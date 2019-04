Com gols no primeiro tempo, Mainz vence Nuremberg na Coface Arena

Pela 32ª rodada da Bundesliga, o Mainz recebeu, neste sábado (26), o Nuremberg, na Coface Arena, lutando para alcançar a tão sonhada sexta colocação. Para o Nuremberg, que luta contra o rebaixamento, a esperança era de não perder e assim colocar um fim na sequência de derrotas.

Dependendo de uma vitória para se manter vivo na competição, o Mainz contou com sua principal contratação para a temporada, o artilheiro japonês Shinji Okazaki, que conseguiu ser decisivo e marcou um na vitória por 2 a 0.

Com a vitória, o Mainz torcerá agora por uma derrota do Mönchengladbach neste domingo (27) e terá a obrigação de vencer as duas últimas partidas da temporada, caso queira voltar a disputar a Europa League.

Para o Nuremberg resta a luta contra o rebaixamento, mesmo difícil o clube terá que rebaixar o Hamburgo e ficar com a vaga no play-out que lhe dará uma chance de permanecer na Bundesliga.

Nuremberg começa pressionando

No começo da partida o Nuremberg foi pra cima e Chandler teve boa chance, depois disso o Mainz assumiu o controle do jogo e assustou em chutes de Bell e Soto, mas ambos não conseguiram marcar.

Foi então que o Nuremberg armou uma blitz pra cima do Mainz e teve boas chances de marcar com Kiyotake e, em três ocasiões, com Chandler. Para sorte da torcida da casa, Karius conseguiu evitar todas as chegadas dos visitantes.

Mainz aproveita a bola parada e marca duas vezes na primeira etapa

Ironicamente quando o Nuremberg era melhor na partida foi que o Mainz conseguiu chegar ao seu primeiro gol, Geis cobrou falta em direção à área e Okazaki apareceu para desviar de cabeça mandando a bola para a rede. Foi o 14º gol do japonês na Bundesliga e o primeiro atacante do Mainz desde Adam Szalai a chegar a essa marca.

Depois do gol o Mainz seguiu pressionando, foram várias chances de arrematar contra a meta defendida por Schäfer os principais deles com Soto, Geis, Moritz e Choupo-Moting.

De tanto pressionar o Mainz acabou forçando um erro da defesa adversária após o lançamento pra área que Noveski desviou parcialmente e Pinola acabou cortando mal deixando a bola livre para Moritz encher o pé e mandar a bola para a rede.

Mainz volta perigoso e Nuremberg não consegue se achar em campo

Na segunda etapa o Mainz foi quem primeiro levou perigo, Geis em cobrança de falta quase conseguiu ampliar o marcador. A primeira boa chance do Nuremberg saiu com Stark, mas o meia não conseguiu sequer ameaçar o gol de Karius.

O jogo era bem movimentado e com chances para os dois lados, Choupo-Moting tentou a finalização e foi bloqueado, em outra chance Soto arriscou e não conseguiu assustar, Drmic teve boa chance e desperdiçou. O Mainz era melhor na segunda etapa e contou com Malli para levar mais perigo à meta de Schäfer que em duas oportunidades ficou no quase.

Substituindo Soto no campo de jogo o sul-coreano Já Cheol Koo foi outro que teve boa chance para marcar, embora tenha desperdiçado mais uma chance o jogador demonstrou boa técnica. Nos minutos finais da partida o Nuremberg foi pra cima tentando conseguir um gol e posteriormente na pressão conseguir o empate, mas as oportunidades de Kiyotake e Drmic acabaram parando em Karius.

A volta de Baumgartlinger aos gramados

Faltando quatro minutos para o final do tempo regulamentar, entrou em campo pelo Mainz o volante Julian Baumgartlinger, ele que não jogava desde a partida na Allianz Arena diante do Bayern, em 22/3.

A expectativa era de que Baumgartlinger não atuasse mais na temporada, a grave lesão no joelho que o fez passar por uma cirurgia, no entanto ela foi superada e Julian poderá voltar a ser titular na próxima temporada.