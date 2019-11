Em partida atípica, Barcelona vira sobre o Villarreal e se mantém na luta pelo título espanhol

Neste domingo (27), em um jogo cercado de homenagens a Tito Vilanova, ex-assistente e treinador do Barcelona que faleceu durante a semana, a equipe visitante conseguiu um resultado improvável no El Madrigal. Após sair perdendo por 2 a 0 para o Villarreal, a equipe viu o seu adversário marcar duas vezes a seu favor e, com gol de Messi no final, conquistou três pontos fundamentais nas pretensões dos blaugranas.



Durante o segundo tempo, Daniel Alves foi vítima de um ato racista ao ser jogada uma banana em sua direção, mas o brasileiro comeu um pedaço da fruta e soube dar a volta por cima no jogo. Além da bela atitude após mais um crime no futebol, o lateral ainda participou de dois gols e contribuiu com a vitória do Barcelona nesta noite em Villarreal.

Com o resultado, o Villarreal permanece na sétima posição e enfrenta o Sevilla, no estádio Sánchez Pizjuán. Já o Barça, que encara o Getafe em casa, foi para a vice-liderança com 84 pontos, quatro a menos do que o Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol.

Cane coloca os mandantes na frente

Em partida cercada de muita tristeza pela morte do seu ex-treiandor, o Barcelona começou a partida no campo de ataque, mas optava por cruzamentos na área e, por enquanto, a defesa do Villarreal não encontrava dificuldades em afastar. A primeira oportunidade de gol foram dos visitantes: aos 5 minutos, Daniel Alves avançou pelo lado direito e, da intermediária, levantou a bola para a área. Lionel Messi fechava por trás da marcação para completar, mas Musacchio tirou de cabeça.

Após disso, a partida ficou equilibrada. Entretanto, aos 16 minutos, Após lançamento do lado direito, Sánchez fez a parede para Messi. O argentino invadiu a área e tabelou com o companheiro de ataque, mas quando recebeu na frente acabou trombando com a defesa e o árbitro não marcou falta. No minuto seguinte, o Barça teve outra grande chance e o Villarreal respondeu logo em seguida: A primeira com Messi, que partiu para dentro da marcação e finalizou no meio do gol, mas Asenjo fez a defesa com os pés. Na saída do Villarreal, Gaspar arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave de Pinto.

Barcelona até tinha maior posse de bola e ficava mais no ataque, entretanto, não conseguia entrar na área do adversário. Iniesta e Messi arriscavam chutes de fora, mas sem perigo. Enquanto isso, os mandantes chegavam com perigo graças aos erros individuais da defesa do Barça. Aos 28 minutos, Trigueros abriu para Cani na ponta direita. O camisa 10 bateu cruzado para a área e Giovani dos Santos, por alguns centímetros, não conseguiu completar para o gol de Pinto.

Após perder uma chance clara de gol, o Barça novamente respondeu. Aos 40, depois de boa jogada de Sánchez pela direita, a bola foi rolada para o meio e Xavi finalizou com muito perigo em cima da marcação. No contra-ataque do Villarreal, Jonathan Pereira recebeu pela esquerda e cruzou para a área, mas ninguém completou para o gol. No final do primeiro tempo, os donos da casa conseguiram abrir o placar com Cani. Após ótimo lançamento de Jonathan, o atacante recebeu na entrada da área. Na corrida, o camisa 10 bateu de primeira e acertou o cantinho, sem chances para Pinto.

Gols contra e ato de racismo marcam o segundo tempo

Atrás no placar e precisando da vitória para brigar de vez pelo título do Campeonato Espanhol, o Barcelona começou assustando os donos da casa. Messi, em duas oportunidades, assustou o goleiro em cobranças de falta. Entretanto, aos 10 minutos, o Villarreal ampliou: Cani iniciou a jogada pelo meio e abriu para Aquino. O mexicano chegou ao fundo e cruzou na cabeça de Trigueros que, quase da marca do pênalti, acertou uma ótima cabeçada no cantinho de Pinto, complicando de vez a vida do Barça.

Vendo a equipe desmotivada, o técnico Tata Martino promoveu as entradas de Fabregas e Tello nas vagas de Xavi e Alexis Sánchez. A alteração deu certo. No momento seguinte, os catalães diminuiram com o gol contra do brasileiro Gabriel Paulista, que desviou a bola após chute de Daniel Alves. Sendo assim, os visitantes foram com tudo em busca do empate.

Aos 33 minutos, mais um caso de racismo no futebol. Daniel Alves foi cobrar o escanteio pelo lado direito e, quando se preparou, um torcedor jogou uma banana em sua direção. O brasileiro, sem se deixar levar pela ofensa, comeu um pedaço da fruta e fez a batida. Dois minutos depois, viria o empate do Barça. Daniel Alves cruzou da intermediária, mas a bola ficou limpa para Musacchio. O zagueiro, que é cotado para assinar com o time da Catalunha na próxima temporada, tentou desviar pela linha de fundo e marcou um gol contra bisonho.

Assustado com os dois gols contra, o Villarreal sentiu o golpe do empate e cinco minutos depois, veio a virada: Busquets recuperou a bola no campo de ataque e levantou para Fábregas na área. O espanhol, com um toque, deixou Messi na boa para bater no canto e virar a partida.

MN