Resultado Bayer Leverkusen 2x2 Borussia Dortmund na Bundesliga 2014

15:30 Muito obrigado à você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogo conosco! Em instantes, a crônica de Bayer 2 a 2 Borussia Dortmund estará disponível em nosso site. Boa tarde, até a próxima!

Confira a classificação da Bundesliga após os jogos deste sábado (26)

15:25 O Bayer desperdiçou uma chance enorme de continuar na briga pela vaga direta na Champions League da próxima temporada. Isso porque o Schalke 04, que joga amanha contra o M'Gladbach, está 4 pontos à frente na tabela. O Borussia Dortmund, já classificado para a fase de grupos da competição europeia, pensa na final da DFB-Pokal contra o Bayern de Munique, em Berlim, daqui duas semanas.

92' Apita Gunter Perl! Final de jogo na BayArena! Bayer Leverkusen 2 a 2 Borussia Dortmund!

91' Heung-Min Son bateu falta, Derdyok tentou o cabeceio, mas Sokratis afastou.

90' Dois minutos de acréscimos em Leverkusen.

89' Última alteração no Borussia. Entrou Schieber e saiu Lewandowski.

88' Heung-Min Son ficou cara a cara pro gol, mas demorou a chutar e Sokratis deu a carrinho na bola!

83' Kiessling sentiu contusão na coxa e teve que sair. Entrou Derdyok em seu lugar.

81' Mais uma alteração no Borussia Dortmund. Entrou Hofmann e saiu Jojic.

80' E o Bayer Leverkusen mexeu duas vezes. Entraram Oztunali e Rolfes; entraram Brandt e Castro.

78' Marco Reus bateu escanteio, mas Leno ficou com a bola.

74' Primeira alteração no Borussia Dortmund. Entrou Aubameyang e saiu Mkhtaryan.

72' Brandt recebe de Can e tenta tocar por cima de Weidenfeller, mas o goleiro da seleção alemã cresce e faz a defesa!

69' Reus tenta lançar Mkhitaryan, mas Leno se antecipa e fica com a bola.

68' Reus cruza na área, mas Boenisch afasta!

59' Heung-Min Son recebe de Brandt e finaliza, mas Weidenfeller faz a defesa.

52' Marco Reus bateu a falta, Hummels tentou o cabeceio, mas a bola foi pra longe.

51' Cartão amarelo para Spahic, por falta em Lewandowski.

49' Grosskreutz cruzou pra área, mas Leno ficou com a bola.

47' Cartão amarelo para Lewandowski, por falta em Spahic.

45' Apita Gunter Perl, bola rolando pro segundo tempo na BayArena!

14:20 Partida bastante movimentada em Leverkusen. Os aspirinas abriram o placar com Lars Bender logo aos sete minutos. A partir daí, o Borussia foi pra cima e empatou aos 28 com Kirch. Aos 34, o Bayer reagiu e fez o segundo com Castro, de cabeça, após bela jogada de Son com Brandt. Logo em seguida, o árbitro marcou uma penalidade máxima de Hilbert, que colocou o mão na bola. Marco Reus deixou tudo igual na BayArena. (Foto: Divulgação/Fifa)

46+1' Apita Gunter Perl! Intervalo de jogo na BayArena! Bayer 2-2 Borussia!

45' Um minuto de acréscimo na BayArena!

39' QUASE! Marco Reus rouba a bola de Spahic e quase coloca os aurinegros na frente do placar, Leno salvou!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund! Marco Reus, com maestria, empata novamente o jogo na BayArena! Que jogo! 2 a 2!

37' PÊNALTI DE HILBERT! O lateral alemão meteu a mão na bola ao tentar afastar o cruzamento de Mkhitaryan!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Bayer Leverkusen! Heung-Min Son rola para Brandt, que cruza para Gonzalo Castro, de cabeça, colocar os aspirinas na frente do placar novamente! 2 a 1!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund! Marco Reus cobrou a falta lançando pra área, e Kirch se antecipou à zaga dos aspirinas para, de cabeça, empatar o duelo na BayArena! 1 a 1!

26' Heung-Min Son cobrou escanteio, Kiessling tentou o cabeceio, mas Hummels afasta! No rebote, Boenisch arrisca de longe, mas a bola passa longe.

20' Lewandowski recebeu de Marco Reus e ficou cara a cara com Leno, mas o árbitro assinalou o impedimento do polonês.

18' Piszczek cruza rasteiro na área, Toprak afasta!

11' Mkhitaryan recebe lançamento de Marco Reus e finaliza, mas Hilbert trava o chute! Leno fica com a bola.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Bayer Leverkusen! Escanteio cobrado por Brandt, Kiessling cabeceia no travessão e a bola sobra para Lars Bender, que sozinho abre o placar na BayArena! 1 a 0 para os aspirinas!

4' Grosskreutz rola pra Marco Reus, que chuta e obriga Jenz Leno a fazer boa defesa!

0' Apita o árbitro! Bola rolando para Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund! Acompanhe conosco!

13:25 Equipes no gramado da BayArena! A partida começará em instantes...

12:50 Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Sokratis, Hummels, Grosskreutz; Sahin, Kirch; Jojic, Reus, Mkhitaryan; Lewandowski. No banco de reservas: Langerak, Friedrich, Hofmann, Aubameyang, Schieber, Sarr, Ducksch.

12:45 Saíram as escalações! Bayer Leverkusen: Leno; Hilbert, Toprak, Spahic, Boenisch; Can, Bender; Brandt, Castro, Son; Kiessling.

12:30 Após a demissão de Sami Hyypiä, o Bayer Leverkusen promoveu Sascha Lewandowski, treinador do time de base, à comandar a equipe principal até o final da temporada 2013/2014. Contudo, a equipe aspirina já definiu quem será o seu comandante pelos próximos dois anos. Trata-se do alemão Roger Schmidt, atual técnico do Red Bull Salzburg que assumirá o Leverkusen a partir da próxima temporada. Confira mais no link abaixo:

Roger Schmidt assume comando do Bayer Leverkusen na próxima temporada

12:25 Na partida do primeiro turno em Dortmund, o Bayer Leverkusen venceu por 1 a 0 com gol do sul-coreano Heung-Min Son. Confira os melhores momentos, no vídeo abaixo:

12:20 FIQUE DE OLHO! No Borussia Dortmund, Marco Reus também é o vice artilheiro dos aurinegros, com 15 gols. O meia alemão é superado apenas por Lewandowski, autor de 18 tentos na atual Bundesliga. (Foto: Getty Images)

12:15 FIQUE DE OLHO! No Bayer Leverkusen, o sul-coreano Heung-Min Son já marcou 9 gols na atual Bundesliga. Apenas Stefan Kiessling tem mais gols que Son nos aspirinas, 15. (Foto: Divulgação/Bundesliga)

12:10 Günter Perl, de 44 anos, será o árbitro da partida. Georg Schalk e Michael Emmer serão os auxiliares, enquanto Peter Sippel será o 4º oficial. Será o 137º jogo de Bundesliga comandado por Günter Perl, o 21º em que Borussia Dortmund ou Bayer Leverkusen jogam. (Foto: Getty Images)

12:00 O Bayer Leverkusen não vence o Borussia Dortmund na BayArena desde a temporada 2006/2007, na última rodada. Naquela ocasião, os aspirinas venceram por 2 a 1, com gols de Stefan Kiessling e Simon Rolfes. Euzebiusz Smolarek descontou para os aurinegros. Desde lá, foram 6 partidas, com 3 vitórias para o Borussia Dortmund e 3 empates. (Foto: Getty Images)

11:50 Com o departamento médico se esvaziando, o time aurinegro começa a pensar no planejamento para a próxima temporada, enquanto espera a decisão da DFB-Pokal no dia 17 de maio, no Olympiastadion, em Berlin. Klopp também destacou que o volante Sven Bender pode jogar ainda em 1 ou 2 jogos ao final da temporada, possivelmente os dois confrontos em Berlin, contra o Hertha BSC na última rodada da Bundesliga e o Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha.

11:40 O Borussia Dortmund conta com a volta do goleiro Roman Weidenfeller, mas terá a ausência do lateral Erik Durm e do volante-capitão Sebastian Kehl. Klopp também falou que o lateral Marcel Schmelzer poderá estar na equipe, mas não como titular. Destacou também a recuperação do meia polonês Jakub Blaszczykowski. (Foto: Getty Images)

11:30 Para Klopp, o adversário será um páreo complicado, já que ainda têm objetivos a alcançar dentro da competição. “Eles precisam de todos os pontos possíveis para assegurar a classificação para a ChampionsLeague. Isso é explica por que o Leverkusen tentará jogar com muita intensidade. E isso prova por que nós também devemos jogar assim, mostrando que ainda não acabou a competição para nós. Estamos preparados e forçaremos o Leverkusen até o seu limite. Esse será nosso plano contra um time com uma qualidade técnica individual, algo que eles perderam um pouco na metade final da temporada.”.

11:25 Na entrevista coletiva em Dortmund nessa quinta-feira (24), Jürgen Klopp garantiu motivação do lado aurinegro mesmo com a vaga para a Champions League já garantida. “Nós não pensamos que a temporada já acabou. Ainda há 9 pontos por jogar e eu não consigo pensar em razões que justifiquem nós não querermos ganhá-los”. Vencer hoje em Leverkusen, garante o vice-campeonato ao Borussia Dortmund.

11:20 No lado dos aspirinas, não jogam os lesionados Robbie Kruse, Jens Hegeler, Stefan Reinartz e Phillip Wollscheid. Giulio Donati também não enfrenta o Borussia Dortmund por suspensão. A dúvida segue sendo o talentoso meia Sidney Sam estará disponível para o jogo. “Sid treinou ontem e hoje, eu espero que ele esteja bem, por que precisamos de todas as nossas opções para a partida.”, disse o técnico. (Foto: Getty Images)

11:15 Já sobre sua equipe, o técnico Sascha Lewandowski mostrou confiança com os últimos resultados, e que para ele, ter garantido vaga pelo menos na Uefa Europa League, ainda não foi o suficiente para atingir os objetivos do clube. “Nós conseguimos interromper às más atuações e agora ganhamos confiança. Estamos garantidos na Europa League, porém queremos mais. O Borussia será um grande desafio para nós. Queremos dar 100% no jogo em termos de nossas opções de elenco.”.

11:10 O técnico interino do Bayer Leverkusen, Sascha Lewandowski espera uma difícil partida contra o lado aurinegro daqui a pouco. Para ele, tudo terá de sair perfeitamente se seu time quiser sair com um bom resultado deste confronto, dada a força dos atacantes Robert Lewandowskie Marco Reus. “Tudo tem que sair perfeito se quisermos parar os dois. BVB é um dos melhores times da Europa. Não foi sempre assim nesta temporada mas o Borussia está num momento impressionante.”.

11:00 O Borussia Dortmund já está classificado para a fase de grupos da próxima temporada da Uefa Champions League, enquanto busca nesse jogo assegurar o vice-campeonato da atual temporada da Bundesliga. Enquanto o Bayer Leverkusen tenta alcançar a 3ª posição, mas também tendo cuidado para não ser ultrapassado pelo Wolfsburg e pelo Borussia Mönchengladbach, times que buscam vaga na principal competição europeia de clubes.

10:50 O Bayer Leverkusen, 4º lugar com 54 pontos, recebe daqui a pouco, na BayArena o Borussia Dortmund, 2º lugar com 64 pontos. Os Werkselfen estão a quatro pontos restando três rodadas do terceiro colocado, o Schalke 04, que é o último classificado direto para a fase de grupos da temporada 2014/2015 da Uefa Champions League.

10:45 Bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão de mais um jogaço da Bundesliga 2013/2014! Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund duelarão daqui a pouco, às 13h30, na Bay-Arena, em Leverkusen, Alemanha e você confere todos os detalhes aqui conosco, !