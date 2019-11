Dempsey decide e Seattle Sounders vence Colorado Rapids na Major League Soccer

Neste sábado (26), O Seattle Sounders FC recebeu o Colorado Rapids no CenturyLink Field. O placar foi 4 a 1 para os mandantes, que com o resultado pularam para o primeiro lugar na Conferência Oeste com 16 pontos. Já os Pids, estão em quarto lugar da mesma conferencia, com 11 pontos.

O destaque da partida foi Clint Dempsey, autor de dois tentos. Martins também jogou bem e mostrou que pode ser um dos melhores atacantes da Liga. O meio campo foi comandado por Alonso e Pineda, seguros na marcação. Do Colorado, Serna e Torres buscaram o jogo, porém perderam algumas oportunidades e jogando abaixo do esperado. Na próxima rodada, o Sounders enfrenta o Philadelphia Union. O Rapids encara o tetracampeão Los Angeles Galaxy. As duas partidas no sábado (3).

Primeiro tempo bastante pegado e disputado

A equipe de Seattle criou a primeira jogada de perigo. Triangulação pela direita, Neagle cruzou para o meio da área e Martins chegou atrasado. No começo do jogo, Martins voltava mais ao meio campo para melhorar a movimentação. O Colorado tocava bem a bola, mas pecava no último passe. Aos 16 minutos, Dempsey soltou uma bomba de fora da área, o goleiro bateu roupa, na sobra o atacante nigeriano chutou e Irwin novamente defendeu.

O clima esquentou, Buddle e Traore discutiram depois de suposta falta. Os mandates criavam boas chances. Yedlin tabelou com Pappa e cruzou para Martins, o goleiro se antecipou e defendeu. Piermayr fez falta dura em Alonso, o volante cubano acabou empurrando o lateral adversário, o árbitro apenas mostrou cartão amarelo para Piermayr. Boa troca de passes na intermediária, Yedlin foi lançado e acabou caindo na área, na continuidade do lance, Pappa chutou na rede pelo lado de fora. A torcida reclamou pênalti na jogada.

Colorado até fazia uma boa partida, porém acabavam se precipitando ou paravam na boa marcação do Sounders. Dempsey era muito bem marcado, sempre que o meia tocava na bola, um ou dois defensores o acompanhavam. Porém, o craque conseguiu se desmarcar, Martins deu belo passe e o deixou na cara do gol. O americano driblou o goleiro e chutou, Moor ainda desviou tentando evitar o gol, mas Neagle apareceu por trás do zagueiro e abriu o placar.

Sounders voltam decididos a ganhar e goleiam

Com apenas um minuto da segunda etapa, os mandantes ampliaram. Dempsey deu um passe de calcanhar 360 graus para Pappa que chutou rasteiro, Irwin não segurou e no rebote Dempsey fuzilou para as redes. Festa da torcida verde e azul. Pouco depois, Martins rolou na medida para o capitão, mas ele desperdiçou. O volume de jogo do Sounders era enorme se comparado com o do Rapids. Martins disparou pela direita e chutou para boa defesa do goleiro. Na cobrança de escanteio, Marshall cabeceou para o meio da área e Dempsey testou por cobertura e marcou mais um gol.

Seattle pressionava muito, jogava o Colorado contra a parede. Alonso chutou de fora da área e levou perigo. Os Pids conseguiram sair em velocidade e diminuíram o placar. LaBrocca enfiou para Serna, a defesa não cortou e meio campista deu um toque de categoria para tirar do goleiro. Com o gol, a partida voltou a ser equilibrada, os visitantes mantinha mais a bola enquanto o Seattle mostrava uma postura de defender e sair pelos lados. Em uma dessas jogada, Evans tocou para Martins que acabou arrematando em cima de Irwin. Os Rapids responderam com Torres que ariscou de longe, a bola passou a direita da meta.

A goleada foi consolidada com Obafemi Martins, o atacante tanto insistiu que deixou o dele, deixou três marcadores para trás e chutou colocado no canto esquerdo. No fim do jogo, os mandantes ainda arriscaram um “tiki-taka”. Dempsey foi substituído e aplaudido de pé pelos mais de 38 mil presentes no CenturyLink Field.

Veja os melhores momentos da partida:

