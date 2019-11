Atlético de Madrid x Chelsea, Champions Leagu e

17:50 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Atlético de Madrid e Chelsea, pela Champions League. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

17:48 O jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira (29) no Stamford Bridge. Qualquer empate com gols classifica o Atlético de Madrid.

17:45 Jogo termima empatado sem gols em Madrid. O Chelsea conseguiu o que queria, sair de campo sem sofrer gols e sem a derrota.

51' FINAAAL DE JOGO!!

50' Atlético de Madrid tenta um último cruzamento, mas a defesa do Chelsea afasta.

50' Escanteio para o Chelsea, Courtois fica com a bola.

49' CARTÃO AMARELO PARA DEMBA BA!

48' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! SAI: Willian; ENTRA: Demba Ba

48' Diego Costa arrisca o chute, mas pega mal na bola.

47' Turan chuta da entrada da área, e a bola vai para fora.

46' Gabi levanta para Diego Costa, o atacante cabeceia, e o goleiro defende.

44' Falta para o Chelsea perto da área, David Luiz cobra, e a bola passa por cima do gol.

43' CARTÃO AMARELO PARA MIRANDA!

42' Juanfran cruza, Diego Costa cabeceia, mas a bola bate na defesa.

41' Diego Costa tenta nova bicicleta, mas não acerta a bola.

40' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Raúl Garcá; ENTRA: David Villa

38' Sosa cruza, García cabeceia, e a bola bate na rede por cima do gol.

37' García tem grande chance na área, mas não pega bem na bola.

36' Diego Costa tenta uma bicicleta, mas a bola passa longe do gol.

35' Sosa joga a bola na área, e García cabeceia por cima do gol.

34' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Suárez; ENTRA: Sosa

33' UUUH!! Juanfran cruza, e Turan cabeceia para perto do gol!

31' Cruzamento do Atlético de Madrid, Raúl García cabeceia, mas a bola sobe demais e passa longe do gol.

30' Falta para o Atlético de Madrid, Gabi cobra, o goleiro se estica e espalma.

29' CARTÃO AMARELO PARA GABI!

29' CARTÃO AMARELO PARA MIKEL!

28' Lampard toca com a mão na bola, e os jogadores pedem o vermelho.

27' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! SAI: Terry; ENTRA: Schürrle

25' Terry cai no gramado. Parece que não vai dar para o capitão do Chelsea.

24' Terry sente lesão e está jogando mancando.

23' Escanteio é cobrado, e o goleiro do Chelsea fica com a bola.

20' Juanfran cruza, e a defesa afasta.

18' CARTÃO AMARELO PARA LAMPARD! O meia será desfalque para a partida de volta.

18' Diego Costa recebe cruzamento, mas David Luiz afasta.

17' Gabi cobra a falta na direção de Miranda, mas a defesa afasta.

16' OPA! Juanfran tenta cruzar, e a bola bate no braço de Lampard.

15' Simeone tira de campo o único jogador que conseguia realmente incomodar a defesa do Chelsea.

14' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Diego; ENTRA: Arda Turan

13' Diego chuta de fora da área, e a bola vai para fora.

12' Fernando Torres chuta colocado, e o goleiro defende.

10' Escanteio para o Chelsea, a defesa afasta.

9' Diego se livra da marcação, chuta rasteiro, e o goleiro defende.

7' Escanteio é cobrado, e o goleiro do Chelsea fica com a bola.

7' Atlético de Madrid toca a bola na área, até que Cole acaba com a brincadeiera e joga para escanteio.

5' Bola volta a rolar.

4' David Luiz sente um problema no rosto, e o jogo segue parado.

3' Terry se desentende com os jogadores do Atlético de Madrid após falta de Diego em David Luiz.

1' Lampard chuta de primeira da entrada da área, e Courtois defende.

0' Começa o segundo tempo!!

16:37 Primeiro tempo sem gols. Em instantes, o segundo tempo deste jogão entre Atlético de Madrid e Chelsea. Fique conosco!

49' Final de primeiro tempo!!

47' Filipe Luís levanta na área, e Terry afasta.

46' David Luiz cobra a falta, e a bola bate na barreira.

44' Koke levanta na área, e o goleiro do Chelsea sobe para ficar com a bola.

43' Escanteio para o Atlético de Madrid, Lampard afasta.

42' Falta para o Atlético de Madrid, Gabi levanta na área, e a defesa afasta.

41' Ramires faz lançamento para Fernando Torres, mas Miranda leva a melhor.

40' Diego levanta na área, o goleiro do Chelsea sobe e fica com a bola.

39' OPA! Diego Costa chuta, a bola bate na defesa, e o atacante pede pênalti!!

38' Diego Costa recebe lançamento na área, tenta cabecear para alguém, mas a defesa fica com a bola.

36' Escanteio para o Chelsea, Courtois sobe e fica com a bola.

35' Jogo tenso, as duas equipes adotam cautela, mas o Atlético de Madrid arrisca mais.

33' UUUH!! Mario Suárez chuta de longe, e a bola passa muito perto do gol!

32' Fernando Torres recebe lançamento na área, uma bola fácil, mas não consegue dominar.

31' Koke cobra a falta levantando na área, e a defesa afasta.

29' FALTA PERIGOSA! Mikel empurra Diego na intermediária.

28' Godín afasta mal, a bola quase vai na direção do gol, mas Courtois consegue ficar com a bola.

27' Ramires recebe na ponta direita em ótimas condições, mas chuta mal, para fora. Perde ótima chance!

25' Atlético de Madrid domina a posse de bola, mas o Chelsea está fechadinho na defesa.

23' Raúl García recebe lançamento na área, mas está impedido.

19' Escanteio para o Chelsea, Cahill cabeceia, a bola bate em David Luiz e vai para fora.

18' Filipe Luís cruza, Suárez cabeceia, e a bola vai para fora.

17' Mourinho conversa com Schwarzer e passa uma mensagem de apoio ao novo titular.

16' CONTUSÃO! Goleiro do Chelsea machucou o goleiro e será substituído.

14' Partida é paralisada para o atendimento médico ao goleiro Petr Cech.

12' QUE CHAPÉU! Diego dá um chapéu em David Luiz e sai jogando com categoria!

10' David Luiz cobra falta levantando na área, e a defesa afasta.

8' Diego Costa encara Terry e chega a empurrar o inglês com o corpo. O árbitro vê a cena e repreende os dois.

7' Diego cruza da esquerda, e Cech fica com a bola.

6' Sem chutes para gol no momento.

5' Juanfran recebe lançamento na ponta direita, mas não consegue alcançar a bola.

3' Jogo começa equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque.

1' Cole tenta acionar Willian, mas coloca muita força na bola.

1' Filipe Luís cruza, a bola passa pela área e sai pela lateral.

0' Começa a partida!!

15:44 A torcida do Atlético de Madrid faz um belo mosaico. Jogadores entram em campo, e Torres claramente se emociona por ver a festa da torcida alvirrubra.

15:35 Fernando Torrres enfrentará seu ex-clube no Vicente Calderón pela primeira vez. O atacante do Chelsea foi ovacionado pelo público espanhol durante o aquecimento.

15:30 Teremos seis brasileiros entre os titulares: Diego, Miranda e Diego Costa (naturalizado espanhol) pelo Atlético de Madrid, e David Luiz, Ramires e Willian pelo Chelsea.

14:30 Para o encontro desta terça-feira (22), o nomeado para apitar o confronto é o sueco Jonas Eriksson. O árbitro, de 40 anos, apitou esta temporada cinco jogos da Liga dos Campeões, entre eles o encontro entre Manchester City e Barcelona das oitavas de final, Bayern e Manchester United das quartas de final e os jogos Ajax e Milan, Arsenal e Borussia Dortmund e Juventus e Copenhagen, pela fase de grupos.

14:25 O Estádio Vicente Calderón é o palco do confronto de logo mais entre Atlético de Madrid e Chelsea. O estádio tem capacidade para 55 mil torcedores e promete receber bom público.

14:20 Ex-jogador do Benfica, o zagueiro David Luiz acompanhou de longe a conquista do título português pelo clube, domingo (20), e espera que a festa no Estádio da Luz sirva de inspiração para o Chelsea na Champions League. Na véspera do jogo de ida da semifinal com o Atlético de Madrid, o brasileiro lembrou que a decisão será no estádio do clube de Lisboa. ''Vi as imagens da festa do título do Benfica e fiquei muito feliz pelo clube que eu também amo. Ao ver aquelas imagens é claro que fiquei com vontade de celebrar uma vitória na final da Champions naquele estádio. Para isso, temos de vencer o Atlético de Madrid e só assim podemos disputar esta final. Era um sonho para mim disputar uma final desta competição, realizei esse sonho em 2012, mas tenho a mesma fome de vencer o troféu este ano'' - disse o zagueiro.

14:17 Contratado pelo Chelsea há pouco mais de três anos por 51,5 milhões de libras (R$ 190,7 milhões, atualmente), Fernando Torres está em baixa no clube inglês e começa a ter seu nome ventilado na imprensa europeia como um dos atletas que estarão disponíveis na próxima janela de transferências. Apesar disso, o atacante garantiu que ainda não parou para pensar em seu futuro. ''Nesta altura só penso jogo a jogo. Não penso no que pode acontecer daqui a um mês. Tenho mais dois anos de contrato e esse é o futuro'' - declarou ao jornal "El Mundo".

14:15 Em relação ao interesse do Chelsea no atacante espanhol Diego Costa, o técnico do Atlético de Madrid disse não estar surpreso com o interesse e deu a entender que será difícil manter o centroavante na próxima temporada. ''Não me surpreende que uma equipa poderosa como o Chelsea, com todas as possibilidade de comprar um jogador como Diego Costa, pense nele, porque é um jogador diferente e está em um grande momento.''

14:13 O goleiro do Atlético de Madrid, Thibaut Courtois, vive um dilema nos dias que antecedem o confronto de sua atual equipe contra o Chelsea, clube que detém seus direitos econômicos. Porém, apesar de considerar o time inglês favorito no duelo, ele confirma que torcerá para os comandados por Diego Simeone. "Para mim, o fato de enfrentar Chelsea, é algo especial, pois mesmo estando no Atlético, o Chelsea é o meu clube também. É melhor não pensar muito sobre isso embora queira jogar como sempre faço, já que se eu começar a pensar: “Oh , é melhor eu ter cuidado”, então eu vou acabar jogando mal.”, disse o goleiro ao site oficial da Fifa.

14:10 FIQUE DE OLHO: Harzard, meia do Chelsea. Mesmo sendo dúvida por conta de lesão muscular, o belga viajou com a delegação inglesa para Madrid. Ele é o grande destaque da equipe nesta temporada.

14:07 FIQUE DE OLHO: Diego Costa, atacante do Atlético de Madrid. Após lesão na partida contra Getafe, pelo Campeonato Espanhol, o atacante é presença confirmada para o duelo contra o Chelsea.

14:05 Já pelo duelo dos técnicos, Mourinho venceu três de seus quatro jogos contra o Atlético de Simeone, quando ainda treinava o Real Madrid, perdendo a outra partida.

14:04 No duelo dos goleiros, Courtois defendeu 82,1% dos chutes contra o gol do Atlético, enquanto Petr Cech parou 76,7% dos chutes.

14:03 Esta será a sétima participação do Chelsea em semifinais da Champions League desde 2003/2004, número só igualado pelo Barcelona no mesmo período.

14:02 O Atlético de Madrid têm a melhor defesa da Champions League até o momento, com apenas cinco gols sofridos em dez partidas. É também o único invicto a chegar às semifinais (8 vitórias e 2 empates)

14:00 Foram marcados 13 gols nos encontros entre Atlético de Madrid e Chelsea. Os espanhóis venceram duas de suasúltimas três partidas contra ingleses em competições europeias.

13:58 O último confronto entre Atlético de Madrid e Chelsea ocorreu no dia 31/08/2012. Naquela partida, os ingleses golearam os espanhóis por 4 a 1 e faturaram a Supercopa da Europa em 2012.

13:57 O Chelsea está invicto há 15 jogos contra equipes espanholas (6 vitórias e 9 empates). A última derrota foi para o Barcelona ainda em fevereiro de 2006. Nas últimas quatro visitas à Espanha, voltou a Londres com um empate.

13:55 Atlético de Madrid e Chelsea se enfrentaram em três oportunidades por torneios da UEFA, sendo dois pela Champions League e um pela Supercopa da Europa: uma vitória para cada, e um empate.

13:53 Para a partida, o Chelsea terá muitos problemas. Samuel Eto’o, que sentiu um incômodo no joelho, sequer viajou com o grupo. Já Eden Hazard, grande destaque do time na temporada, está em Madri, mas é dúvida. O belga sente lesão na coxa. Ivanovic está suspenso e não poderá defender os Blues.

13:50 Atlético de Madrid só terá apenas um desfalque para o grande confronto contra o Chelsea. O meia Arda Turan, que sentiu lesão na virilha é dúvida e pode aparecer no banco de reservas.

13:48 Embora Morinho encare o seu quinto confronto nas semifinais, o Atlético de Madrid sustenta um tabu incrível: nunca perdeu em seus domínios. Em nove partidas, cinco vitórias e quatro empates.

13:46 Diego Simeone, treinador dos “Colchoneros”, pediu aos torcedores do Atlético de Madrid que aplaudam Torres. Uma solicitação difícil de se cumprir. O clube de Madrid não chega a uma decisão da competição desde o distante 1974, quando o Bayern de Munique o goleou por 4 a 0.

13:44 Do outro lado, com a camisa do Chelsea, estará o atacante Fernando Torres, da seleção da Espanha, artilheiro do Atlético, entre 2001 e 2007 e, mesmo assim, cedido ao Liverpool, outro clube britânico, em Março de 2008, por mais de R$ 120 milhões, transferência de valor recorde naquela época. O Atlético de Madrid admitiu que se desfez do atleta por necessitar do dinheiro. Pior, para Torres, em 2011 o Liverpool o mandaria de volta ao clube inglês por menos da metade.

13:42 Tiago Mendes, lusitano, foi escolhido por José Mourinho, outro português, hoje o treinador do Chelsea, para integrar o seu elenco em 2004 – e, mesmo após realizar excelentes apresentações, acabou grosseiramente desprezado pelo compatriota.

13:40 O goleiro Courtois, de nacionalidade belga, pertence ao Chelsea, que só permitiu a sua presença na meta do rival ibérico depois que a UEFA exigiu ao clube britânico que não tentasse impedir a sua escalação.

13:38 "Tenho um trabalho inacabado com o Chelsea na Liga dos Campeões. Deu meu melhor, sempre sou assim, mas às vezes você ganha e às vezes você perde. Na semifinal que disputei pelo Chelsea (em 2007, diante do Liverpool), eu perdi nos pênaltis, e isso aconteceu porque eles acertaram mais cobranças que nós", declarou o técnico.

13:37 Se o momento no Atlético de Madrid não poderia ser melhor, a situação do Chelsea é completamente oposta. No final de semana, a equipe perdeu em casa para o Sunderland, lanterna do Campeonato Inglês, e viu o Liverpool disparar na liderança da competição. Entretanto, José Mourinho não esconde que carrega nos ombros a responsabilidade de buscar o título da Champions League para o Chelsea. Pelo time londrino, o português nunca conquistou a competição, que já venceu pelo Porto e pela Internazionale.

13:35 "Não estamos pensando em qualquer outro jogo que não seja este. Conhecemos nossos pontos fortes e nossas fraquezas. Vamos tentar tirar vantagem das virtudes e disfarçar nossos pontos fracos. A preparação é o que conta. É uma semifinal e será um jogo apertado, decidido em pequenos detalhes. Trabalho em equipe será fundamental para trazer à tona qualidades individuais que decidem jogos. Quem fizer isso melhor, vencerá este jogo de ida", avisou o comandante.

13:34 Apesar dos números recentes, o time de Diego Simeone, que deixou para trás o Barcelona nas quartas de final, mantém os pés no chão. Com seu estilo sul-americano de entrega nos jogos, o treinador ressaltou seu time irá priorizar o trabalho coletivo e que vê muito equilíbrio entre as equipes.

13:32 Diante de sua torcida, o surpreendente Atlético de Madri abre as semifinais da Champions League nesta terça-feira (22), ás 15h45 (de Brasília), recebendo o Chelsea. Em grande fase, os colchoneros são líderes do Campeonato Espanhol e não perdem há 13 jogos, entre o torneio nacional e a fase final da competição europeia.

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético de Madrid x Chelsea, pela Uefa Champions League 2013/2014, partida a ser disputada às 15h45, no Vicente Calderón.