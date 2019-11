Real Madrid x Bayern de Munique, Champions Leagu

Crônica: Com gol de Benzema, Real Madrid vence Bayern e abre vantagem na Champions League

17:45 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogo conosco! Em instantes, a crônica de Real Madrid 1 a 0 Bayern de Munique estará disponível em nosso site. Boa tarde, até a próxima!

17:40 O Real Madrid consegue a vitória e, melhor ainda, não sofrer gols em casa. A volta será realizada na próxima terça-feira, na Allianz Arena. (Foto: Uefa)

94' Apita o árbitro! Final de jogo em Madrid! Real Madrid 1 a 0 Bayern de Munique!

93' Pressão do Bayern nestes minutos finais!

91' Müller gira, tenta chutar, e é travado por Xabi Alonso. Pede pênalti, mas o árbitro manda seguir!

90' Benzema recebe na área, mas não consegue dominar e deixa a bola escapar.

89' Quatro minutos de acréscimos em Madrid!

84' Götze aparece livre na área, chuta, mas Casillas defende!!!

83' Posse de bola: 65% para o Bayern de Munique, 35% pro Real.

81' Última alteração no Real Madrid. Entrou Illarramendi e saiu Isco.

80' QUASE! Müller recebeu na entrada da área chutou forte, mas pra fora!

73' O Bayern mexeu pela última vez! Entrou Müller e saiu Schweinsteiger.

71' Mexida dupla no Real Madrid! Entraram Varane e Bale e saíram Pepe e Cristiano Ronaldo.

70' Entrou Gotze e saiu Ribery, no Bayern!

68' Modric chuta de longe, e Neuer defende novamente!

65' Entrou Martínez e saiu Rafinha no Bayern!

61' Real tenta cruzamento, Benzema se preprara para cabecear, mas a defesa afasta.

59' Falta para o Bayern, a bola é levantada na área, e a defesa joga para escanteio.

58' Cartão amarelo para Isco, por ter colocado a mão na bola.

56' Bale vai para o aquecimento, a torcida grita o nome do galês, e o jogador retribui o carinho com aplausos.

54' Robben avança pela ponta direita, demora a cruzar, mas consegue o escanteio.

51' Carvajal sente dores no rosto e cai. Em uma dividida, Alaba acerta sem querer o rosto do lateral espanhol.

49' Di María levanta na área, e Neuer fica com a bola

47' O brasileiro naturalizado português deixa o campo. É algum problema no tornozelo.

46' Pepe sobe para cabecear dividindo com Robben e sente lesão.

45' Recomeça o segundo tempo em Madrid!

16:35 O Bayern foi melhor que o Real nesta primeira etapa, com ampla posse de bola. Mas, em um contra-ataque, os merengues conseguiram chegar ao gol com Benzema, aos 19 minutos. (Foto: Twitter)

45+1' Apita Howard Webb! Intervalo de jogo no Santiago Bernabéu! Real Madrid 1 a Bayern de Munique!

45' Cristiano Ronaldo recebeu de Carvajal e chutou, mas Boateng colocou a perna pra afastar!

44' Um minuto de acréscimos em Madrid.

40' PERDEU!! Di Maria recebeu o cruzmento de Coentrão e, sozinho, isolou a bola, na frente de Neuer!

39' Rafinha lançou Lahm, que finalizou rasteiro na saída de Casillas, mas a bola foi pra fora.

37' Ribery faz jogada pela esquerda e toca para Robben, que chega chutando, mas Xabi Alonso afastou.

34' Robben escapa e tenta finalizar com a esquerda, mas, desequilibrado, mandou pra longe.

33' Robben tenta o cruzamento na área, mas Casillas fica com a bola.

29' Robben cruzou e Mandzukic cabeceou, mas a bola foi pra longe.

25' QUASE! Benzema recebe e cruza de primeira para Cristiano Ronaldo, que, também de primeira, manda pro gol, mas pra fora! Lance de muito perigo dos merengues!

23' Dante subiu no terceiro andar para escorar o escanteio de Robben, mas Casillas fez a defesa sem maiores problemas.

22' Di Maria recebeu de Benzema e chutou de fora da área, mas Neuer fez a defesa sem sustos.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Real Madrid! Em contra ataque rápido, Fábio Coentrão cruza rasteiro da esquerda e Karim Benzema, por tràs da zaga, abre o placar no Bernabéu! 1 a 0 para os merengues!

17' QUASE! Mandzukic escorou e Kroos chegou com tudo pra marcar, mas Pepe travou!

15' Benzema recebeu de Isco na área, mas o árbitro marcou o impedimento do francês.

13' UUUUUUH! Robben pega a sobra na entrada da área e manda o chute forte, à direita de Casillas!

11' Alaba tenta o cruzamento por baixo, mas Carvajal põe o pé na frente e cede o escanteio.

9' Jogo bastante truncado. Bayern toca a bola no meio de campo. Real Madrid fechado no campo de defesa.

5' Kroos lançou Robben, que cruzou na área, mas não encontrou ninguém. O árbitro Howard Webb, contudo, marcou o impedimento do holandês.

4' Escanteio pro Bayern, Pepe sobe mais alto e afasta!

2' Jogo equilibrado nestes primeiros minutos. Bayern tenta sair pro ataque.

0' Saída foi da equipe da casa.

15:45 Apita Howard Webb! Bola rolando para Real Madrid x Bayern de Munique! Acompanhe conosco!

15:42 Equipes no gramado! Jogadores perfilados para o hino da Uefa Champions League!

15:40 Imagens do estádio Santiago Bernabéu! Torcida merengue lotando o palco para o duelo que começa já já! (Foto: Divulgação/UEFA)

15:35 Dos 32 gols do Real Madrid nesta Champions League, o trio Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo marcou 23 (72%). É o melhor ataque do mundo? (Foto: Divulgação/Real Madrid)

15:30 Real Madrid vem para sua quarta semifinal seguida na Champions League. Na história da competição, nunca um time caiu nesta fase 4 vezes seguidas. Todos os jogos do Real no mata-mata desta Uefa Champions League foram contra alemães: 2 vitórias contra o Schalke 04 (6x1; 3x1), uma vitória (3x0) e uma derrota (2x0) contra o Borussia Dortmund.

15:25 15 minutos para o jogo! A única vez que o Real Madrid eliminou o Bayern de Munique em semifinais de Uefa Champions League, foi em 2000, quando jogou a ida em casa e a volta em Munique, como acontecerá agora. O Bayern é o único time na história das competições europeias que conseguiu fazer 4 gols no Real Madrid jogando fora de casa (4 a 2, 29/02/2000).

15:20 FIQUE DE OLHO! Frank Ribéry é o jogador que mais criou chances de gol na Uefa Champions League 2013/14. Ao todo, foram 30, tendo marcado três vezes.

15:15 FIQUE DE OLHO! O artilheiro do Real Madrid e da competição europeia, com 14 gols, vai pro jogo! Cristiano Ronaldo é o nome da fera! (Foto: Twitter/Real Madrid)

15:10 Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrão; Xabi Alonso, Modric, Di María, Isco, Cristiano Ronaldo; Benzema. No banco de reservas: Diego López, Varane, Marcelo, Casemiro, Illarramendi, Bale, Morata.

15:05 Saíram as escalações! Bayern de Munique: Neuer; Rafinha, Dante, Boateng, Alaba; Lahm, Schweinsteiger; Kroos, Robben, Ribery; Mandzukic. No banco de reservas: Raeder; Zingerle, Martínez, Pizarro, Götze, Weiser, Müller.

15:00 'Recorde' tornou-se palavra de rotina no Bayern de Munique. A cada partida, novos números são escritos na história dos campeões mundiais. Na 31ª rodada da Bundesliga, foi a vez dos atacantes Claudio Pizarro e Mario Mandzukic fazerem a diferença. O goleiro Lukas Raeder também foi destaque ao dar assistência para gol do croata e o time ainda bateu recorde mundial ao realizar a 250ª partida de casa cheia. Confira mais: Bayern de Munique aumenta coleção de recordes em jogo contra o Braunschweig

14:55 O Bayern de Munique sofreu para conseguir a vitória por 2 a 0 contra o Eintracht Braunschweig nesse sábado (19). Os adversários impuseram uma forte marcação e os gols só vieram nos 15 minutos finais. O técnico Pep Guardiola admitiu a dificuldade da partida e destacou o esforço de sua equipe. “Braunschweig jogou com um muito coração e paixão, por isso não foi fácil. Nós lutamos. Na segunda parte controlamos melhor o encontro. Nós ganhamos e ficamos satisfeitos por isso", declarou logo após a partida. LEIA MAIS: Pep Guardiola elogia Braunschweig: "Jogou com o coração"

14:50 Para a partida de logo menos, Carlo Ancelotti não terá à disposição Arbeloa, Jesé e Khedira. Todo o resto do elenco, foi convocado pelo italiano. No Bayern, Guardiola terá todo o seu elenco disponível, exceto pelo zagueiro Holger Badstuber, desde 2012 lesionado e Hojbjerg, que não jogará devido ao falecimento de seu pai, vítima de um câncer no estômago.

14:45 Gripado, o galês Gareth Bale não se concentrou com a equipe merengue para o duelo de logo menos, contra o Bayern de Munique. O jogador de 100 milhões de euros foi relacionado para a partida, mas ficou em casa se preparando para o jogo. Nesta terça-feira (22), o meia ficou fora do treino de reconhecimento do gramado do estádio Santiago Bernabéu, assim como já havia sido desfalque na atividade de segunda-feira. Se o galês não atuar, o técnico Carlo Ancelotti poderá ser obrigado a escalar o Real sem os dois principais jogadores, já que Cristiano Ronaldo, ainda em fase final de processo de recuperação de lesão muscular, não está confirmado para a partida. (Foto: Getty Images)

14:40 Para o duelo, Carlo Ancelotti afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (22), que Cristiano Ronaldo treinou bem nos últimos dias, mas declarou também que o jogador só entrará em campo daqui a pouco, diante do Bayern de Munique, se estiver 100%. "Cristiano está bem, treinou muito bem nos útimos dias, mas só entrará em campo amanhã se estiver completamente recuperado. Não quero arriscar de perde-lo pro restante da temporada", concluiu. (Foto: Getty Images)

14:30 Os laterais, no esquema de Pep e quando o Bayern tem a bola, muitas vezes avançam mais do que os próprios wingers (Ribéry e Robben). Boateng e Dante ficam atrás; Kroos, Schweinsteiger e Lahm formam uma espécie de “trio de volantes”, com Rafinha aberto pela direita, Robben e Ribéry mais para o meio, e Alaba na esquerda; na frente, Müller fez o papel de 'falso nove'. Ainda com o Bayern tendo a posse da bola, muitas vezes Lahm avança. Com isso, Schweinsteiger fica na “contenção” apenas com Kroos; Robben se desloca para o meio, com um legítimo camisa 10, tendo Lahm e Rafinha pela direita e Ribéry e Alaba pela esquerda; Müller segue como falso nove.

14:25 O time de Guardiola domina e vai seguir dominando seus adversários, assim como era o Barcelona. Portanto, no papel pode e até é um 4-2-3-1 “simples”, mas no campo de jogo é bem mais um 2-3-4-1, com Neuer; Boateng e Javi Martínez; Kross, Schweinsteiger e Lahm; Alaba, Ribéry, Robben e Rafinha; Müller (escalação utilizada na partida de ida das quartas-de-final, contra o United). Obviamente, os nomes mudam, mas o sistema utilizado por Pep é este – variando para o 2-2-5-1.

14:20 Pep Guardiola alterou a forma de jogar do Bayern de Munique, assustando uma grande quantidade de admiradores e torcedores do próprio clube bávaro, como também criou um novo desenho tático: 2-3-4-1, que varia para o 2-2-5-1. A verdade é que muitos podem dizer que é um 4-2-3-1 simples, mas nada é simples quando se trata do ex-treinador do Barcelona.

14:15 Já defendendo, o Real Madrid usa um 4-4-2 que conhecemos muito aqui no Brasil. Gareth Bale volta e fecha o lado direito da defesa, ajudando Carvajal; Modric recua e forma dupla de volantes com Alonso; Di María fecha o lado esquerdo da defesa. Ronaldo e Benzema esperam à frente.

14:10 Real Madrid ataca no 4-3-3 tradicional. Carvajal avança pouco, assim como Marcelo e, quando joga Coentrão, a situação fica ainda mais segura. No meio, Xabi faz quase o papel de um “box-to-box”, distribuindo o jogo recorrentemente para Modric e Di María, que são os responsáveis pela armação. No ataque, por fim, Cristiano, Benzema e Bale se movimentam e trocam de posição a todo momento; arriscam muitos chutes de fora da área.

14:05 A lesão de Khedira foi outro fator significante que ocorreu para que esse 4-3-3 de hoje fosse consolidado. Ao invés de colocar um volante na posição do alemão, Ancelotti optou por Di María e, atuando por ali, o argentino vive atualmente a melhor fase de sua carreira, formando um trio mais que talentoso com Xabi Alonso e Modric. A defesa é praticamente a mesma: Casillas, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo ou Coentrão. E o ataque segue tendo Cristiano Ronaldo e Benzema, agora, aliados ao “Príncipe madridista”.

14:00 Com a contratação multimilionária de Gareth Bale (91 milhões de euros), Carlo Ancelotti se viu obrigado à colocar Di María no banco de reservas. Era o natural e o certo a se fazer. Mas muita coisa aconteceu desde então; Özil, que era tido como titular absoluto, por exemplo, ao ver que Isco – outro contratado de Florentino Pérez – estava se saindo melhor na pré-temporada e, com isso, ganhando sua posição na equipe titular, simplesmente pediu para sair e rumou para o Arsenal, com o pretexto de que Ancelotti não confiava nele.

13:55 Se no papel as equipes não mudaram muito, no jeito de jogar houve uma revolução. José Mourinho e Jupp Heynckes não comandam mais as equipes, foram substituídos por Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, respectivamente. Tanto o italiano, quanto o espanhol, mudaram consideravelmente os sistemas táticos das equipes: o Real Madrid passou do 4-2-3-1 para o 4-3-3 clássico, enquanto que o Bayern foi do mesmo 4-2-3-1 para um sistema muito parecido com o Barcelona de Guardiola.

13:50 Naquela oportunidade, a formação titular do Real Madrid foi: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Khedira, Xabi Alonso e Mesut Özil; Cristiano Ronaldo, Di María e Benzema. Já a do Bayern: Neuer; Lahm, Boateng, Badstuber e Alaba; Gustavo, Schweinsteiger e Kroos; Ribéry, Robben e Gomez.

13:45 Como já citado, o último encontro entre as equipes, no dia 25 de abril de 2012, ocorreu no Bernabéu e a equipe mandante venceu por 2 a 1, com direito a dois gols de Cristiano Ronaldo antes dos 15 minutos iniciais. No entanto, como na partida da semana anterior, realizada na Allianz Arena, em 17 de abril, o resultado de 2 a 1 também prevaleceu, só que para o Bayern, o confronto foi para a prorrogação e, sem gols de ambas as partes, a eliminatória teve de ser decidida nos pênaltis, com vitória dos bávaros.

13:40 A partida de hoje é importantíssima para ambas as equipes. Talvez, muito mais para o Real Madrid, que joga em seu estádio, o Santiago Bernabéu. O time merengue quer se vingar das semifinais da Champions League de 2012, onde acabou sendo eliminado pelos bávaros, nas disputas de pênaltis. O duelo de hoje, marca a 11ª vez que Real x Bayern sen enfrentam em eliminatórias da maior competição europeia, sendo, ao todo, 20 partidas. No geral, o clube bávaro leva vantagem, tendo 11 vitórias contra sete dos blancos – outras duas partidas terminaram empatas. O Bayern também leva vantagem no número de classificações: seis, contra, consequentemente, quatro do Real.

13:30 Boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão da Uefa Champions League 2013/2014! Real Madrid x Bayern de Munique se enfrentam daqui a pouco, às 15h45, no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha e você acompanha todos os lances aqui, conosco!