe para a Ligue 2

Segundo o censo francês de 2011, a cidade de Luzenac, localizada no departamento de Ariège, mais precisamente na região administrativa de Midi-Pyrénées, tem um modesto número de 551 habitantes. A exploração das minas de talco, um mineral raro, é a atividade econômica que movimenta tal localidade. Agora, não será somente o mineral quem colocará a pequena cidade nos holofotes. O futebol também está enchendo a cidade de orgulho.

O Luzenac Ariège Pyrénées, clube local, garantiu neste último final de semana o inédito acesso à Ligue 2, divisão a qual corresponde ao segundo escalão do futebol francês. A promoção foi confirmada após a vitória por 1 a 0 sobre o Boulogne. O gol da vitória foi marcado pelo meia argelino Ech-Chergui, aos 27 minutos da segunda etapa.

A equipe tem estádio próprio - o Stade Municipal Paul Fédou, cuja capacidade é de 2.400 pessoas, com 400 sentadas -, mas manda seus jogos no Stade du Courbet, que tem capacidade para 5 mil pessoas e se localiza na cidade de Foix, que fica a 35 quilômetros de Luzenac. Paul Fédou, o homenageado no estádio do clube, era o dono da usina de talco da cidade, o "ganha-pão" do lugar.

Faltando cinco rodadas para o encerramento do Championnat National, a terceira divisão do campeonato francês, o Luzenac soma 59 pontos, três a mais que o vice-líder Orléans, e não pode mais ser alcançado pelo Red Star (4º), que tem 43 pontos. O time que fecha a zona de acesso à L2 é o Gazélec Ajaccio, com 50.

A campanha dos blauroge até o momento é digna de aplausos. Em 29 jogos, colecionam 17 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Possuem o melhor ataque da competição, com 44 gols marcados, e a terceira melhor defesa, com 21 tentos sofridos. O saldo, portanto, é de +23 gols, o melhor do torneio.

Os principais jogadores do elenco são africanos. O maior destaque é o atacante camaronês Dona N'Doh, de 27 anos, artilheiro do National com impressionantes 21 gols. N'Doh está no Luzenac desde 2012 e coleciona 28 gols em 53 partidas pelo clube. Já pode se considerar ídolo. O meia argelino Ech-Chergui (28), autor do gol que confirmou o histórico acesso à segunda divisão - em toda a temporada, balançou as redes nove vezes e é o vice-artilheiro da equipe -, é outro africano de destaque.

O capitão é Guy N'Gosso, meia camaronês de 28 anos. Entre os franceses, o principal nome é o atacante Khalid Boutaïbi (26), dono de seis gols. Como pode-se ver, o elenco é bastante jovem e promissor. O treinador é o francês Christophe Pélissier.

Todavia, o profissional mais conhecido do LAP encontra-se fora das quatro linhas, no cargo de diretor-geral de futebol. O dono do posto é ninguém mais e ninguém menos que Fabien Barthez, goleiro da seleção francesa campeã mundial em 1998. Revelado pelo Toulouse, Barthez também jogou por Olympique de Marseille, Monaco, Manchester United e encerrou sua vitoriosa carreira no Nantes. Além de trabalhar na direção-geral do Luzenac, o ex-jogador ainda é membro honorário do clube e já foi até vice-presidente da instituição. O presidente é Jérôme Ducros.

No âmbito histórico, o Luzenac tem uma longa caminhada no futebol: foi fundado em 1936 com a denominação Union Sportive des Talcs de Luzenac, nome que carregou em seu escudo até o ano de 1992 e que representava a força da extração do talco na cidade. De 1992 a 2012, passou a se chamar Union Sportive de Luzenac, até chegar ao atual nome: Luzenac Ariège Pyrénées, uma clara referência aos Pireneus - a cidade de Luzenac fica na região cortada por essas montanhas.

Ainda na questão geográfica, as cidades importantes mais próximas da comuna são Andorra la Vella (65 km), capital do Principado de Andorra, Toulouse (120 km), capital do departamento francês da Alta Garona, e Barcelona (200 km), capital do Estado espanhol da Catalunha.

A Ligue 2 pode não ter a mesma qualidade técnica da Ligue 1, mas certamente terá mais carisma devido à presença do "caçula" Luzenac. A pacata cidade do sul da França ficará mais agitada.