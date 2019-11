Godoy Cruz aguenta pressão, vence o Estudiantes fora de casa e se torna vice-líder

Estudiantes e Godoy Cruz se enfrentaram na tarde desse domingo (27), pela 16ª rodada do Torneo Final 2014, no Ciudad de la Plata, e a partida terminou com uma surpresa: o Godoy Cruz venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Castillón.

O Estudiantes precisava da vitória para assumir parcialmente a vice-liderança e lutar pelo título nas duas rodadas finais. O Gimnasia y Esgrima de La Plata, seu histórico rival, havia vencido o Argentinos Juniors no dia anterior por 2 a 0 e chegado aos 30 pontos, se tornando assim inalcançável ao Pincha nesta rodada. Nas últimas duas rodadas, o Estudiantes marcou passo com dois empates sem gols com River Plate e Rosário Central.

A briga do Godoy Cruz é outra. Durante toda a temporada, luta contra o rebaixamento. A equipe enfrenta grande crise financeira e perdeu alguns jogadores, como Lucas Castro. No Final, o Tomba está na quinta colocação, a cinco pontos do líder. Todavia, os jogadores e torcedores só olham a outra tabela: a de Promédio. Lá, colhe frutos da péssima temporada 11/12 e está na primeira posição fora do rebaixamento. A diferença para o Quilmes – hoje o primeiro rebaixado – está, proporcionalmente, em menos de um ponto.

Com a vitória, o Estudiantes, a três jogos sem marcar gols, vê o título ficar longe e perto do seu rival. Já o Godoy Cruz se distancia na zona de rebaixamento, se torna vice-líder e fica a dois pontos do líder Gimnasia La Plata. Na próxima rodada, o Estudiantes visita o Colón, rival direto da parte de cima da tabela. O Godoy Cruz recebe o Vélez.

Início intenso e queda de ritmo com o tempo

O jogo começou em grande velocidade. Ambas as equipes atacavam em constantes contra-ataques. Logo aos cinco minutos, José Luis Fernández, o melhor jogador do Tomba, fez jogada pela esquerda, cruzou e Ceballos obrigou Rulli a fazer boa defesa. A resposta veio um minuto depois com desvio de Carrillo após cruzamento de Silva. Aos dez, Verón assustou em falta.

Enquanto o Estudiantes usava da intensidade e velocidade de jogadores como Patrício Rodríguez e Franco Jara, o Godoy Cruz preferia cadenciar o jogo e ter a posse de bola. Aquino, Diego Rodríguez e Castellani eram os encarregados dessa função. José Luis Fernández se tornava a válvula de escape.

Com este quadro de jogo, tivemos poucas chances a partida da metade da primeira etapa. Aos 33, destaca-se uma bela jogada individual de Patito Rodríguez e rolada para Jonathan Silva ser travado. Dez minutos mais tarde, aos 43minutos, José Luis Fernández cruzou e a bola passo pela pequena área a poucos centímetros de Óbolo e Castillón.

Pressão do Estudiantes, mas efetividade do Godoy Cruz com gol de Castillón

O segundo tempo começou com pressão total do Estudiantes. O Godoy Cruz não conseguia manter a posse da bola e a devolvia com muita facilidade e rapidez. O controle era Pincharrata. Isso ficou evidente aos 11 minutos. Franco Jara fez jogada individual e chutou de fora da área, Jorge Carranza bateu roupa e, no rebote, Carrillo soltou uma bomba para o goleiro fazer grande defesa no reflexo. A bola ainda pegou na travessão.

Mauricio Pellegrino mexeu mal e tirou Patrício Rodríguez, jogador de movimentação, para colocar Juan Manuel Olivera, centroavante. O Estudiantes perdeu na criatividade e ficou refém das bolas paradas e levantamentos para a área. Aos 33 minutos, uma blitz: Schunke dividiu pelo alto com Carranza e testou para o gol. Lucas Ceballos, porém, salvou sobre a linha. No escanteio decorrente, Franco Jara emendeu bicicleta para boa defesa de Jorge Carranza.

Enquanto o estádio de inflamava com as boas oportunidades, Facundo Castillón decidiu o jogo em bela jogada individual. Após balão do goleiro, ganhou de Desábato, deu meia lua em Schunke, driblou Rulli e mandou para as redes. Pelo contexto, o Estudiantes sentiu demais o gol. Nos dez minutos finais, a criatividade foi pequena e as bolas levantadas na área voltaram a aparecer, para consagrar Nicolás Sánchez e Leandro Grimi.

Veja o belo gol de Castillón:

As belas defesas de Carranza:

