Fase de grupos da AFC Champions League chega ao fim e conhece todos os classificados ao mata-mata

Com início nesta terça-feita (22) e encerramento nesta quarta-feira (23), a fase de grupos da AFC Champions League 2014 chegou ao fim e já conhece todas as equipes que estarão presentes nas oitavas-de-final. Além disso, os confrontos do primeiro mata-mata rumo ao título também já estão definidos. Confira os últimos classificados:

GRUPO A

Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos) 1 x 2 Al-Shabab Riyadh (Arábia Saudita)

No jogo que definiu o líder e o vice-líder do grupo A, o Al-Shabab (15) não se importou em ser o visitante e confirmou a liderança da chave ao bater o Al-Jazira (10) por 2 a 1 em Abu Dhabi. Abdulmajeed Al Ruwaili abriu o placar para os sauditas, que sofreram o empate com Salim Ali Ibrahim, mas desempataram no apagar das luzes, quando Abdulmajeed Al Ruwaili foi às redes novamente.

Esteghlal (Irã) 3 x 1 Al-Rayyan (Qatar)

Em partida feita apenas para cumprir tabela, o Esteghlal (7) contou com dois gols de Kébé para vencer o Al-Rayyan (3). Ghazi Najafabadi fechou a conta e Fahad Khalfan marcou o gol de honra dos catarenses.

GRUPO B

Al-Fateh (Arábia Saudita) 1 x 5 Foolad Khuzestan (Irã)

Já classificado, o Foolad Khuzestan (14) não teve piedade do eliminado Al-Fateh (2) e aplicou uma sonora goleada de 5 a 1 em plena Al-Hasa, na Arábia Saudita. O brasileiro Luciano Chimba, autor de um hat-trick - dois dos três gols vieram de cobranças de pênalti -, foi o grande destaque da peleja. Rezaei, que balançou as redes duas vezes - uma delas numa nova penalidade máxima, foi outro bom nome no duelo. Mohammed Al Fuhaid fez o único gol dos donos da casa.

El Jaish (Qatar) 1 x 2 Bunyodkor (Uzbequistão)

O Bunyodkor passou apenas uma rodada na zona de classificação para o mata-mata. E foi justamente na última jornada que os uzbeques alcançaram a vice-liderança do grupo B - com os mesmos oito pontos do El Jaish, mas levando vantagem no critério dos gols fora de casa no confronto direto - e carimbaram o passaporte para o mata-mata.

A apuração veio de forma dramática, com um gol de Rashidov aos 49 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1. Symonenko havia inaugurado o marcador para os visitantes e Mohammed Muntari tinha feito o tento que dava a classificação ao time dos brasileiros Nilmar e Wagner Ribeiro, mas os catarenses amargaram a eliminação precoce.

GRUPO C

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos) 1 x 1 Al-Ittihad (Arábia Saudita)

O empate em um gol foi o suficiente para o Al-Ain (11) garantir a liderança do grupo C. Restou ao Al-Ittihad (10) se contentar com o segundo lugar. Mansour Sharahili marcou contra a própria meta e abriu o placar para a equipe dos EAU. Cobrando pênalti, Abdulrahman Al Ghamdi instituiu a igualdade.

Tractor Sazi (Irã) 0 x 1 Lekhwiya (Qatar)

Já eliminados, Tractor Sazi e Lekhwiya fizeram uma partida pouco motivadora em Tabriz. Os visitantes venceram com gol de pênalti de Bougherra e ultrapassaram o adversário na tabela de classificação (7 a 5).

GRUPO D

Al-Hilal (Arábia Saudita) 1 x 0 Sepahan (Irã)

Nasser Al Shamrani mais vez uma provou que tem faro de gol e assinalou o tento que confirmou a vitória do Al-Hilal (9) sobre o Sepahan (7) e a consequente classificação da equipe saudita, que foi a líder do grupo D. O time iraniano ficou na lanterna.

Al-Sadd (Qatar) 2 x 1 Al-Ahli Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Mesmo sofrendo duas acachapantes e consecutivas goleadas, o Al-Sadd (8) conseguiu se classificar para o mata-mata. Obteve a apuração depois de uma dramática vitória sobre o Al-Ahli de Dubai (7). O brasileiro Grafite abriu o placar para os visitantes, mas os anfitriões alcançaram a virada no marcador. Khalfan Ibrahim empatou e Rodrigo Tabata - mais um gol brasileiro - selou a vitória e a classificação dos donos da casa.

GRUPO E

Pohang Steelers (Coreia do Sul) 0 x 0 Buriram United (Tailândia)

Pohang Steelers (12) e Buriram United (6) protagonizaram um confronto pouco atrativo. O placar fez justiça à falta de criatividade de ambas as equipes. Os sul-coreanos, já classificados, jogaram apenas para cumprir tabela, enquanto os tailandeses esbarraram em suas limitações técnicas e deram adeus à AFC Champions League.

Shandong Luneng (China) 1 x 2 Cerezo Osaka (Japão)

O Shandong Luneng (5) do meia Montillo e dos atacantes Vágner Love e Aloísio e do técnico Cuca não aproveitou o fator mando de campo e sofreu, de virada, um revés no confronto direto com o Cerezo Osaka (8). Love, de pênalti, inaugurou a contagem, mas quem roubou a cena foi outro sul-americano: Diego Forlán, que fez o gol da virada e da classificação japonesa. Kakitani havia marcado o tento de empate.

GRUPO F

FC Seoul (Coreia do Sul) 2 x 1 Beijing Guoan (China)

Mesmo classificado de forma antecipada, o Seoul (11), atual vice-campeão, não deu chances ao Beijing Guoan (6) e contribuiu para a eliminação dos chineses. Seung-Jo Kang e Ju-Tae Yun foram às redes na vitória sul-coreana por 2 a 1. Yu Yang descontou para os visitantes.

Sanfrecce Hiroshima (Japão) 1 x 0 Central Coast Mariners (Austrália)

A segunda vaga do grupo F ficou com o Sanfrecce Hiroshima (9), que venceu o Central Coast Mariners (6) graças ao gol de Yamagishi. Os australianos ainda viram Griffiths ser expulso.

GRUPO G

Guangzhou Evergrande (China) 2 x 1 Yokohama Marinos (Japão)

Depois de sofrer duas derrotas consecutivas e ver as chances de eliminações serem reais, o Guangzhou Evergrande (10), atual campeão do certame, fez seu dever de casa e evitou o que seria uma eliminação precoce e vexatória. A vitória por 2 a 1 sobre o Yokohama Marinos (7) veio com dois gols do brasileiro Elkeson. O tento do Yokohama foi marcado por Saito.

Jeonbuk Motors (Coreia do Sul) 0 x 0 Melbourne Victory (Austrália)

Jeonbuk Motors e Melbourne Victory não saíram do zero. Apesar de ter pressionado durante o jogo inteiro, o Jeonbuk saiu de campo satisfeito por ter obtido a vaga no mata-mata graças ao gol fora de casa no confronto direto - na Austrália, as equipes, que encerraram a fase de grupos com oito pontos cada, empataram em 2 a 2.

GRUPO H

Western Sydney (Austrália) 5 x 0 Guizhou Renhe (China)

A torcida do Western Sydney (12) tem sido um show à parte nesta Liga dos Campeões da Ásia. E os australianos tiveram muitos motivos para comemorar nesta rodada, pois os rubro-negros golearam o Guizhou Renhe (4) por 5 a 0, gols de Cole, Haliti, Mooy (pênalti), Ono e Topor-Stanley.

Kawasaki Frontale (Japão) 3 x 1 Ulsan Hyundai (Coreia do Sul)

O duelo entre Kawasaki Frontale (12) e Ulsan Hyundai (7) contou com dois gols brasileiros: Jéci, do lado do Kawasaki, e Rafinha, pelo Ulsan. Mesmo com essa igualdade, os japoneses ainda balançaram as redes mais duas vezes, com Kobayashi e Ōkubo, e foram os donos da segunda vaga do grupo - ficaram em desvantagem no confronto direto com o Western Sydney.

Oitavas-de-final

Nas oitavas-de-final da AFC Champions League enfrentam-se as equipes da mesma zona, ou seja, as do mesmo país ou de nações próximas. Evidentemente, o líder de um grupo enfrenta o vice-líder de outro. O primeiro colocado de uma determinada chave terá a vantagem de decidir o mata-mata, disputado em jogos de ida e volta, em casa.

Os critérios de desempate em caso de igualdade no placar agregado são, em ordem de importância, a regra do gol fora de casa, a prorrogação - nela, a regra do gol fora não é levada em conta - e a disputa de pênaltis. Confira os confrontos:

Zona Oeste

Al-Ittihad (Arábia Saudita) x Al-Shabab Riyadh (Arábia Saudita)

Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos) x Al-Ain (Emirados Árabes Unidos)

Al-Sadd (Qatar) x Foolad Khuzestan (Irã)

Bunyodkor (Uzbequistão) x Al-Hilal (Arábia Saudita)

Zona Leste

Jeonbuk Motors (Coreia do Sul) x Pohang Steelers (Coreia do Sul)

Cerezo Osaka (Japão) x Guangzhou Evergrande (China)

Kawasaki Frontale (Japão) x FC Seoul (Coreia do Sul)

Sanfrecce Hiroshima (Japão) x Western Sydney (Austrália)

Disputa pela artilharia

O ganês Asamoah Gyan, do Al-Ain, passou em branco na última rodada da fase de grupos, mas segue no topo da artilharia com sete gols. O africano é seguido de perto pelo saudita Nasser-Al Shamrani, que soma seis tentos no torneio e joga no Al-Hilal.

Com o hat-trick nesta jornada, Luciano Chimba, do Foolad Khuzestan, chegou à marca de quatro gols e entrou de vez na briga pelo posto de goleador máximo, pois Vágner Love (5), o jogador que está à sua frente, não disputará mais a competição, tendo em vista que o Shandong Luneng foi eliminado precocemente.