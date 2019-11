Em Madri, Chelsea inicia disputa contra o Atlético por uma vaga na final da Champions League

Os dois últimos campeões da Uefa Europa League se encontram nesta terça-feira (22), no Estadio Vicente Calderón para chegar à final da Uefa Champions League. O primeiro confronto terá mando do Atlético de Madrid, que sonha com o título inédito, enquanto o Chelsea sediará o jogo da volta em Londres.

Chega a hora da verdade para ambos os times. Os donos da casa, líderes do Campeonato Espanhol, terão a chance de sacramentar a melhor fase em toda a história do clube. Já os visitantes depositam todas as fichas na competição continental, afinal, estão praticamente fora da briga pelo título da Premier League.

Esta será a sétima semifinal da Uefa Champions League disputada pelos Blues, em onze participações no torneio de clubes mais importante do planeta. Contra clubes espanhóis, o Chelsea já disputou 27 partidas em competições internacionais, somando nove vitórias, quatro empates e uma derrota.

Para o técnico José Mourinho será a quinta semifinal consecutiva e um retorno para a cidade que foi sua casa por três anos. Mas o Chelsea não terá vida fácil em Madri, porque o Atlético vem voando na temporada e está brigando pelos títulos nacional e da Champions League.

“Eu não estou aqui para falar das qualidades do Atlético. Eu fiz isso com meus jogadores ontem, fiz hoje e farei amanhã e só com meus jogadores preciso falar sobre meus pensamentos com relação ao adversário. Claro que nenhum time chega na semifinal de uma Uefa Champions League sem ser um bom time e eles não são exceção", destacou o comandante do time londrino.

José Mourinho terá quatro problemas para escalar o Chelsea na partida de amanhã. Trata-se dos já conhecidos desfalques Nemanja Matic e Mohamed Salah, que não podem atuar pelos Blues nesta edição do torneio. Enquanto isso, Branislav Ivanovic está suspenso e Samuel Eto’o está com uma lesão no joelho. No lugar do camaronês, deve entrar Fernando Torres, ex-jogador dos colchoneros e que pode enfrentar seu antigo clube pela primeira vez no Vicente Calderón.

Apesar da grande possibilidade da entrada de Fernando Torres entre os onze titulares, Demba Ba também está na briga. Por isto, o treinador português afirmou que só vai decidir esta questão minutos antes de a bola rolar em Madri.

"Não estou dizendo que Fernando Torres vai começar, mas ele nunca se esconde, e todo dia que falamos sobre futebol espanhol ele fala como torce pro Atlético, e não tenho dúvidas que os minutos em que ele estará em campo amanhã, ele fará o melhor pelo Chelsea porque é um grande profissional", enfatizou.

Blues em busca do bicampeonato

O sorteio colocou frente a frente, o vice-líder do campeonato inglês e o líder do espanhol, que surpreendeu a todos eliminando o Barcelona nas quartas de finais. Os ingleses chegaram à última partida em condições desfavoráveis – tendo perdido o jogo de ida por 3 a 1 – mas, jogando bem e com gol salvador do senegalês Demba Ba, conseguiram a classificação.

No último compromisso, em jogo válido pela 35ª rodada do campeonato inglês, o time de Londres decepcionou e foi derrotado pelo lanterna Sunderland por 2 a 1, mesmo jogando em Stamford Bridge. O resultado praticamente tirou a equipe da briga pelo título inglês. Agora, o objetivo dos Blues é focar as atenções na liga dos campeões.

O volante Ramires, que foi decisivo nas semifinais da competição na temporada 2011/2012 – conquistada pelo Chelsea –, e retorna à equipe titular contra o Atlético, falou das dificuldades que seu time encontrará em Madri.

“O Atlético eliminou o Barcelona, que é sempre tido como grande favorito das competições que disputa, e nós revertemos um placar que poucos acreditavam diante do PSG. Acredito que serão dois jogos muito disputados entre duas equipes muito aguerridas”, destacou.