Sevilla x Valencia, Semifinais Europa Leagu

17:59 Com este resultado, o Sevilla pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que carimba a sua vaga para a final da Europa League!

48' FINAAAL DE JOGO!!

47' Mathieu perde o tempo da bola e derruba Gamero. Amarelo para o zagueiro do Valencia e falta para o Sevilla

+3 minutos de acréscimos!

45' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! SAI: Vitolo; ENTRA: Iborra

43' Gaya acerta Rakitic por trás e recebe o amarelo

42' PRESSÃO DO VALENCIA!! Bola é levantada para Vargas que testa no travessão e na sequência a zaga joga a bola para escanteio

41' BETO!!! Gaya cruza rasteiro, Vargas faz o giro no marcador e chuta em cima de Beto que faz uma ótima defesa!

40' Gamero é lançado no campo de ataque, mas Mathieu chega antes e saí jogando com o goleiro Guaita

39' Piatti bate cruzado, a bola vai em direção ao gol e Gamero desvia para linha de fundo

38' Vitolo faz falta em João Pereira e o Valencia vai levantar a bola na área

36' Pareja tenta o lançamento para Gamero, mas bate forte demais na bola e Guaita saí para ficar com ela

35' Piatti recebe de Parejo, tenta o chute de esquerda, mas a bola sobe demais e passa sobre o gol do Sevilla

34' Bola é alçada na área e Parejo afasta de cabeça

33' Vitolo toca para a chegada de Gameiro que arrisca de primeira. A bola bate em Mathieu e saí pela linha de fundo

31' O Sevilla diminui muito ritmo e o Valencia vai em busca do primeiro gol

30' João Pereira faz a jogada pela ponta direita, cruza a bola para Piatti que desvia a bola, mas ela saí pela linha de fundo

29' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! SAI: Feghouli; ENTRA: Jonas

28' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! SAI: Bacca; ENTRA: Gameiro

27' Rakitic toca para Bacca que tenta o chute no meio de três marcadores, mas o atacante acaba sendo travado e o Valencia retoma a posse de bola

26' CARTÃO AMARELO PARA O MARÍN!

25' O Valencia pressiona, chega com Piatti e Vargas, mas Fazio acaba com a brincadeira e dá um bico na bola

24' O jogo é paralisado para o atendimento do jogador do Valencia

23' Vargas é lançado na direita, mas quem chega antes é Beto que já saí jogando. O chileno fica caido no chão e sente a dividida com o goleiro português

22' Rakitic tenta o lançamento para Vitola que chegava pela ponta esquerda, mas o jogo é paralisado. Impedimento do Sevilla

21' PRA FORA!!! A falta é cobrada, Figueiras afasta mal e a sobra para Vargas que bate colocado e a bola passa tirando tinta da trave esquerda de Beto!

20' Pareja comete falta em Vargas na ponta esquerda e o Valencia vai alçar a bola na área

19' Rakitic tenta o levantamento na área, mas a bola vai forte demais e passa por todo mundo

18' O Sevilla saí em velocidade e Rakitic abre para Marin pela direita que arrisca o chute. A bola desvia no zagueiro e saí pela linha de fundo

17' Gaya levanta para Vargas que tenta de primeira, mas a bola sobe demais passa longe do gol

16' João Pereira faz a jogada pela linha de fundo, gira em cima da marcação e consegue o cruzamento. Navarro sobe mais alto e afasta para o Sevilla

15' Marin recebe na direita, mas estava a frente da marcação e o impedimento é marcado

14' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! SAI: Reyes; ENTRA: Marín.

13' O Valencia pressiona o Sevilla que espera na defesa e joga no contra-ataque já que o Valencia deixa muitos espaços na sua defesa

12' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! SAI: Cartabia; ENTRA: Piatti.

11' PERDEU!!! Rakitic faz uma linda jogada individual, finta dois marcadores e acha Bacca livre. O atacante fica cara a cara com o goleiro e tenta o arremate para o gol. Bem posicionado, Guaita faz uma defesa incrível!

10' O Valencia vai fazer sua segunda alteração no jogo!

9' GUAITA!! Reyes levanta no segundo pau para Fazio que testa para o gol. O goleiro guaita caí e faz a defesa em dois tempos.

8' Keita chega forte em cima de Rakitic e comete falta.

7' PRA FORA!! Mathieu cobra a falta e a bola passa muito perto da trave esquerda do goleiro Beto!

5' Feghouli recebe falta na entrada da área e o Valencia tem a primeira boa chance da segunda etapa

4' Feghouli recebe de Vargas, Fazio chega em cima da hora e afasta!

3' Depois do bate e rebate no campo de ataque Rakitic tenta o dominio na grande área, mas é desarmado

2' O Valencia cobra escanteio pela esquerda e Bacca sobe mais alto para afastar o perigo

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA! SAI: Bernat; ENTRA: Gaya

16:52 Sevilla vai obtendo uma boa vantagem neste primeiro tempo. Em instantes, começa o segundo tempo de Sevilla 2 x 0 Valencia. Fique conosco!

45' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

44' UUH! Bola é levantada para o zagueiro do Sevilla que cabeceia no canto esquerdo do goleiro Guaita que pula e faz uma bela defesa

43' FALTA! Rakitic recebe a bola no meio é parado por Nernat e o Sevilla vai jogar a bola na área novamente

42' João Pereira faz o levantamento na área e Fuego cabeceia para fora

41' Keita lança Vargas, mas bate muito mal na bola e ela saí pela lateral

40' O Valencia tenta voltar a dominar a partida, mas o Sevilla parece ter encontrado o seu jogo

38' Keita tenta mais um chepéuzinho e recebe falta de Pareja

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!! APÓS PASSE DE VITOLO, BACCA AMPLIA O PLACAR!!

34' Muita reclamação por parte do Valencia reclamando do impedimento na hora do gol do Sevilla

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!! M'BIA, em condição irregular, toca na bola de cabeça e coloca os alvirrubros na frente!!

33' O juiz conversa com os jogadores dentro da área e dá bronca

31' Rakitic tenta o cruzamento pela direita, mas bate forte demais e a bola passa por todo mundo e saí pela lateral

30' O Sevilla cresce no jogo e o Valencia se fecha, na espera do contra-ataque

28' Bacca recebe pela direita em velocidade e bate cruzado. A bola passa perto da trave direita e o Sevilla chega pela segunda vez com perigo

27' UHHH! Rakitic ganha escanteio, cobra no meio da área e Figueiras sobe para testar. A bola passa raspando a trave esquerda de Guaita

26' Rakitic puxa o contra-ataque em velocidade, tenta o levantamento na área, mas só ganha o lateral

25' O Valencia tenta acalmar o jogo, troca passes na defesa, mas perde a bola quando tentava a jogada no campo de ataque

24' O Sevilla tenta trocar passes no ataque, Vitolo caí, reclama de falta, mas o juiz nada marca.

21' Keita dá um belo chápeu e recebe a falta na sequência que ele mesmo cobra rapidamente.

20' M'Bia tenta a jogada com Bacca, mas força demais a jogada e o Valencia retoma a posse da bola.

19' Feghouli corre com a bola pela ponta direita, se livra da falta e lança Alcácer. A bola vai forte demais e fica com Beto

18' O Sevilla pressiona, tenta rodar a bola no ataque, mas erra mais um passe e o Valencia tenta puxar o contra-ataque.

17' BETO!! Alcácer recebe no campo de ataque e arrisca o chute de longe e Beto caí para fazer a defesa, a bola volta para Cartabia que arrisca um novo chute, mas a bola passa longe do gol.

16' Rakitic dá um belo passe de calcanhar para Reyes que toca para Bacca na entrada da área. Com três marcadores a sua frente ele tenta devolver a bola, mas toca forte demais e erra o passe

15' Vargas faz a jogada individual pelo meio, dribla Pareja mas erra o passe na sequência

14' Vitolo recebe a bola em posição irregular e o impedimento é marcado

12' João Pereira faz a jogada de linha de fundo, cruza para Vargas que não chega na bola e faz falta em Navarro

12' Reyes tenta jogada com Rakitic, mas Guaita chega antes e fica com a bola.

10' Rakitic rouba a bola, avança pela direita e é derrubado. O árbitro surpreendentemente manda o jogo seguir e a torcida reclama muito do lance.

9' O Valencia toca a bola no meio campo, tenta encontrar espaço para jogar e Cartabia recebe falta

8' Valencia recomeça o jogo na defesa.

6' Jogada mais forte entre Parejo e Fazio. Pressão na saída de bola do Sevilla é grande.

4' O Sevilla toca a bola no campo de defesa.

3' Jogo equilibrado no momento. Ambos tentando apertar na saída de bola.

1' Defesa do Valencia consegue afastar.

1' Escanteio para o Sevilla. É o primeiro do jogo!

0' Começa a partida!!

14:30 O árbitro esloveno Damir Skomina, de 37 anos, apitará Sevilla e Valencia e será auxiliado por Bojan Ul (Eslovênia) e Gianluca Cariolato (Itália). Em 2008, ele apitou partidas da Champions League, Euro e até nas Olimpíadas de Pequim.

14:25 O Estádio Ramón Sánchez Pizjuán é o palco do confronto de logo mais entre Sevilla e Valencia. O estádio tem capacidade para 45 mil torcedores e promete receber bom público.

14:22 O Valência marcou mais gols (23) e teve mais chutes de fora da área (82) do que qualquer outra equipe presente na edição da UEFA Europa League.

14:20 O derbi espanhol marca variedades de nacionalidades. Jérémy Mathieu, do Valência, e Kevin Gameiro, do Sevilha, são francêses, enquanto o goleiro Beto, do Sevilha, bem como Ricardo Costa e João Pereira, são de Portugal. Eduardo Vargas, do Valência, e Bryan Rabello, do Sevilha, são colegas na seleção do Chile; Federico Fazio, do alvirrubro, joga com os jogadores do Valência, Éver Banega - emprestado ao Newell's Old Boys, do seu país-natal - e Pablo Piatti, pela Argentina.

14:18 As equipes se enfrentam pela primeira vez numa Europa League, apesar de se encontrarem com frequência no Campeonato Espanhol, onde o Valência lidera: em 207 jogos, foram 95 vitórias 35 empates e 77 derrotas.

14:16 FIQUE DE OLHO: Vargas, atacante do Valencia. Sem poder contar com Jonas, o ex-atacante do Grêmio e emprestado pelo Napoli tem muita habilidade e incomodará bastante a defesa alvirrubra. Ele marcou um gol na goleada sobre o Basel por 5 a 0, pela Europa League.

14:13 FIQUE DE OLHO: Bacca, atacante do Sevilla. Autor de seis gols em 13 partidas europeias na atual temporada, o jogador vem sendo um dos destaques da equipe nesta incrível campanha na Europa League.

14:10 O Valência venceu em 2003/04, além de duas edições da Taça das Cidades com Feira – ao derrotar o Barcelona na final de 1962 e o GNK Dinamo Zagreb em 1963 – prova não patrocinada pela UEFA e que originou, primeiro, a Taça UEFA e depois a UEFA Europa League. Por tudo isto, pode assim tornar-se no primeiro clube a ganhar nas suas três versões.

14:07 O Valência foi à semifinal da UEFA Europa League em 2011/12, onde foi eliminado pelo Atlético. Foi a primeira vez que baqueou numa meia-final europeia, depois de ter levado a melhor na Taça dos Vencedores das Taças (1979/80), duas vezes na UEFA Champions League (1999/00 e 2000/01) e uma na Taça UEFA (2003/04).

14:05 Este é um grande desafio para Emery, que conhece bem o Valência. "Estive lá durante quatro anos e nesse período tornei-me numa pessoa melhor e num treinador mais completo, mas agora estou 100 por cento no Sevilha", destacou. "Conhecemos bem o Valência, mas o facto de eu ter treinado alguns dos seus jogadores não é uma vantagem para nós. Espero o melhor do Valência, é uma boa equipa, com excelentes jogadores."

14:02 Com triunfos consecutivos nas edições de 2006 e 2007, o Sevilla possue tradição na competição. "Agora que estou aqui, posso ver o entusiasmo que esta competição traz aos adeptos e ao clube, e a ambição de vencer esta prova mais uma vez", indicou Bacca.

14:00 Sobre a preparação do Sevilla para a semifial, o atacante Bacca afirmou "Sabemos o que esta competição significa para este clube. Sabia desde o momento em que cheguei aqui"

13:58 Benfica e Juventus se enfrentam pela outra semifinal. Perguntado sobre qual adversário prefere enfrentar, Vitollo afirmou: ''Sinceramente, eu acho que isso não importa. É uma decisão, mas temos a equipe para fazer um bom jogo e vencer.''

13:56 A última vez que Sevilla e Valencia se enfrentaram foi no empate sem gols em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Naquela oportunidade, o meia Rakitic do Sevilla ainda perdeu um pênalti.

13:54 Ele assegurou que verá o Valencia dos grandes jogos e não aquele que perdeu para o Basel na Suíça. “Vamos ver o Valencia que quer garantir uma vitória e jogar em casa um pouco mais tranquilo. A equipe está muito concentrada neste jogo. Estamos muito ansiosos para estar ali, jogar e sair com um bom resultado”.

13:52 Pelo lado do Valencia, também não há espírito de favoritismo. “Para mim, não há nenhum favorito. Se eles (Sevilla) quiserem, podem se considerar favoritos, mas nós estamos competindo e vamos buscar um bom resultado diante do Sevilla”, afirmou o jogador Vargas.

13:50 Ocupando a quinta posição no Campeonato Espanhol, três acima do adversário, Emery prefere ignorar este fato. "Seria um erro pensar que somos favoritos pelo fato de estarmos mais bem classificados na Liga".O Valência é uma grande equipe e neste momento o nosso único objetivo é o primeiro jogo".

13:47 No gol, Vicente Guaita segue no lugar do brasileiro Diego Alves, que ainda está tratando de uma lesão na coxa esquerda. No ataque, o chileno Eduardo Vargas, ex-Grêmio, fará dupla com Paco Alcácer, e Jonas provavelmente ficará no banco de reservas.

13:45 A única novidade é a volta de Javi Fuego, que fará dupla de zaga com Jeremy Mathieu. Quem saiu do time foi Philippe Senderos, que está com um problema muscular, mas viajou com a delegação.

13:42 O Valencia, que conquistou o campeonato em 2004, já tem o time definido. O técnico Juan Antonio Pizzi mandará a campo praticamente os mesmos jogadores que atuaram na histórica virada sobre o Basel nas quartas de final, quando ganharam de 5 a 0, com dois gols na prorrogação, revertendo a derrota por 3 a 0 sofrida no jogo de ida.

13:40 Outra opção é escalar José Antonio Reyes no lugar de Marin ou colocar o francês Kevin Gamero ao lado de Bacca, que juntos já marcaram 40 gols na temporada.

13:39 O treinador não contará com o lateral-direito Coke, suspenso, e os meias Denis Cheryshev e Sebastián Cristóforo, lesionados. Assim, o mais provável é que ele coloque Diogo Figueiras na lateral, e repita o meio-campo com o camaronês Stéphane M'Bia e o português Daniel Carriço de volantes, enquanto o bósnio Marko Marin, o croata Ivan Rakitic e o espanhol Vitolo jogarão mais próximos do atacante colombiano Carlos Bacca.

13:38 O confronto terá um gosto especial para o técnico Unai Emery, que treinou o Valencia de 2008 a 2012 e chegou a ser eliminado da semifinal da Europa League de 2012 pelo Atlético de Madrid. Ele deve escalar um time ofensivo para fazer valer o mando de campo diante de um adversário que não ganha no Sánchez Pizjuán desde maio de 2004.

13:36 Porém, todos no clube rejeitam o clima de "oba-oba" e o rótulo de favorito. A expectativa é de uma disputa muito dura e equilibrada, apesar da grande distância entre as equipes na tabela do Espanhol: o Sevilla é o quinto, com 59 pontos, e o Valencia, o oitavo, com 45.

13:34 O Sevilla, campeão da antiga Copa da Uefa em 2006 e 2007 e da Supercopa da Europa em 2006, chega em seu melhor momento para o primeiro duelo da disputa. O time venceu 12 das suas últimas 15 partidas pelo Campeonato Espanhol e pela Europa League.

13:32 Sevilla e Valencia se enfrentam nesta quinta-feira (24), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em jogo de ida da semifinal da Europa League, sonhando com a final em Turim e a possibilidade de sentirem novamente o gosto de ser campeão da segunda competição interclubes mais importante da Europa.

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sevilla x Valencia, pela Europa League 2013/2014, partida a ser disputada às 16h05, no Ramón Sánchez Pizjuan.