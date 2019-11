Nacional x Vélez Sarsfield, Copa Libertadores 2014 e

21:46 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, uma boa noite e até a próxima!

21:41 Agora, o Nacional joga por qualquer empate na Argentina ou mesmo por uma derrota por um gol de diferença, desde que faça pelo menos um gol. O Vélez precisa vencer por dois gols de diferença. Um triunfo por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

21:39 O Nacional, dentro de sua proposta, foi muito eficiente e foi recompensado com um gol no fim. Vitória importantíssima para os paraguaios.

21:38 O Vélez não jogou bem, não conseguiu criar e acabou sofrendo um gol no finzinho. Agora, o que antes era uma classificação provável, ganha contornos mais dramáticos.

Fim de jogo no Defensores Del Chaco! O Nacional vence e consegue um grande resultado na partida de ida das oitavas de final da Libertadores!

46' Substituição no Nacional: SAI Bareiro; ENTRA Arguello.

46' Lucas Pratto tenta de longe, mas chuta mal e manda para fora.

46' Vamos até os 47.

44' TIRA A ZAGA! Pratto faz boa jogada, cruza e a zaga paraguaia afasta. Na sequência, Nanni recebe e manda direto para fora.

41' Bareiro recebeu pela direita e lançou para Benítez que, com o gol livre, bateu de primeira! O goleiro Sosa Silva se esticou todo e tirou a bola com o pé depois que ela passou poucos centímetros da linha do gol. Benítez faz a festa da torcida do Nacional!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL!

40' Também mexe o Nacional: SAI Melgarejo; ENTRA Luzardi.

39' Substituição no Vélez: SAI Correa; ENTRA Villalba.

37' AH, BENITEZ... Camisa 7 do Nacional recebeu lançamento pelas esquerda, mas não conseguiu o domínio e a bola saiu.

33' Canteros chega forte em Bareiro e recebe cartão amarelo.

29' Primeira substituição no Nacional: SAI Orue; ENTRA Julio Santa Cruz, irmão de Roque Santa Cruz, ex-jogador da Seleção Paraguaia.

29' Correa recebe, tenta bater de primeira e manda para fora.

26' Substituição no Vélez: SAI Allione; ENTRA Nanni.

26' PANE NA ZAGA DO NACIONAL! Correa lançou, a bola viajou por toda a zaga do Nacional e Canteros quase abriu o placar para o Vélez.

25' RESPONDE O VÉLEZ! Lindo lançamento de Lucas Pratto para Correa que, de frente para Don, bateu para fora.

24' QUASE O PRIMEIRO DO NACIONAL! Melgarejo recebeu, passou por Cardozo e, sem ângulo, chutou nas redes pelo lado de fora.

21' Melgarejo disparou pela direita, mas, enquanto todo o ataque do Nacional esperava um cruzamento, ele tentou o chute e mandou longe do gol.

20' Allione e Melgarejo se estranham. Cartão amarelo para os dois.

19' SALVA A ZAGA! Excelente jogada do Vélez e Correa, na cara do gol, chuta fraco. O goleiro Don só olhou o zagueiro Coronel tirar de carrinho e Cáceres afastar de vez o perigo.

18' Romero tenta de longe, mas não leva perigo à meta de Don.

15' CHEGA BEM O VÉLEZ! Correa ganha da zaga na corrida, mas chuta nas mãos de Don.

14' Sem criatividade para entrar na área, a solução do Vélez é arriscar de fora da área. Agora foi Lucas Pratto quem mandou para fora.

12' SEGUE O JOGO! Cruzamento na área, Bareiro tenta a cabeçada, mas acaba indo ao chão. Torcida do Nacional pediu pênalti, mas não foi nada.

9' Canteros dominada pela direita, Pratto dispara para o meio da área, mas o meia lança mal, nas mãos do goleiro Don.

6' Correa chega atrasado e leva o primeiro cartão amarelo da partida.

1' Correa arrisca de longe e Don faz defesa segura.

0' As equipes voltaram para o segundo tempo sem substituições.

Apita o árbitro, a bola volta a rolar. Você se liga em mais 45 minutos de Nacional x Vélez!

Aos 45 minutos, Héber Roberto Lopes apita o fim do primeiro tempo.

43' Cruzamento rasteiro perigoso na área do Vélez. Sosa Silva sai para afastar qualquer risco.

40' QUE ISSO, SEBÁ? Cruzamento na área do Vélez e Sebá, sozinho, escorrega. Cubero apareceu para salvar o zagueirão do Vélez.

39' PERDEU ORUE! Benítez cruza para Bareiro, que não acerta a bola. Ela sobrou para Orue que, de frente para Sosa, jogou para fora a melhor chance do Nacional no jogo!

38' Torales chuta de muito longe a bola vai muito por cima da meta do Vélez.

33' Lançamento de Cubero para Cabral, que domina mal e permite a saída de bola pela linha de fundo.

31' Pratto bate forte da entrada da área e Don defende sem grandes dificuldades.

30' Don sai jogando mal e Canteros arrisca de longe, de primeira, mas manda por cima, salvando o goleiro argentino, mas que é naturalizado paraguaio.

27' MAIS UMA BOA CHANCE PARA O NACIONAL: após cobrança de escanteio, a cabeçada bate na zaga e a bola sobra para Bareiro, que chuta fraco e não dá muito trabalho para Sosa.

23' Agora Torales tenta o cabeceio, mas acerta a bola com as costas e manda para fora.

22' Cobrança de escanteio, Bareiro cabeceia, a bola é dividida na área e sai para mais um escanteio.

21' DE NOVO SOSA SILVA! Bareiro e Orue tabelam dentro da área e o segundo sai na cara de Sosa Silva. No chute, a bola acertou o rosto do arqueiro do Vélez e saiu para escanteio.

19' Boa jogada do Vélez. Após rápida triangulação, Pratto passou para Cubero, que passou mal e entregou a bola de graça para Torales.

13' Correa mais uma vez dispara pela esquerda e agora toca para Canteros, que se atrapalha e perde a bola para Piris.

12' Lucas Pratto arrisca da entrada da área, mas pega mal na bola e manda para fora.

11' Correa cobra o escanteio, Cubero resvala de cabeça e a zaga paraguaia afasta.

10' Correa recebe já dentro da área pela esquerda, tenta o cruzamento rasteiro, mas a bola desvia em Cáceres e sai para escanteio.

5' Primeiro ataque do Vélez. Allione toca para Lucas Pratto que, já dentro da área, arrisca o chute. A bola explodiu na zaga.

4' CHEGA BEM O NACIONAL! Linda jogada de Melgarejo na intermediária. Meia do Nacional invadiu a área e bateu forte, porém no meio do gol, facilitando a vida do goleiro Sosa Silva.

0' Sem brincadeira! Sebá Dominguez recebeu no campo de defesa e jogou direto para lateral. Zagueiro reclamou do gramado.

O árbitro apita, a bola está rolando! A partir de agora, você se liga em todas as emoções de Nacional x Vélez Sarsfield! Bola em jogo na partida de ida das oitavas de final da Libertadores!

19:45 O árbitro da partida é o brasileiro Héber Roberto Lopes.

19:43 Vélez também está em campo. Cerca de 20 torcedores acompanham o time no Paraguai.

19:42 Nacional já está no gramado. Torcida recebe o time com fogos.

19:38 O futebol paraguaio viveu um grande momento no ano passado, quando o Olimpia chegou à final da Libertadores, sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. Fora da Copa de 2014, os paraguaios têm duas equipes nas oitavas: o Nacional e o Cerro Porteño, que empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no jogo de ida em Minas Gerais.

19:24 Nacional confirmado: Don; Coronel, Cáceres, Piris e Mendoza; Riveros, Torales, Orue e Melgarejo; Bareiro e Benítez. O time é comandado por Gustavo Moringo.

19:19 Apesar do ingresso custar o equivalente a cinco reais, o Defensores Del Chaco não recebe grande público. (Foto: Gustavo Villani/Fox Sports)

19:16 Na chegada ao Defensores Del Chaco, Lucas Pratto afirmou: "Viemos para ganhar".

19:15 Vélez escalado: Sosa; Cubero, Sebastian Dominguez, Tobio e Cardozo; Allione, Romero, Cabral e Canteros; Correa e Pratto. O técnico é José Oscar Flores.

19:11 O Vélez disputa o mata-mata da Libertadores todos os anos desde 2010. Em 2011, a equipe argentina chegou na semifinal, sendo eliminada pelo Peñarol.

18:58 Vale lembrar que, em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos, o primeiro critério de desempate é o de gols fora de casa. Por isso, é importante para o Vélez marcar no Defensores Del Chaco.

18:56 Quem passar deste confronto entre Nacional e Vélez enfrentará ou a Unión Española do Chile ou o também argentino Arsenal de Sarandí. O primeiro jogo entre as equipes será nesta quinta-feira (24), na Argentina.

18:30 Goleiro do Nacional, Ignacio Don é dúvida após se contundir na partida contra o Olimpia: "Acho que vou poder jogar contra o Vélez", declarou.

LEIA MAIS: Nacional e Vélez Sarsfield fazem duelo de extremos pela Libertadores

18:27 Zagueiro do Vélez, Sebá Dominguez pensa alto para a competição: "Daremos o nosso melhor. Tenho o sonho e a obsessão de chegar a final e ganhar a Libertadores"

18:22 Um dos principais estádios da América do Sul, o Defensores Del Chaco é o palco da partida de hoje. Com capacidade para 36 mil torcedores, ele não deve estar cheio para a partida de hoje. (Foto: Cahê Mota/Globoesporte)

18:19 O Nacional do Paraguai está pela primeira vez no mata-mata da principal competição das Américas.

18:13 Presidente do Vélez, Miguel Callelo não está contente com o desempenho da equipe no Campeonato Argentino, mas confia na equipe: "Os rapazes tem, no Paraguai, a chance de mostrar que o Vélez está vivo".

18:07 FIQUE DE OLHO: Marcos Melgarejo, meia do Nacional é um dos destaques da equipe paraguaia. Na fase de grupos, mostrou bastante habilidade e domínio de fundamentos como passes e lançamentos. Já marcou duas vezes na Libertadores. (Foto: Divulgação/Nacional)

18:05 FIQUE DE OLHO: Lucas Pratto, atacante, é o destaque da equipe do Vélez. Habilidoso e oportunista, ele já marcou sete vezes na temporada, três pela Libertadores. (Foto: Divulgação/Vélez Sarsfield)

18:01 Já o treinador do Nacional, Gustavo Moringo, está confiante: "Nada é impossível, não podemos afirmar nada. Temos que brigar pelo título. Jogando com uma equipe contra o Vélez, temos que ter a posse de bola, senão complica".

17:59 Depois do revés ante o River Plate, o técnico José Oscar Flores declarou: "Agora temos que virar a página e pensar somente na Libertadores".

17:53 Como dito anteriormente, o Vélez foi campeão da Libertadores de 1994. A final foi contra o São Paulo e os argentinos venceram nos pênaltis em pleno Morumbi. Relembre:

17:48 Esse será o primeiro encontro entre as duas equipes na história.

17:45 No último sábado, o Nacional foi derrotado em casa para o Olimpia por 2 a 0 e ocupa a quarta colocação do Campeonato Paraguaio com 16 pontos e um jogo a menos que seus principais concorrentes.

17:42 Já o Nacional, uma das mais carismáticas equipes do Paraguai, conseguiu se classificar como o pior segundo colocado ao avançar no Grupo 4 com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O Nacional dividiu o grupo com o Atlético Mineiro, o Zamora da Venezuela e o Independiente Santa Fe da Colômbia.

17:37 A fase no Campeonato Argentino, entretanto, não é boa. No último domingo, o Vélez foi derrotado pelo River Plate por 1 a 0 no Monumental de Nuñez e perdeu praticamente todas as chances de ser campeão do Torneo Final. A quatro rodadas do fim, o Vélez ocupa a décima posição com 20 pontos.

17:35 O Vélez Sarsfield entrou nessa Libertadores como um dos grandes favoritos. Campeão do torneio em 1994, El Fortín de Liniers mostrou porque é cotado ao título ao fazer a melhor campanha da fase de grupos com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos. Os argentinos dividiram o Grupo 1 com o The Strongest da Bolívia, o Atlético Paranaense e o Universitario do Peru.

17:32 Muito boa tarde pra você leitor do VAVEL Brasil. A partir de agora você se liga em todas as emoções de Nacional do Paraguai x Vélez Sarsfield. É o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, Paraguai.