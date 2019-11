Muitos gols e mudanças na parte de baixo da tabela movimentam a 34ª rodada da Ligue 1

Por conta da Final da Coupe de la Ligue, a 34ª rodada da Ligue 1 ficou um pouco dividida entre antes e depois da final, além dos jogos atrasados dos times que estavam na finalíssima. Na última sexta-feira (18), o ASSE empatou sem gols com o Rennes. No domingo passado (20) foram realizados sete jogos, destacando-se as partidas entre Lorient e Montpellier e Valenciennes e Nantes, que contaram com muitos gols.

Na quarta-feira (23), nos jogos atrasados, o PSG venceu o Évian e o Lyon apenas empatou com o Toulouse. O time da capital pode ser campeão já na próxima rodada. Basta vencer o Sochaux no domingo (27). Confira o resumo dos jogos da semana 34 da Ligue 1:

Saint-Étienne 0 x 0 Rennes

Na sexta-feira (18), o Saint-Étienne enfrentou o Stade Rennais no Stade Geoffroy-Guichard e a partida terminou sem gols. Com o resultado, o ASSE permanece em 4ª lugar com 57 pontos, com poucas chances de ir para a UEFA Champions League. O Rennes subiu para 13º.

Os mandantes pressionaram muito no primeiro tempo, dando trabalho para o goleiro Costil. A segunda etapa não foi diferente. A chance mais perigosa veio dos pés de Erdinç: o turco chutou no cantinho e o goleiro francês espalmou. No fim, os Verts balançaram as redes, mas o árbitro assinalou impedimento.

Monaco 1 x 0 Nice

A rodada foi dividida por conta da final da Coupe de la Ligue. No domingo (20), pela manhã, o Monaco bateu o Nice com um golaço de Berbatov. O time do principado está na vice-liderança com 72 pontos. O Nice se complicou e caiu para 15º.

Aos cinco minutos da primeira etapa, Berbatov recebeu de João Moutinho, dominou e deu um leve toque encobrindo o goleiro Ospina. Pouco depois, Germain acertou a trave e no rebote Berbatov chutou em cima do zagueiro. Os visitantes responderam com Eysseric, que obrigou Subasic a fazer grande defesa.

No segundo tempo, Cvitanich arrancou pela direita e chutou em cima do goleiro croata. Subasic estava realmente inspirado: defendeu cabeçada a queima roupa de Bodmer. Na sequência da jogada, Obbadi ainda conseguiu tirar a bola em cima da linha.

Bastia 2 x 1 Ajaccio

O SC Bastia recebeu o lanterninha Ajaccio no Clássico da Córsega e venceu de virada, por 2 a 1, com gol de Squillaci aos 43 do segundo tempo. Os Turchini estão em 10º e o Ajaccio está rebaixado matematicamente.

Os L’ours abriram o placar com menos de 5 minutos: Dielna cruzou da intermediária e Camara fez de cabeça. Dielna ainda mandaria uma bola na trave. Antes do fim da primeira etapa, Raspentino surgiu entre os zagueiros e testou firme para empatar.

Já na segunda metade, Ochoa fez boa defesa no chute de Raspentino. Os mandantes perderam boas chances, mas marcaram no fim do jogo. Bola na área, Ochoa espalmou após cabeçada de Squillaci, a bola tocou na trave e o mesmo chutou forte para fazer o gol da vitória e selar o rebaixamento do rival.

Bordeaux 5 x 1 Guingamp

O Bordeaux acabou com a fatídica sequência de sete jogos sem vencer ao bater o Guingamp por 5 a 1. Destaque pra Diabaté, que marcou três vezes. Os Girondins permanecem em 7º com 48 pontos. O EAG está em 17º lugar, apenas dois pontos à frente da zona da degola.

Com apenas oito minutos de jogo, Diabaté completou cruzamento de Sertic e abriu os trabalhos. O malês ainda marcou mais duas vezes, aos 20 e aos 26 minutos. Os rubro-negros diminuíram com Diallo. Na segunda etapa mais gols. Após contra-ataque, o brasileiro Jussiê completou para as redes. Rolan converteu pênalti e fechou a conta.

Lorient 4 x 4 Montpellier

Na melhor partida da rodada, o Lorient foi heróico e empatou por 4 a 4 com o Montpellier. Vale ressaltar o fim de jogo da equipe e de Aboubakar: o camaronês veio do banco e marcou dois gols nos acréscimos, após a equipe estar perdendo por 4 a 1. Mesmo com esse resultado, os Merlus caíram duas posições na tabela (12º) e o MHSC subiu para 14º.

Aos 26 minutos, Cabella fez jogada sensacional, passou por dois e chutou com muita violência para vencer o goleiro. Três minutos depois, Jourdren derrubou Aliadière dentro da área. O goleiro foi expulso e o próprio Aliadière converteu a penalidade.

Com 10 do segundo tempo, Niang cutou de fora da área e deixou os visitante novamente em vantagem. Deza chutou cruzado e o goleiro falhou, a bola foi devagar para o fundo do gol. Aos 36 minutos, Cabella recebeu em velocidade e chutou na saída do goleiro, marcando seu segundo gol na peleja: 4 a 1.

A reação dos mandantes começou com Monnet-Paquet, que tabelou com Aboubakar e chutou no canto. Após escanteio, o goleiro saiu errado e a bola sobrou para Aboubakar encher o pé para marcar. No último minuto, Bourillon deu chutão para dentro da área, o atacante camaronês dominou e mandou um belo voleio para empatar o jogo.

Stade de Reims 0 x 1 Sochaux

O Sochaux, mesmo na zona de rebaixamento, vem dando trabalho. Chegou a duas vitórias consecutivas. Na tarde do domingo, os Lionceaux bateram o Reims fora de casa pelo placar mínimo. O Reims está em 8º com uma campanha muito irregular, já o FCSM ocupa a antepenúltima posição e abre a zona de rebaixamento, mas agora com apenas dois pontos de diferença para o EAG.

Os mandantes dominaram o primeiro tempo, com pelo menos três lances de perigo. Porém, quem marcou foi o Sochaux. Faussurier cruzou e Corchia apareceu livre para marcar. Na segunda etapa, o Stade de Reims mandou uma bola na trave. Os alvirrubros até marcaram, mas o árbitro viu falta na jogada.

Valenciennes 2 x 6 Nantes

Em outra partida cheia de gols, o Nantes foi até Valenciennes enfrentar o time da casa e fez 6 a 2. Gakpé marcou duas vezes. Os canaries subiram para 11º e o Valenciennes amarga a penúltima colocação, vendo o rebaixamento cada vez mais próximo.

Veigneau cruzou para Audel, que dominou com estilo e chutou para abriu o placar. Bedoya recebeu em profundidade e bateu na saída do goleiro para fazer 2 a 0. Em contra-ataque rápido, Gakpé chutou de fora da área no ângulo para fazer o terceiro dos visitantes.

Na volta do intervalo, Gakpé marcou de novo, desta vez em cobrança de falta. O VAFC até descontou com Medjani e Bahebeck, mas o Nantes ampliou a vantagem com dois gols de bola parada no final do jogo. Medjani, contra a própria meta, e Nicolita deram números finais à partida.

Olympique de Marseille 0 x 0 Lille

No último jogo do domingo, o Marseille empatou sem gols com o Lille no Vélodrome para um público de 39.545 pagantes. Com o empate, o OM permaneceu em 6º, sem chances matemáticas de ir para a Champions League. O Lille manteve sua 3ª posição e os sete pontos de vantagem sobre o Saint-Étienne.

O Lille jogou bem no primeiro tempo, criando algumas chances. Na parte final do jogo, o Marseille saiu mais para o jogo e obrigou Enyeama a fazer boas defesas. Por fim, o placar não foi alterado.

Paris Saint Germain 1 x 0 Évian TG

O líder do campeonato PSG entrou em campo na quarta-feira, já que no sábado venceu a Copa da Liga Francesa. Os Parisiens triunfaram sobre o Evian com gol de Matuidi nos minutos finais. O time da capital mantém os 10 pontos de vantagem frente ao Monaco e só precisa de uma vitória para se sagrar campeão. O ETG continua em 16º, cinco pontos acima da zona da degola.

Os visitantes até assustaram quando Wass mandou bola no travessão, mas os mandantes logo responderam com Lavezzi, que chutou em cima do goleiro Hansen. O PSG pressionou em busca do gol, até que, aos 44 minutos, Matuidi recebeu boa bola de Lucas e chutou por baixo do goleiro.

Toulouse 0 x 0 Lyon

Fechando a 34ª rodada, o Toulouse recebeu o Lyon, vice-campeão da Coupe de la Ligue, no Stadium Municipal e os times saíram de campo zerados. Os Gones perderam a oportunidade de encostar no Saint-Étienne e permanecem em 5º, com dois pontos atrás do rival. Os tef agora estão há cinco jogos sem vencer, continuando em 9º com 45 pontos.

Os mandantes começaram atacando: Bem Yedder chutou cruzado e quase marcou. Na segunda etapa, novamente o atacante francês finalizou; desta vez, a bola foi na trave. No fim do jogo, Braithwaite recebeu em velocidade e chutou no pé da trave. O OL pouco atacou na partida e os escassos chutes não foram suficientes para balançar as redes.

