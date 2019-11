Briga por vagas nas competições europeias esquenta na 32ª rodada da Bundesliga

A poucos dias do fim, a Bundesliga 2013-2014 ainda reserva muitas emoções nas partes de cima e de baixo da tabela de classificação. Cinco times - Schalke 04, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e Mainz - disputam duas vagas para a próxima edição da Champions League, sendo uma destinada à fase de grupos e outra direcionada aos playoffs de qualificação.

Em âmbito de Europa League, o Augsburg, sensação do torneio, é o único que ainda sonha com uma vaga. Para obtê-la, precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por tropeços do Mainz.

Lá embaixo, a luta pela permanência na elite do futebol alemão deve se limitar a Hamburgo, Nuremberg e Braunschweig, três clubes que já conquistaram a salva de prata. Dois deles amargarão o rebaixamento à 2.BL e um deverá passar pelo drama da Relegation, playoff de rebaixamento o qual é jogado contra o terceiro colocado da segunda divisão - hoje, o Greuther Fürth - para tentar se livrar do descenso.

Confira os resultados da antepenúltima jornada da Bundesliga.

Hannover 0 x 0 Stuttgart

Na sexta-feira (25), Hannover e Stuttgart abriram a rodada na HDI-Arena. E tudo terminou como começou.

O empate sem gols foi o suficiente para livrar os Roten do rebaixamento e deixar os Suábios em situação, de certa forma, confortável na luta contra a degola. Enquanto o H96 soma 36 pontos, o VfB tem 32.

Bayern de Munique 5 x 2 Werder Bremen

Ao final do primeiro tempo, o Werder Bremen vencia o Bayern de Munique em plena Allianz Arena por 2 a 1. Gebre Selassie e Hunt haviam marcado para o Bremen e Ribéry havia descontado para os bávaros.

Entretanto, os visitantes não resistiram à pressão dos mandantes no segundo tempo e acabaram sofrendo uma acachapante goleada de 5 a 2. Pizarro, duas vezes, comandou a virada do FCB, que se tornou uma expressiva vitória após os gols de Schweinsteiger e Robben.

Para o técnico Pepe Guardiola o triunfo foi uma forma de consolo, tendo em vista que Tito Vilanova, seu grande amigo no comando do Barcelona, faleceu nesta semana. O campeão Bayern agora soma 84 pontos. Já o Werder estacionou nos 36, em 14º.

Wolfsburg 2 x 2 Freiburg

Quem também se livrou do rebaixamento nesta rodada foi o Freiburg. O SCF novamente tirou pontos de um time da parte de cima da tabela de classificação. Depois de uma imponente vitória por 4 a 2 sobre o Gladbach em casa, arrancou um honroso empate em 2 a 2 longe de seus domínios, contra o Wolfsburg.

Perisic, autor dos dois gols dos Lobos, foi o destaque da partida jogada na Volkswagen-Arena. Mehmedi e Terrazzino balançaram as redes para os visitantes. O tropeço deixou o Wolfs em 5º, com 54. Por sua vez, o Freiburg é o 12º, com 36.

Hoffenheim 0 x 0 Eintracht Frankfurt

Dono do segundo melhor ataque e da pior defesa da edição 2013-2014 da Bundesliga, o Hoffenheim teve um jogo atípico. Nem marcou e nem sofreu gols. O placar zerado foi instituído frente ao Eintracht Frankfurt, na Rhein-Neckar-Arena. O lance mais perigoso veio com Trapp, do Frankfurt.

O resultado acabou com as chances de classificação do TSG 1899 (41) para a Europa League, que já eram poucas, e livrou as Águias (36) da degola.

Mainz 2 x 0 Nuremberg

Os gols de Okazaki e Moritz nos 45 minutos iniciais complicaram ainda mais a vida do vice-lanterna Nuremberg e mantiveram vivo o sonho do Mainz de obter uma inédita classificação à Uefa Champions League.

Com a vitória na Coface Arena, o M05 agora soma 50 pontos e permanece em sétimo, no último posto que dá vaga à Uefa Europa League. Situação bem diferente da do 1.FCN, que tem 26 e prossegue o seu calvário na luta contra o rebaixamento.

Hertha Berlin 2 x 0 Eintracht Braunschweig

No duelo entre o campeão e o vice-campeão da última edição da 2.Bundesliga, quem levou a melhor foi o Hertha Berlin: 2 a 0 sobre o Eintracht Braunschweig no Estádio Olímpico de Berlim, gols de Brooks e Allagui.

A contagem manteve o Braunschweig na lanterna do certame com 26 pontos. Os Löwen não têm mais chances de atingir a zona de manutenção da Bundesliga, ou seja, só poderão se livrar do rebaixamento via playoff. Sem mais pretensão alguma no campeonato, o Hertha é o 10º com 41 pontos, situação invejável para o seu adversário.

Bayer Leverkusen 2 x 2 Borussia Dortmund

Já confirmado na próxima Uefa Champions League, o Borussia Dortmund arrancou um empate com o Bayer Leverkusen na BayArena, resultado que manteve o sinal de alerta dos Aspirinas ligado. O Bayer 04 foi a 55 pontos e segue vendo seus concorrentes pela vaga nos playoffs da UCL de perto.

Os gols da igualdade em 2 a 2 foram assinalados por Lars Bender e Castro, para o B04, e Kirch e Reus, para o BVB.

Augsburg 3 x 1 Hamburgo

A peleja que iniciou os trabalhos do domingo reuniu equipes em situações distintas na tábua de classificação: o Augsburg, que sonha com um lugar na próxima UEL, e o Hamburgo, que procura evitar um rebaixamento inédito.

Os Fuggerstädter fizeram valer seu mando de campo e sua superioridade técnica e aplicaram uma convincente vitória de 3 a 1 na SGL Arena. Destaque para Altintop, autor de dois tentos. Hahn marcou o terceiro dos donos da casa e Westermann fez o gol de honra do HSV. Os Dinossauros permanecem na zona dos playoffs de rebaixamento, com 27 pontos. Já o FCA tem 46 e está em oitavo.

Schalke 04 0 x 1 Borussia Mönchengladbach

O Borussia Mönchengladbach não se intimidou com a pressão da torcida adversária e saiu da Veltins-Arena com os três pontos. O gol de Herrmann garantiu a vitória dos Potros sobre o Schalke 04 fora de casa. O Gladbach não vencia o Schalke em plena Gelsenkirchen há 22 anos.

O triunfo manteve os comandados de Lucien Favre, que encontram-se na sexta posição com 52 pontos, na briga por uma vaga nos playoffs da UCL. O lugar na próxima UEL já está garantido, ao menos. Com a derrota, os Azuis Reais, estacionados nos 58 pontos e no terceiro posto, não têm mais chances de alcançar o rival Borussia Dortmund (65) na classificação. Portanto, os aurinegros confirmaram o vice-campeonato da BL.

