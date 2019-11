Cristiano Ronaldo marca dois e Real goleia Osasuña

Na tarde deste sábado (26), Real Madrid e Osasuña se enfrentaram no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Os merengues venceram por 4 a 0, com dois gols de Cristiano Ronaldo e um de Sergio Ramos e Carvajal. Com a vitória, o Real passou o Barcelona por um ponto e continuam vivos na briga pelo título à três pontos do Atlético de Madrid.

Antes do início da partida, dois momentos distintos. Quando o Real entrou em campo, a taça da Copa do Rey, que a equipe conquistou após vencer o Barcelona por 2 a 1, foi exibida aos torcedores.

Casillas e Sergio Ramos erguem o troféu da Copa do Rey (Foto: Real Madrid)

Após o momento de festa, era hora da bola rolar, mas antes, um minuto de silêncio em homenagem ao ex-técnico do Barcelona, Tito Villanova, que faleceu na tarde de ontem. Tito se afastou do Barça em julho de 2013 por causa de um câncer na garganta e passou por complicações durante a semana. O estado era grave e ele não resistiu.

Jogadores em um minuto de silêncio em homenagem à Tito Villanova (Foto: Real Madrid)

Real domina primeiro tempo fraco

O Real começou pressionando o Osasuña. Logo no primeiro minuto, Morata perdeu grande chance de abrir o placar ao errar o domínio da bola. Na sequência, Di María serve Morata que finalizou e conseguiu um escanteio, mas Varane cabeceou para fora. O Osasuña resolveu ir para o ataque e conseguiu um escanteio após defesa de Diego López. Após a cobrança, Oriol Riera tentou de bicicleta mas isolou. Ao subir para o ataque, os visitantes ficaram vulneráveis e, assim, o Real aproveitou para abrir o placar. Cristiano Ronaldo recebeu e, de fora da área, finalizou. A bola desviou no bico da chuteira do zagueiro, fez a curva, subiu e entrou: 1 a 0.

O Osasuña resolveu responder imediatamente. Varane quase devolveu o presente dos visitantes com outro presente. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro francês tentou interceptar e quase enganou o goleiro Diego López. O Real começou a trabalhar mais a bola para não deixar os visitantes jogarem, e à eles só restou se fecharem para se defender. Sem conseguir furar a defesa, os merengues arriscaram nos lançamentos e cruzamentos, mas sem muito sucesso.

Sem conseguir furar a defesa do Real, o Osasuña também começou a jogar bola na área da equipe merengue, mas assim como eles, não obtinham sucesso algum. Só aos 29 minutos que um lance perigoso apareceu. Após cobrança de falta de Cristiano Ronaldo, a bola passou muito perto, e o Real quase ampliou. O Osasuña não mostrava qualquer tipo de reação, e o Real Madrid começou a crescer no jogo. Em nova cobrança de falta, Cristiano Ronaldo desta vez inovou: fingiu que chutaria direto, mas levantou na área para Sérgio Ramos mandar por cima do gol. Três minutos depois, foi a vez de Marcelo arriscar e obrigar o goleiro Andrés fazer uma grande defesa.

Cristiano Ronaldo faz um golaço e Real goleia depois

A segunda etapa começou com o Osasuña assustando. Armenteros acertou lindo voleio logo no primeiro minuto, mas a bola foi para fora. Mas a reação parecia parar por aí, pois os merengues domiram. Três minutos depois, Modric quase ampliou ao arriscar de longe e recebeu os aplausos dos torcedores. Não demorou muito para o Real ampliar. Dois minutos depois, Cristiano Ronaldo marcou um golaço ao finalizar de longe. A bola entrou no ângulo: Real 2 a 0.

Cristiano Ronaldo comemora o seu golaço na partida (Foto: Real Madrid)

O Osasuña sentiu os dois gols do melhor jogador do mundo e o Real Madrid continuou pressionando. Se tava difícil para os visistantes, ficou pior aos 14 minutos, quando Di María cruzou na medida para Sergio Ramos, de cabeça, fuzilar as redes do goleiro Andrés: 3 a 0. Com o jogo ganho, Carlo Ancelotti resolveu poupar seu principal jogador para o jogo da volta contra o Bayern de Munique, terça-feira, pela Champions League, e sacou Cristiano Ronaldo para a entrada do brasileiro Casemiro.

Com a vantagem construída, o Real relaxou e, mesmo assim, o Osasuña não oferecia perigo. Apesar de relaxado, o Real era perigoso quando atacava. Isco quase marcou o quarto, mas o goleiro Andrés defendeu. Aos 34, Isco novamente apareceu, e após cruzamento, com o gol vazio, faltou um pouco de perna para alcançar a bola para marcar. Se ele não marcou desta vez, ele ajudou o Real chegar ao quarto gol. Bola levantada na área para Carvajal marcar o gol que fechou o placar: Real 4 a 0.

Carvajal marcou o último gol da goleada do Real (Foto: Real Madrid)