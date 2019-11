Morre Tito Vilanova, ex-técnico do Barcelona

A temporada não está nem um pouco animadora para o Barcelona, seja dentro ou fora de campo. Eliminado da Uefa Champions League pelo compatriota Atlético de Madrid, vice-campeão da Copa do Rei para o rival Real Madrid e em situação difícil na briga pelo título da Liga BBVA, o clube recebeu uma notícia muito triste na tarde desta sexta-feira (25): faleceu Tito Vilanova, ex-técnico da equipe.

Vilanova deu entrada no Hospital Quirón, em Barcelona, nesta quinta-feira (24), quando foi internado por complicações gástricas decorrentes do câncer contra o qual lutava. Seu estado de saúde era grave e a família já temia o pior. Foram seus próprios familiares quem confirmaram sua morte nesta sexta.

Tito sofria de um câncer na garganta, mais precisamente na glândula parótida. A doença foi inicialmente diagnosticada em 2011 e foi avançando desde então, até levá-lo ao fim da vida. El Marqués tinha apenas 45 anos de idade.

Como jogador, Tito Vilanova atuava no setor de meio-campo e foi revelado nas categorias de base do Barcelona, passando pelos times B e principal do clube catalão. Também vestiu as camisas de Celta, Figueres, Badajoz, Mallorca, Lleida e Elche. Encerrou sua carreira no modesto Gramenet em 2002.

Cinco anos depois de ter pendurado as chuteiras, Vilanova tornou-se assistente técnico do Barcelona B. No ano seguinte, foi promovido a assistente técnico do elenco principal, à época treinado por Pep Guardiola. Viu de perto a lendária equipe que conquistou duas edições da Uefa Champions League, duas taças do Mundial de Clubes da FIFA e três temporadas da La Liga, além de dois canecos da Copa do Rei, dois da Supercopa da Uefa e três da Supercopa da Espanha.

Após a saída de Guardiola, Tito Vilanova ocupou o cargo de treinador da equipe catalã. Na temporada 2012-2013, conquistou a La Liga e entrou para a história ao ser o primeiro técnico estreante a ser campeão da competição mais importante do futebol espanhol. Àquela edição, o Barcelona somou nada mais e nada menos que 100 pontos (32 vitórias, quatro empates e duas derrotas em 38 jogos), recorde máximo do torneio. No dia 19 de julho de 2013, Tito deixou o comando técnico do Barça devido a uma recaída em seu estado de saúde.

A carta de despedida do ex-treinador aos culés é emocionante.

As estatísticas apontam que o retrospecto de Vilanova à frente dos blaugranas foi louvável: 38 vitórias, sete empates e sete derrotas em 52 partidas.

Seu falecimento é um triste marco não somente para o FC Barcelona, mas para o futebol como um todo. Acostumado a vencer nas quatro linhas, Francesc Vilanova i Bayó perdeu sua luta contra o câncer, uma enfermidade deveras desgastante, e deixará saudades a todos os seguidores deste apaixonante esporte. Deixou para os que continuam por aqui o exemplo de luta contra a mais cruel das doenças. Homenagens à sua memória devem ser feitas ao longo dos próximos dias.