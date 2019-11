Surpresa da competição, Atlético de Madrid enfrenta o Chelsea buscando uma vaga na decisão

Sensação do futebol europeu na temporada, o Atlético de Madrid está muito próximo de sentir o sabor de estar numa final de Uefa Champions League, após longos 40 anos. Na ocasião, o time de Madri amargou um vice-campeonato ao perder para o Bayern de Munique na decisão. Para derrubar o tabu, os Colchoneros terão pela frente o Chelsea, comandado por José Mourinho. Este, o único técnico a chegar a oito semifinais do maior torneio de clubes da Europa.

Depois de eliminar um dos favoritos do torneio, o Barcelona, o Atléti vem mantendo uma incrível liderança no Campeonato Espanhol. De mero coadjuvante de Barça e Real, ao respeito de fãs e rivais dentro do cenário do futebol europeu.

Emprestado ao Atlético desde 2011, Courtois foi o grande personagem do pré-jogo. Ex-jogador do Genk, foi contratado pelo Chelsea no mesmo ano em que passou a servir ao time de Madri, ele afirmou que confia nos companheiros de time e que não teme o favoritismo do time de Londres:

“É especial para mim, pois estou no Atlético, mas o Chelsea também é meu time. É melhor não pensar muito e jogar como sempre, porque se penso: ‘Tenho que ter cuidado com o que faço’, jogarei mal. Quero ganhar títulos aqui, e nestes dois jogos serei do Atlético. Mas nos demais também sou do Chelsea e espero que ganhem a Premier League".

Último confronto entre as equipes terminou em título espanhol

No último confronto entre as equipes, Chelsea e Atlético de Madrid se enfrentaram pela Supercopa da Europa em 2012. Partida ficou marcada pelo hat-trick de Falcao Garcia. O Atlético nunca perdeu em casa quando recebeu um clube da Terra da Rainha, ganhando em 5 oportunidades e empatando 4 vezes. Em 21 confrontos com times ingleses, são 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Dono da melhor defesa da competição, sofreu cinco gols em dez jogos.

“Cholo” Simeone escreve sua história no clube como jogador e técnico

Com um time caracterizado pela defesa consistente, formada pelos zagueiros sul-americanos Godín e Miranda, o líder do campeonato espanhol também demonstrou ser ótimo no setor ofensivo. Com referências de Arda Turan e Diego Costa (artilheiro do time na competição com 7 gols), o elenco vem mostrando outras boas surpresas, como Koke (autor do gol da classificação contra o Barcelona), David Villa, Adrián, Diego (ex-Santos) e Cebolla Rodríguez. Nesta temporada, o Atlético de Madrid de Simeone é um time sólido, que sabe usar muito bem as bolas paradas. Para muitos, “Cholo” deu a um time europeu a cara de um time de Libertadores da América. Ele é um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipe na temporada.

Em entrevista coletiva antes da partida, Diego Simeone deixou de lado os elogios para sua equipe e manteve o foco na decisão que está por vir.

"Elogios e ovações vamos deixar para o fim da temporada. Esta equipe está crescendo e vai continuar crescendo até ao final da temporada. Acho que até pode haver jogadores melhores do que os nossos nos times rivais, mas há poucos com a mesma ilusão e vontade de ganhar do que a gente", concluiu.

Perguntado sobre a interferência de José Mourinho nas equipes que dirige, o "Cholo" citou algumas semelhanças táticas, mas lembrou que o vencedor será aquele que estiver melhor coletivamente.

"É verdade existem várias semelhanças entre os dois times. O Atlético de Madrid é o time que sofre menos gols no Campeonato Espanhol e o Chelsea tem a defesa menos batida da Premier. O Chelsea é um rival muito preparado com um treinador muito bom e experiente, mas o Atlético só depende de si mesmo. Sabemos quais são as nossas virtudes e os nosso defeitos. Por isso acho que o time que trabalhar melhor coletivamente é aquele que vai encontrar uma forma de resolver o jogo individualmente", afirmou.