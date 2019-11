Sevilla vence Valencia, abre vantagem e fica próximo da final

Sevilla e Valencia se enfrentaram na tarde desta quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Uefa Europa League, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. Os mandantes venceram por 2 a 0, com gols de M'bia, impedido, e Bacca, os andaluz aproveitaram a vantagem de jogar com a torcida a seu favor. O goleiro Beto, o zagueiro Fazio e o meia Rakitic, melhor em campo, também fizeram uma boa partida. O Valencia precisa reverter o placar vencendo por três gols de diferença, em Mestalla.

Valencia tem a posse mas o Sevilla é cirurgico

Sevilla e Valencia, duas equipes espanholas se enfrentando na semifinal da Uefa Europa League, brigando por vaga na decisão do segundo maior torneio da Europa. O Sevilla começou mostrando suas intenções desde cedo e, logo na primeira jogada, um grande passe de Reyes para Bacca que chegava em condições para marcar, mas Fuego apareceu bem cortar. Na sequência, o corte gerou um contra-ataque, e o Valencia conseguiu um escanteio, que não gerou perigo.

Após um início em grande velocidade, as equipes acalmaram um pouco e começaram a trabalhar mais a bola. O Valencia, com mais posse, ouvia fortes vaias enquanto trocavam passes. Os primeiros 15 minutos de jogo não teve uma chance perigosa de gol. Aos 16, surge a primeira grande oportunidade, em finalização de Alcácer. Beto espalmou, e no rebote, Bernat bateu por cima. Os visitantes pressionavam, e os donos da casa não conseguiam passar do meio de campo. Além da pressão, tinham mais posse de bola.

Pressionado e sem a bola, as melhores chances do Sevilla vinham na bola aérea. Aos 26, após cobrança de escanteio de Rakitic, Fazio subiu livre e cabeceou para a fora. Dois minutos depois, Rakitic lançou Bacca, que avançou e chutou cruzado. A bola passou raspando na trave direita. O Sevilla acordou para o jogo, e o Valencia passou a assistir os donos da casa. Aos 31, o clima esquentou no gramado. Pareja e Vargas se estranharam e trocaram cabeçadas. O árbitro não viu nada. O Sevilla crescia, o jogo esquentava, e no minuto seguinte, M'bia, em posição irregular, aproveitou cobrança de falta na área, e na segunda trave, abriu o placar com um toque de calcanhar. O Valencia se abateu com o gol, e não demorou muito para o Sevilla ampliar. Aos 35, Bacca tabelou pelo meio com Vitolo, e com precisão ampliou o placar para o delírio dos torcedores: 2 a 0.

O Valencia buscou uma recuperação para pelo menos conseguir um gol importante fora de casa, mas sem muito sucesso. E, por pouco, o Sevilla quase marcou o terceiro com Fazio. Guaita fez grande defesa.

Sevilla aguenta pressão do Valencia e vence

O Valencia voltou para o segundo tempo pressionando, buscando um gol para ficar numa situação mais tranquila para o jogo da volta. Nos pés de Feghouli, os visitantes tentavam criar. Aos 6 minutos, o meia sofreu falta, que foi cobrada por Mathieu, na rede pelo lado de fora. Aos 8 minutos foi a vez dos donos da casa atacarem. Em nova bola aérea cobrada por Rakitic, Fazio ganhou pelo alto obrigando o goleiro Guaita a fazer boa defesa. A jogada pelo alto com o zagueiro Fazio começava a preocupar o Valencia. Aos 10, o Sevilla quase chegou ao terceiro gol com Bacca. Rakitic fez boa jogada pelo meio, a bola chegou aos pés do colombinano que finalizou para a defesa do goleiro Guaita.

A dupla de ataque do Valencia funcionou aos 16 minutos. Vargas fez boa jogada e cruzou para Alcácer que finalizou para fora. Os jogadores mostravam bastante vontade e o jogo começava a ficar bem rápido. Aos 21, Diogo Figueiras errou ao tentar afastar a bola da defesa, e entregou nos pés de Vargas. O chileno quase diminuiu o placar finalizando no canto esquerdo de Beto.

O Sevilla diminuiu o ritmo, mas a torcida na arquibancada não. Aos 33, Gameiro aproveitou passe de Vitolo dentro da área e finalizou na mão de Javi Fuego. Os jogadores do Sevilla pediu pênalti, mas o árbitro não marcou nada. O Valencia começou a aproveitar a queda do Sevilla na partida e, Jonas, quase diminuiu. Beto defendeu. Na sequência, em outra jogada, Vargas cabeceou no travessão. Os visitantes não conseguiram o gol e, no fim, quase sofreu o terceiro. Iborra quase marcou após cruzamento.