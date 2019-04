Criticado, Balotelli se irrita com jornalista: “Você não sabe nada de futebol”

Mais uma polêmica para o currículo de confusão de Mario Balotelli. Nesta sexta-feira (25), a Roma venceu o Milan por 2 a 0 e praticamente afastou as chances do Diavolo conseguir uma vaga para a Europa League da próxima temporada. Para piorar a situação, Balotelli não jogou bem, sendo improdutivo e apático dentro de campo – o time também deixou a desejar –, e foi sacado por Clarence Seedorf, treinador do clube, no segundo tempo. O camisa 45 rossonero ainda ficou irritado com a substituição.

Após o término da partida, o atacante chegou à zona de imprensa e começou a ouvir os comentários de Zvonimir Boban, Giancarlo Marocchi e Christian Panucci, comentaristas de um tradicional programa italiano, a Sky Sports Italia, dizendo que “ele não era um jogador top”. ‘Super Mario’ foi questionado sobre o seu desempenho, no qual não conseguiu dar um chute a gol e foi substituído por Seedorf.

“Foi um jogo normal. Eu não entendi a minha substituição no início, mas uma vez vocês disseram que eu não era um jogador top, talvez seja por isso”, disse Balotelli, cutucando os jornalistas. “Todo mundo fica irritado quando perde. Ninguém gosta de falar sobre o jogo após uma derrota”, prossegue.

Questionado sobre sua posição em campo, visto que ele sempre voltava ao meio-campo para tentar recuperar a bola, pois Kaká e Taarabt foram ineficientes durante boa parte da partida, Balotelli declarou que o problema era o meio-campo. “Quando a bola não chega ao ataque, você tem que voltar para tentar recuperá-la. A Roma é um grande time, e tínhamos que ter jogado um grande futebol”, explicou.

Marocchi questionou o atacante que, para ele, não faz por merecer ser um jogador top, porque ele não se movimenta o suficiente sem a bola durante as partidas, mas a resposta foi extremamente dura. “Você não entende nada de futebol! Confie em mim, você não sabe nada”, retrucou Balo, que, em seguida, colocou a boca no trombone e desabafou.

“Eu nunca disse que sou um jogador top. Eu sou um jogador perfeitamente normal, e vai levar muito tempo para eu me tornar um jogador em nível de classe mundial, mas as razões por que eu não sou um jogador top não são as mesmas razões que você pensa”, desabafou.

“Cada jogo é diferente. Se eu não finalizei nem uma bola ao gol nesta noite, tem uma razão. Você sempre fala de mim. Quando o Milan vence, Mario é ótimo, mas quando o Milan perde, é tudo culpa de Mario. Você espera que eu marque uns cinco gols por jogo. Eu não preciso de sua crítica, eu faço a minha própria crítica”, finalizou.

Em seu perfil no Twitter, Balotelli falou sobre a partida, mas não comentou nada sobre a discussão com os jornalistas do programa italiano. “Não será um derrota que vai nos abalar, vamos continuar nosso caminho. Forza Milan!”, escreveu.

