Inter e Napoli empatam no Meazza em jogo marcado por lesão de Higuaín

INCIDENCIAS : Partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Italiano no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Neste sábado (26), Internazionale e Napoli empataram por 0 a 0, pela Serie A, em jogo em que as atenções ficaram voltadas para o argentino Gonzalo Higuaín, que saiu machucado após um lance com o zagueiro nerazzurro Andreolli. Uma vitória garantiria os azzurri na próxima Uefa Champions League. Os nerazurri se mantém com uma das vagas para a Uefa Europa League, mas podem ser ultrapassados pelo Parma.

No próximo fim de semana, a Inter terá um "Derby della Madonnina" contra o seu grande rival Milan, pela Serie A. Já o Napoli, enfrentará outro rival, a Fiorentina, valendo título, na final da Coppa Italia.

Chances para os dois lados

O primeiro minuto de jogo já teve boa chance desperdiçada por Callejón, que chutou por cima do travessão. A Inter começou suas respostas com chutes de longe, assustando o goleiro Pepe Reina. O primeiro, de Hernanes, teve defesa tranquila. Aos dez minutos, outro ótimo chute de Hernanes, que Reina foi obrigado a colocar para escanteio. Um minuto depois, Kovacic chuta forte da entrada da área, e o arqueiro napolitano faz outra grande defesa.

Aos 13 minutos, após cruzamento, Callejón perdeu boa chance de gol, chutando a bola pra fora estando cara a cara com o goleiro Handanovic. Minutos depois, outra tentativa napolitana, desta vez com Inler. O suíço chutou de fora da área para boa defesa de Handanovic.

Outra boa chance da Inter aconteceu aos 26 minutos, em cobrança de falta de Palacio. O Napoli respondeu dez minuts depois com Inler, que dessa vez chutou por cima do gol nerazzurro.

Segundo tempo desacelerado; Higuaín sai machucado e preocupa

Os primeiros minutos da segunda etapa foram como o primeiro tempo: chances iguais para os dois lados. Aos cinco minutos, a bola chegou até Higuaín, que chutou firme, mas Nagatomo tira de cabeça. Na volta, Mertens cabeceou, mas Handanovic fez a defesa.

O jogo teve minutos mornos, sem ações ofensivas, e dos dois times bem postados defensivamente. Aos 37 minutos, Nagatomo recebeu um bom passe, e cara a cara com o goleiro chuta, mas Reina defendeu com os pés. No contra-ataque, o Napoli reagiu: Inler fez bela jogada individual e chutou na trave do gol nerazzurro.

Nos minutos finais, a grande preocupação da noite. Higuaín fez bela jogada individual e foi travado na bola por Andreolli. Na jogada, o atacante argentino acabou caindo e se machucando, saindo de maca chorando.

Com o final de jogo, as notícias sobre Higuaín logo surgiram. Especularam-se que seria uma contusão no joelho e que poderia estar fora até da Copa do Mundo no Brasil, mas segundo o Twitter oficial do Napoli, foi uma pancada no tornozelo, que será avaliada durante a semana. "Gonzalo sofreu uma forte lesão, mas temos que esperar de dois a três dias para avaliar as dimensões da lesão", disse o técnico Rafa Benítez, preocupado em perder seu artilheiro para a final da Coppa.

