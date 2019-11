Benfica e Juventus se enfrentam no primeiro jogo das semifinais da Europa League

Visando uma vaga na final da Uefa Europa League 2013/2014, Benfica e Juventus se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 16h05 (de Brasília) pelo jogo de ida das semifinais da segunda maior competição européia, no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), palco da final da Uefa Champions League desta temporada. A tendência é de um bom futebol desde o apito inicial, visto que entrarão em campo o já campeão português – com duas rodadas de antecedência – e o provável campeão italiano – está a oito pontos da Roma, vice-líder, faltando quatro rodadas para o término do campeonato – desta atual temporada.

Vindo de uma classificação tranquila contra o AZ Alkmaar, o time luso tentará frear a hegemonia de vitórias do time bianconero a fim de chegar à final do torneio e pôr fim à sina de nunca ter conquistado o título da Europa League. Porém, os encarnados, atuais vice-campeões do torneio, com certeza não terão vida fácil contra os italianos. Destaques do clube na Liga Zon Sagres, os brasileiros Lima e Rodrigo (este naturalizado espanhol) têm três gols cada na Europa League e estarão presentes no Estádio da Luz. Caso passe da Juve, derrote Sevilla ou Valencia na final e vença o torneio, o Benfica pode conquistar a tríplice coroa nesta temporada (Liga Zon Sagres, Taça de Portugal e Europa League). Os encarnados têm duas ausências confirmadas: o lateral Sílvio e o atacante Salvio.

Comandada pela genialidade do regista Andrea Pirlo, que tem números surpreendes em cobranças de faltas nesta temporada, a Vecchia Segnora, assim como o Benfica, não teve muitos problemas para avançar às semifinais: venceu os dois confrontos contra o Lyon. Além de Pirlo, outro jogador que a defesa portuguesa precisa ter bastante atenção é com o atacante Carlos Tévez, cujo é artilheiro da equipe na Serie A, com 18 gols, e pode desequilibrar. Entretanto, o jogador ainda não marcou nesta edição do torneio, além de que o argentino não marca um gol em competições internacionais desde 2009, quando ainda era jogador do Manchester United. O provável desfalque da Juve é o meio-campista chileno Arturo Vidal.

É terceira vez que Benfica e Juventus se enfrentarão em competições européias. Cada um ganhou uma posteriormente. Na semifinal da Copa dos Campeões de 1967/1968, o time português levou a melhor. Mas, nas quartas de final da Copa da Uefa de 1992/1993, foi a equipe italiana que se classificou.

A partida de volta será realizada na próxima quinta-feira (1), no Juventus Stadium, em Turim, palco da grande final do torneio, no dia 14 de maio.

Jorge Jesus rasga elogios a Pirlo e analisa partida contra Juventus

Em entrevista coletiva, um dia antes de a bola rolar no Estádio da Luz, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, enalteceu a qualidade técnica do meio-campista da Juventus, Andrea Pirlo, e não hesita ao apontar o camisa 21 bianconero com um dos jogadores mais letais do time italiano.

“Pirlo é um jogador determinante pelas suas características. Não há muitas equipes no mundo com um jogador tão evoluído tecnicamente naquela posição. Ele é muito importante na primeira fase de construção de jogo e nas bolas paradas ofensivas”, declarou o treinador dos encarnados.

Em seguida, Jorge Jesus analisou os dois times, e minimizou que alguma equipe possa ter certa vantagem.

“É verdade que, individualmente, a Juventus tem vários jogadores com qualidade, tal como o Benfica. São equipes muito parecidas em termos de ideia de jogo. Não vejo que o Benfica possa ter vantagem por já ter garantido o grande objetivo, que era sermos campeões nacionais”, apontou o treinador.

Conte exalta Jorge Jesus e ressalta calendário corrido da Juventus

Um dia antes da partida, em entrevista coletiva para o duelo, o treinador da Juventus, Antonio Conte, exaltou o trabalho do treinador do Benfica, Jorge Jesus, à frente da equipe portuguesa. O treinador italiano confia em seus jogadores, mas afirma estar cauteloso por ter do outro lado uma grande ameaça – se referindo a Jorge Jesus.

“Jorge Jesus está fazendo um grande trabalho no Benfica. Eu tenho um imenso respeito por ele e sua equipe. É claro que o fato deles já terem conquistado o campeonato nacional desde 2010 é positivo para eles. Eles já têm essa garantia de ter ganhado algo importante. Nós ainda temos que alcançar esse objetivo”, disse Conte, se referindo ao título conquistado pelo Benfica com duas rodadas de antecedência.

“Com o título da Liga Zon Sagres em mão, o Benfica pode se concentrar exclusivamente nesta semifinal, enquanto nós temos que jogar pela Europa League, depois Serie A e novamente Europa League. No entanto, é normal essas coisas acontecerem neste momento da temporada, e precisamos estar animados com isso. Este período é cansativo, mas é emocionante”, explicou o treinador.

Por fim, Conte enfatizou ao falar que não precisou pedir informações a ninguém sobre o Benfica, visto que a imprensa italiana noticiou que o treinador bianconero havia ligado para Rafa Benítez, treinador do Napoli, para pedir orientações sobre como derrotar o time português.

“Eu não pedi informações a ninguém sobre como derrotar o Benfica, porque tenho confiança nos meus jogadores. Eu também tenho fé em mim mesmo, e vi várias partidas do Benfica”, finalizou Antonio Conte.

