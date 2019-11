Bayern e Real Madrid iniciam as semifinais da Uefa Champions League

Um Santiago Bernabéu completamente lotado será o palco, nesta quarta-feira (23), às 15h45 (horário de Brasília), do primeiro confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Um clássico europeu muito aguardado pelos ingredientes que envolvem a partida, além da natural ansiedade pela disputa da vaga para a decisão: o time espanhol reencontra a equipe que o eliminou há dois anos, na mesma fase da competição, e também revê o técnico Pep Guardiola, rival da época em que dirigia o Barcelona, entre 2008 e 2012.

Para os críticos mais severos, a fase atual do Bayern de Munique é a pior na atual temporada. Mesmo com o título da Bundesliga conquistado por antecipação, os comandados de Pep Guardiola ainda têm muito a provar à mídia. A oportunidade diante do Real Madrid, possivelmente o time que vem apresentando o melhor futebol nos dias atuais, é ótima para silenciar as críticas.

Em meio a rastros de turbulência, os alemães vão fazer um jogo que muitos consideram como a final antecipada da liga dos campeões. Por outro lado, o confronto entre Atlético e Madrid e Chelsea, válido pela outra perna das semifinais, não deve ser desprezado. Pois, trata-se de quatro grandes equipes do velho continente.

Real com o retorno do melhor do mundo

A torcida merengue tem duas preocupações. Nesta terça-feira (22), o galês Gareth Bale, herói da conquista da Copa do Rei ao marcar um golaço na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, semana passada, não se concentrou com a equipe por causa de uma forte gripe e virou dúvida na véspera do jogo.

Após passar quatro jogos fora da equipe por uma lesão muscular, o astro Cristiano Ronaldo treinou normalmente e deve estar entre os onze titulares que começarão o jogo diante do Bayern.

"Cristiano treinou bem nos últimos dias. Amanhã (quarta-feira, dia 23) faremos outro teste com ele, para estarmos seguros, depois tomaremos a decisão. Todos estamos confiantes de que ele vai jogar sem problemas, mas se houver risco de recaída, ele não jogará. A eliminatória não vai se decidir amanhã", declarou o técnico do Real, Carlo Ancelotti.

A lembrança da derrota nos pênaltis na semifinal de 2012, no Santiago Bernabéu, que fez a torcida alemã apelidar o Bayern de "a fera negra de Madri" não incomoda o treinador italiano.

"Nós não fazemos jogos mentais. Podem ser a fera negra de Madri mas não para mim, que nunca perdi qualquer partida contra eles", afirmou o treinador.

O time merengue ataca no 4-3-3 tradicional. Carvajal avança pouco, assim como Marcelo – sim, ele anda mais moderado e, quando joga Coentrão, a situação fica ainda mais segura. No meio, Xabi faz quase o papel de um “box-to-box”, distribuindo o jogo recorrentemente para Modric e Di María, que são os responsáveis pela armação. No ataque, por fim, Cristiano, Benzema e Bale se movimentam e trocam de posição a todo momento; arriscam muitos chutes de fora da área.

Bayern quer mostrar que ainda é o rei do continente

Para afastar o fantasma da má fase, os Bávaros precisarão neutralizar o fortíssimo elenco madridista, que contará com o retorno do melhor jogador do planeta. Após ficar de fora da final da Copa do Rei, onde o Real venceu o Barcelona e se sagrou campeão, Cristiano Ronaldo volta ao time titular exatamente contra o Bayern.

Como escudo, o time alemão tem o ótimo retrospecto do treinador Pep Guardiola jogando no Santiago Bernabéu; o treinador espanhol ainda está invicto atuando em Madri - somando sete vitórias e dois empates -, mas precisará de mais do que sorte para continua na defesa do título.

Os Bávaros vinham de três jogos consecutivos sem vencer no campeonato alemão, até que, no último fim de semana, venceu o lanterna Eintracht Braunschweig pela 31º rodada da Bundesliga. Nas três partidas sem vitória, foram um empate contra o Hoffenhaim e duas derrotas para Augsburg e Borussia Dortmund, respectivamente.

A equipe contará com os retornos de Javi Martinez e Bastian Schweinstaiger, que ficaram de fora do segundo jogo diante do Manchester United por suspensão. Por outro lado, o corato Mario Mandzukic levou o terceiro amarelo contra os Diabos Vermelhos e está do primeiro jogo da semifinal.

O time de Pep domina e vai seguir dominando seus adversários, assim como era o Barcelona. Portanto, no papel pode e até ser um 4-2-3-1 “simples”, mas no campo de jogo é bem mais um 2-3-4-1, com Neuer; Boateng e Javi Martínez; Kross, Schweinsteiger e Lahm; Alaba, Ribéry, Robben e Rafinha; Müller. Obviamente, os nomes podem mudar, mas o sistema utilizado é este – variando para o 2-2-5-1.

Os laterais, no esquema de Pep e quando o Bayern tem a bola, obviamente, muitas vezes avançam mais do que os próprios wingers (Ribéry e Robben), por isso não considerado um 4-2-3-1. Boateng e Dante ficam atrás; Kroos, Schwein e Lahm formam uma espécie de “trio de volantes”, com Rafinha aberto pela direita, Robben e Ribéry mais para o meio, e Alaba na esquerda; na frente, Müller fez o papel de falso nove.

Histórico Bayern x Real

No último encontro as equipes, válido pela semifinal da Liga dos Campeões na temporada passada, duas vitórias por 2 a 1 para ambos os lados. Na primeira, em Munique, os Bávaros triunfaram, enquanto o Real respondeu na mesma moeda no segundo jogo, resultado: disputa de pênaltis. Nas penalidades, o Bayern teve mais precisão nas finalizações e avançou à final.

Com tantos embates que prezaram pelo equilíbrio, a maior goleada foi por 4 a 1, placar que o Bayern já conseguiu repetir duas vezes na Champions League. Primeiro em 1987, quando goleou os madridistas impiedosamente. Depois em 2000, quando Scholl, Élber e Zicler (Duas vezes) foram os nomes da goleada no Olympiastadion, em Munique.

