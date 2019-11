Três vezes campeão holandês e detentor de duas taças da KNVB Beker, o Willem II está de volta à Eredivisie. Rebaixado à Eerste Divisie na temporada 2012-2013, o tradicional clube da cidade de Tilburg, localizada na província de Noord-Brabant, ao sul do país, conquistou o acesso à elite do futebol neerlandês de maneira imediata.

A promoção à primeira divisão holandesa veio em grande estilo, com a goleada de 4 a 0 sobre o Telstar nesta segunda-feira (21), no Koning Willem II Stadion. Destaque do elenco e artilheiro do segundo escalão nacional com 28 gols - divide o posto com Lars Veldwijk, do Excelsior -, o atacante holandês Ruud Boymans balançou as redes duas vezes no jogo que confirmou a ascensão dos tricolores. Vinculado ao AZ Alkmaar, o jovem de 24 anos dificilmente permanecerá no Willem II na próxima temporada. O defensor belga Jonas Heymans, mais um jogador emprestado do AZ, e o meia holandês Ali Messaoud deram números finais ao triunfo dos donos da casa.

Com 76 pontos conquistados em 37 das 38 rodadas do campeonato, o Tricolor não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Dordrecht (72), que ficou apenas no 1 a 1 com o Den Bosch (4º) nesta jornada, e já pode festejar o acesso. Na Eerste Divisie - também chamada de Jupiler League -, apenas o campeão sobe diretamente ao primeiro escalão, enquanto os times da 2ª até a 8ª colocações disputarão os playoffs juntamente com o 16º e 17º colocados da Eredivisie.

Mesmo sendo uma equipe de respeito, os Super-Kruiken estão longe dos tempos gloriosos que já tiveram. O último título nacional de ponta foi a KNVB Beker da longínqua temporada 1962-1963 - a segunda da história do clube, que também conquistou a copa nacional em 1943-1944. Tal honraria lhe rendeu a participação na Taça dos Vencedores de Taças do ano seguinte, quando foi eliminado pelo Manchester United ainda na primeira fase. As taças do campeonato nacional foram adquiridas na era pré-Eredivisie, em 1915-1916, 1951-1952 e 1954-1955.

O Willem II militou na segunda divisão durante a década de 70 inteira, mas deu uma considerável alavancada em sua reputação ao passar 24 temporadas ininterruptas na Eredivisie e marcar presença em competições europeias: disputou a fase de grupos da Uefa Champions League em 1999-2000 e participou das edições de 1998-1999 e 2005-2006 da Uefa Cup, atual Uefa Europa League. Em todas elas, foi eliminado precocemente.

Em tempos recentes, os Stoere Kerels conviveram com dois rebaixamentos para a Eerste Divisie nos últimos três anos e adquiriram a fama de "time ioiô". O desafio dos comandados de Jurgen Streppel na próxima temporada é, indubitavelmente, se manter na Eredivisie e recuperar prestígio a nível nacional. O plantel atual, inclusive, conta com dois brasileiros: o meia Renan Zanelli (21) e o atacante Bruno Andrade (25), ambos ex-Audax-SP e Audax-RJ.

A campanha na Jupiler League será encerrada nesta sexta-feira (25), num compromisso com o Almere City no Mitsubishi Forklift-Stadion. Como já era de se esperar, o título foi bastante comemorado nas ruas de Tilburg. Este foi o terceiro caneco do Willem II no segundo escalão dos Países Baixos - as outras duas taças do certame foram obtidas nas épocas 1956-1957 e 1964-1965.