Benfica x Juventus, Semifinais Europa Leagu

18:10 Muito obrigado à você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogaço da Europa League conosco! Em instantes, a crônica de Benfica 2-1 Juventus estará disponível. Boa noite e até a próxima!

18:05 O Benfica jogará pelo empate no jogo de volta, que será disputado no Juventus Stadium, na próxima quinta-feira (1/5). Pelo gol marcado fora, a Juventus precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para garantir a vaga para a final da Uefa Europa League.

18:00 Lima foi o autor do gol da vitória! (Foto: Twitter)

93' Fim de jogo no Estádio da Luz! O Benfica vence a primeira batalha das semifinais da Europa League! 2 a 1!

90' Três minutos de acréscimos no Estádio da Luz!

89' Mais uma defesaça de Artur! Marchisio recebeu de Asamoah e fuzilou!

88' Salvou Artur! Osvaldo aproveitou a trapalhada da zaga e chutou, o goleiro brasileiro põe pra escanteio!

87' Cartão amarelo para André Almeida, por falta em Osvaldo.

85' QUASE! Lima toca pra Markovic, que chuta cruzado, e a bola passa rente ao gol de Buffon! Pressão dos encarnados neste finalzinho!

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Benfica! Lima recebeu de Enzo Perez e fuzilou o gol de Buffon! Golaço no Estádio da Luz! 2 a 1!

82' Segunda mexida na Juventus! Entrou Osvaldo e saiu Tevez.

81' Última alteração no Benfica. Entrou Cavaleiro e saiu André Gomes.

76' Cartão amarelo para Artur, por atrasar a saída de jogo.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É da Juventus!! É de Carlitos Tevez! O Argentino recebeu de Pogba, passou por dois da zaga do Benfica e tocou na saída de Artur! 1 a 1!

67' Jogadaça de Pirlo! Que passou com maestria pra Marchisio e cruzou rasteiro, mas Maxi Pereira afastou!

66' Pérez cruzou, Luisão cabeceou, mas pra fora.

64' Primeira alteração na Juventus! Entrou Giovinco e saiu Vucinic.

61' Segunda mexida no Benfica! Entrou Lima e saiu Cardozo.

59' Primeira alteração no Benfica! Entrou André Almeira e saiu Sulejmani.

55' Enzo Pérez bota entre as pernas de Cáceres e é derrubado, mas o árbitro manda o jogo seguir!

54' DEFESAÇA DE ARTUR! Marchisio recebeu na área e cruzou para Pogba, que cabeceou com perigo, e o goleiro brasileiro fez uma ótima defesa!

48' Vucinic recebeu de Tevez, mas adiantou a bola e Artur fez a defesa.

45' Apita Cüneyt Çakir, rola a bola pro segundo tempo! Acompanhe conosco!

No Domingo de Páscoa, Jorge Jesus ressuscita junto com o Benfica

16:55 Jogo bastante disputado em Lisboa. O Benfica começou avassalador e abriu o placar logo aos três minutos, com Garay. Depois dos 25 minutos, a Juventus equilibrou o jogo, mas pouco chegou ao gol de Artur.

45+1' Apita o árbitro, intervalo de jogo no Estádio da Luz! Benfica 1 a 0 Juventus!

45' Um minuto de acréscimo em Lisboa.

43' Cartão amarelo para Pogba, por falta em Siqueira.

39' Markovic ganha de Chiellini e finaliza, mas a bola vai pra fora.

33' Cartão amarelo para André Gomes, por falta em Pogba.

32' QUASE! Lichsteiner cabeceou o cruzamento de Pirlo, e a bola passou rente ao gol de Artur!

27' Vucinic recebeu de Marquisio e chutou, mas foi travado por André Gomes!

26' Pirlo bate a falta lançando pra área, mas Garay afasta de cabeça!

25' Na sequência, Pirlo bate o escanteio, mas Luisão afasta novamente!

24' Pogba cruza rasteiro, mas Luisão corta pra escanteio!

16:30 O gol de Garay, logo aos três minutos de jogo. (Foto: Uefa)

20' Pirlo lançou na área, tentando encontrar Vucinic, mas Artur fica com a bola.

17' O árbitro assinalou o impedimento de Pogba.

10' UUUUUUUH! Sulejmani recebeu de Enzo Pérez e fuzilou, mas pra fora!

7' Benfica pressiona o time da Juventus, que mal consegue sair jogando.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Benfica! Após escanteio cobrado por Sulejmani, Ezequiel Garay subiu mais alto que todos e, de cabeça, abre o placar na Luz! 1 a 0 Benfica!

1' Saída foi dos encarnados, que já tentam ir pro campo de ataque.

0' Apita Cüneyt Çakir! Bola rolando para Benfica x Juventus! Acompanhe conosco!

16:00 Equipes no gramado do Estádio da Luz! Jogadores perfilados para hino da Uefa Europa League! A partida começará em instantes...

15:50 Cüneyt Çakir, da Turquia, será o árbitro da partida. Aos 38 anos, o árbitro está no quadro da Fifa desde 2005. (Foto: Getty Images)

15:45 Neste momento, equipes fazendo o aquecimento no gramado do Estádio da Luz!

15:40 Imagens do vestiário do Benfica, no Estádio da Luz! (Foto: Uefa)

15:35 Imagens do vestiário da Juventus! (Foto: Uefa)

15:30 Os argenttinos Gaitan e Salvio são os desfalques do time benfiquista para o duelo de daqui a pouco. O sérvio Miralem Sulejmani (foto) completará hoje o seu 50º jogo em competições europeias. (Fonte: Uefa.com) (Foto: Getty Images)

15:25 Juventus também confirmada! Buffon; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Tévez, Vucinic. No banco de reservas: Storari, Barzagli, Ogbonna, Padoin, Giovinco, Llorente, Osvaldo.

15:20 Síram as escalações! Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Garay, Guilherme Siqueira; Markovic, Pérez, André Gomes; Rodrigo, Oscar Cardozo, Sulejmani.

15:10 FIQUE DE OLHO! Na Juventus, Andrea Pirlo é o principal organizador de jogadas. Mesmo jogando atrás, o meia já marcou por duas oportunidades na Europa League, ambos de falta, contra Fiorentina e Lyon. (Foto: Getty Images)

15:05 FIQUE DE OLHO! No Benfica, o paraguaio Oscar Cardozo é o artilheiro dos encarnados na temporada, com 18 gols. Aos 30 anos, o jogador da selelção paraguaia está desde 2007 nos encarnados, tendo marcado 170 gols em 272 jogos. (Foto: Getty Images)

15:00 Na temporada, o chileno acumula 44 jogos e 18 gols pelo time italiano. Arturo Vidal é atualmente a maior estrela do futebol chileno e, a menos que tenha algum problema físico mais sério, deve liderar seu país na Copa do Mundo. Suas atuações de destaque despertaram o interesse de clubes como Barcelona e Real Madrid, para a próxima temporada. (Foto: Getty Images)

14:55 Caso não possa contar com Vidal, Conte deve promover Marchisio ao time titular, formando o meio ao lado de Pogba e Pirlo. O restante do time que enfrenta o campeão português deve ser formado por Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci. Nas alas, jogam Asamoah e Isla. No ataque, o argentino Tévez e, provavelmente, Llorente.

14:50 Outro que é dúvida para a partida de daqui a pouco, é o meio chileno da Juventus, Arturo Vidal. Com problemas no joelho que o tiraram dos últimos jogos, incluindo a primeira partida das quartas de final da Europa League contra o Lyon, o chileno voltou a sentir um incômodo no local nesta quarta e desfalcou o último treino do time italiano do clube italiano antes do embarque para Lisboa.

14:45 Sobre Jesus, técnico do Benfica, Antonio Conte fez alogios á ele e ao time português: "Jorge Jesus está a fazer um grande trabalho com o Benfica e eu tenho imenso respeito por ele e sua equipe, teremos dois duelos bastante tensos e esperamos jogar bem amanhã para podermos resolver bem em nossa casa", concluiu o treinador bianconero. (Foto: Divulgação/Uefa)

14:40 Já Antonio Conte, declarou que Carlos Tevez treinou bem, mas que vai aguardar até momentos antes para definir ou não a escalçao do atacante argentino, umas das principais armas do time bianconero. "Tevez é impostante para nós, ele está de volta aos treinamentos e está bem. Mas, vou esperar até perto do jogo para decidir se ele vai começar ou não," declarou.

14:35 O meia da Juventus, Cláudio Marchisio, declarou que o Benfica tem uma equipe forte e que tem feito bons papeis nas últimas edições dos torneios europeus. Visto que, na última temporada, os encarnados foram os vice campeões da Europa League, perdendo a final para o Chelsea. “Iremos enfrentar um time que nos últimos anos, não só na sua própria liga, mas em competições como a Liga Europa, tem feito um bom papel, mesmo sendo derrotado em algumas finais”, disse o meia ao site oficial da Uefa. (Foto: Getty Images)

14:30 O treinador português ainda elogiou o meia Andrea Pirlo: “Pirlo é um jogador determinante pelas suas características. Não há muitas equipes no mundo do futebol com um jogador tão evoluído tecnicamente nessa posição. Ele é raro. E muito importante na primeira fase de construção de jogo e nas bolas paradas ofensivas.” concluiu o Jorge Jesus. (Foto: Divulgação/Uefa)

14:25 "A semifinal só será decidida na partida de volta e estamos preparados para um duelo muito duro amanhã. A Juventus é muito forte taticamente e atua num sistema que não é comum fora de Itália. Mas, tirando esse aspecto táctico, penso que as duas equipes têm muitas semelhanças na sua filosofia de jogo", apontou o treinador, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (23).

14:20 Desde sua troca da Champions pela Europa League, o destaque do Benfica tem sido o atacante brasileiro Lima, com 3 gols marcados até aqui. Já a Juventus tem Sebastian Giovinco, com 3 assistências, e Andrea Pirlo, com 2 gols, como principais nomes na competição. As investidas no poder ofensivo são um ponto forte dos dois lados, o que deixa a expectativa de uma partida bastante nivelada, conforme avaliou o técnico do Benfica, Jorge Jesus.

14:15 Portanto, o duelo de daqui a pouco é de dois campeões nacionais. Para chegar até aqui, os benfiquistas eliminaram o AZ Alkmaar, da Holanda, com duas vitórias: 1 a 0 fora e 2 a 0 em casa. Da mesma forma, a Juventus se classificou eliminando o Lyon, da França, também com dois triunfos: 1 a 0 fora e 2 a 1 como mandante.

14:10 Já a Juventus, está quase lá. O time comandado por Antonio Conte está oito pontos à frente do segundo colocado, a Roma, com 90 pontos, contra 82 dos giallorossi. Os bianconeri dependem apenas de si para se sagrarem tri-campeões da Série A italiana, o 32º na história do clube. Na segunda (28), a Juve encara o Sassuolo, fora de casa e, dependendo de um tropeço da Roma, pode se tornar a campeã já nesta rodada.

14:05 Benfica e Juventus farão o primeiro jogo das semifinais da Europa League, daqui a pouco. O Benfica se sagrou campeão nacional no último domingo (20), ao vencer o Olhanense, em casa, por 2 a 0. O time de Jorge Jesus adquiriu uma diferença de sete pontos frente ao segundo colocado, o Sporting Lisboa, maior rival, e conquistou o Campeonato Português com duas rodadas de antecipação.

14:00 Muito boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão da Uefa Europa League 2013/2014! Benfica x Juventus se enfrentam daqui a pouco, às 16h05, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal e você acompanha todos os lances aqui, conosco!